Hướng dẫn cách làm bún cá Hải Phòng ngon và chất lượng hơn cả ngoài tiệm

Vào bếp 05/06/2018 09:45

Chẳng cần ra tiệm nếu bạn biết cách làm bún cá Hải Phòng ngon chuẩn vị dưới đây, đảm bảo bữa ăn đủ chất, đủ canxi lại ngon và mát ăn mãi không ngán.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm bún cá Hải Phòng

Với những nguyên liệu theo cách làm dưới đây, bạn có thể nấu bún cá Hải Phòng ngon bổ dưỡng, đủ cho gia đình 4 người ăn no.

- Cá rô phi: 1kg

- Xương ống: 500g

- Bún: 1kg

- Chả cá: 300g

- Cà chua chín: 5 quả

- Dọc mùng: 2 cây

- Nghệ tươi: nửa củ

- Bột chiên giòn: 100g

- Hành khô: 1 củ

- Hành lá, các loại gia vị

- Các loại rau sống ăn kèm tùy sở thích: xà lách, hoa chuối, húng chó, rau kinh giới,...

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Bún cá Hải Phòng là món ăn thơm ngon và thanh mát - Ảnh: Internet

Hướng dẫn cách làm món bún cá Hải Phòng

Để có thể làm món bún cá Hải Phòng ngon chuẩn vị, ngoài cách gia giảm các loại gia vị cho vừa ăn, bạn cũng nên chú trọng khâu ướp cá từ sớm giúp cho miếng cá đậm đà. Với cách nấu bún cá Hải Phòng truyền thống này, bạn có thể thêm các nguyên liệu khác như lòng cá, da cá chiên giòn,... và một chút ớt chưng để tạo thành món bún cá cay Hải Phòng vô cùng hấp dẫn, kích thích vị giác.

Phần 1: Sơ chế cá và các loại nguyên liệu

- Cá rô phi bạn nên nhờ người bán hàng làm sạch và thái lọc xương ngay từ ngoài chợ để bớt đi công đoạn sơ chế. Khi về nhà, bạn chỉ cần làm sạch lại thật kỹ bằng cách xát muối và gừng, sau đó rửa sạch, thái thành các miếng nhỏ dài cỡ 2 ngón tay. Bạn ướp cá với 2 thìa cà phê bột canh, 1 thìa đường, nửa củ nghệ băm nhỏ và 1 chút tiêu xay.

Hướng dẫn cách làm bún cá Hải Phòng ngon và chất lượng hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 2

Ướp cá trước ít nhất 30 phút để cá thấm đậm gia vị - Ảnh: Internet

- Xương ống cũng tương tự, rửa sạch rồi luộc sơ với nước sôi rồi đem ninh khoảng 40 phút với 2 lít nước. Phần xương cá cũng rửa sạch rồi đem ninh cùng nồi xương ống.

- Dọc mùng thái vát, chần sơ với nước sôi pha muối loãng, vắt thật kỹ rồi lặp lại 1 lần nữa để không bị ngứa khi ăn.

- Cà chua và hành lá rửa sạch. Cà chua thái múi cau, hành lá thái nhỏ.

- Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

  • Các loại rau ăn kèm cũng rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

Xem thêm: Cách nấu bún cá ngừ ngon thay đổi khẩu vị hằng ngày

Phần 2: Tiến hành nấu bún cá Hải Phòng

- Đặt chảo dầu lên bếp, đun cho dầu nóng già. Nhúng từng miếng cá vào bột chiên giòn rồi thả ngập dầu chiên chín vàng, giòn. Thả chả cá vào chiên.

Hướng dẫn cách làm bún cá Hải Phòng ngon và chất lượng hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 3

Cá chiên giòn đậm vị là đặc trưng của món bún cá Hải Phòng - Ảnh: Internet

- Bắc nồi to lên bếp, cho vào 1 thìa dầu ăn rồi phi thơm hành khô, sau đó thả cà chua vào đảo nhanh tay. Đậy vung lại, vặn nhỏ lửa cho cà chua chín nhừ rồi đổ nước dùng ninh xương ống vào.

- Nêm vào nồi nước dùng 3 thìa cà phê bột canh, 1 thìa đường, sau đó vặn to lửa đến khi nước sôi thì thêm vào nồi 1 thìa cà phê nước mắm.

- Bốc bún ra các tô lớn, bỏ cá chiên, chả cá, dọc mùng và rắc hành lá lên trên. Đợi nước dùng sôi là có thể chan bún ăn ngay.

Hướng dẫn cách làm bún cá Hải Phòng ngon và chất lượng hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 4

Một tô bún cá Hải Phòng chứa rất nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bún cá Hải Phòng sẽ cần thêm nhiều thức ăn ăn kèm nữa, tuy nhiên với cách làm bún cá Hải Phòng đơn giản trên đây, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian chuẩn bị mà vẫn có được một món bún cá chuẩn vị chiêu đãi gia đình mình. Chúc các bạn thành công!

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