Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn

Bánh đúc lạc vốn là món dân dã có hương vị thơm ngon, được dùng kèm với tương bần và đậu phụ rán thật giòn. Bạn đang có ý định làm món bánh đúc lạc truyền thống tại nhà để có bữa sáng, món ăn vặt ngon, chất lượng cho gia đình thưởng thức phải không nào, cùng theo dõi cách làm bánh đúc lạc cực đơn giản sau đây.
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1. Nguyên liệu chuẩn bị
- 500g Bột gạo tẻ loại ngon
- 20-25ml Nước vôi trong
- 200g Lạc (đậu phộng)
- Dầu ăn, muối, bột canh, đường trắng.
- Tương bần
2. Tiến hành thực hiện cách làm bánh đúc lạc ngon
Bước 1: Sơ chế lạc và pha chế bột
- Ngâm lạc với nước sạch khoảng 6 tiếng cho nở ra. Sau đó đem luộc cho đến khi chín thì tắt bếp và để nguội. Vớt ra rổ thưa để ráo nước. Bỏ vỏ, lấy phần nhân.
- Hòa bột gạo với phần nước đã chuẩn bị.
- Cho 1 nửa thìa cafe muối vào hòa chung với nước vôi cho đến khi muối tan hết.
- Đổ nước vôi đã pha muối vào hỗn hợp nước bột gạo và khuấy đều.
- Cho hỗn hợp nước vôi, bột vào tủ lạnh ngâm trong chừng 2 tiếng để bột nở đều rồi để ra ngoài.
Bước 2: Đun chín hỗn hợp bột
Cho hỗn hợp bột gạo đã nở vào nồi đun sôi. Dùng đũa khuấy đều trong quá trình đun để bột sẽ không bị vón cục và chín đều. Lưu ý khuấy đều tay theo một chiều để bột tan đều và món bánh đúc lạc sẽ dẻo thơm, mềm mịn hơn.
Đến khi bột sền sệt lại thì bạn vặn lửa nhỏ lại và cho khoảng 20ml dầu ăn vào trộn đều. Đậy nắp lại và nấu thêm khoảng 10-15 phút nữa cho dầu ăn đều và bột nở hơn.
Mở vung ra, dùng đũa khuấy đều một nữa. Cho nước vào thêm một lần nước và đun với lửa lớn đến khi bột gạo đặc quánh lại thì bạn tắt bếp.
Bước 3: Trộn lạc và bột
Khi hỗn hợp bột gạo đã đun xong, bạn nhanh tay cho lạc đã luộc chín vào và trộn đều để lạc được rải đều ở khắp bánh. Đun thêm 7 phút nữa với lửa to rồi tắt bếp.
Bước 4: Thưởng thức bánh đúc lạc
Đổ bánh đúc lạc vào khuôn hay có thể cho ra đĩa lòng sâu.
Khi bánh nguội sẽ se mặt, đông lại, có thể cắt thành từng miếng vừa ăn. Hoặc bạn cũng có thể cắt tạo hình theo ý thích nhé!
Bước 5: Làm nước chấm bánh đúc lạc ngon, đậm đà
Nếu muốn món bánh đúc lạc thêm đậm đà và đúng hương vị thì các bạn nên dùng kèm với nước tương nhé.
Cách làm nước chấm như rất đơn giản: Bạn chỉ cần hòa 1/2 bát con tương bần + 1 thìa đường trắng vào và khuấy đều lên.
Món ăn này thường được dùng làm món ăn dặm trong những ngày ăn chay. Hoặc bạn cũng có thể chế biến bánh đúc thành món mặn. Chỉ cần không cho lạc, để nguội thái sợi nhỏ và chan nước riêu cua vào ăn chung là đã có được món riêu bánh đúc thật ngon.
Vậy là bạn đã biết thêm cách làm bánh đúc lạc ngon miệng để bổ sung thêm cho thực đơn món ăn vặt, món ăn sáng chất lượng hàng ngày cho gia đình. Chắc chắn hương vị của món bánh đúc lạc sẽ khiến bạn khó mà quên được.
Chúc bạn thành công nhé!