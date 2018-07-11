Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn

Đến khi bột sền sệt lại thì bạn vặn lửa nhỏ lại và cho khoảng 20ml dầu ăn vào trộn đều. Đậy nắp lại và nấu thêm khoảng 10-15 phút nữa cho dầu ăn đều và bột nở hơn.

Cho hỗn hợp bột gạo đã nở vào nồi đun sôi. Dùng đũa khuấy đều trong quá trình đun để bột sẽ không bị vón cục và chín đều. Lưu ý khuấy đều tay theo một chiều để bột tan đều và món bánh đúc lạc sẽ dẻo thơm, mềm mịn hơn.

Mở vung ra, dùng đũa khuấy đều một nữa. Cho nước vào thêm một lần nước và đun với lửa lớn đến khi bột gạo đặc quánh lại thì bạn tắt bếp.

Bột gạo được đun cho đến khi quánh lại, sánh mịn

Bước 3: Trộn lạc và bột

Khi hỗn hợp bột gạo đã đun xong, bạn nhanh tay cho lạc đã luộc chín vào và trộn đều để lạc được rải đều ở khắp bánh. Đun thêm 7 phút nữa với lửa to rồi tắt bếp.

Bước 4: Thưởng thức bánh đúc lạc

Đổ bánh đúc lạc vào khuôn và cắt thành miếng

Đổ bánh đúc lạc vào khuôn hay có thể cho ra đĩa lòng sâu.

Cắt tạo hình bánh đúc lạc theo ý thích

Khi bánh nguội sẽ se mặt, đông lại, có thể cắt thành từng miếng vừa ăn. Hoặc bạn cũng có thể cắt tạo hình theo ý thích nhé!

Bước 5: Làm nước chấm bánh đúc lạc ngon, đậm đà

Dùng bánh đúc lạc kèm với tương bần để thêm đậm đà

Nếu muốn món bánh đúc lạc thêm đậm đà và đúng hương vị thì các bạn nên dùng kèm với nước tương nhé.

Pha nước chấm tương bần

Cách làm nước chấm như rất đơn giản: Bạn chỉ cần hòa 1/2 bát con tương bần + 1 thìa đường trắng vào và khuấy đều lên.

Bánh đúc lạc thường dùng trong ngày chay

Món ăn này thường được dùng làm món ăn dặm trong những ngày ăn chay. Hoặc bạn cũng có thể chế biến bánh đúc thành món mặn. Chỉ cần không cho lạc, để nguội thái sợi nhỏ và chan nước riêu cua vào ăn chung là đã có được món riêu bánh đúc thật ngon.

Bánh đúc riêu cua

Vậy là bạn đã biết thêm cách làm bánh đúc lạc ngon miệng để bổ sung thêm cho thực đơn món ăn vặt, món ăn sáng chất lượng hàng ngày cho gia đình. Chắc chắn hương vị của món bánh đúc lạc sẽ khiến bạn khó mà quên được.

Chúc bạn thành công nhé!