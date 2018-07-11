Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn

Vào bếp 11/07/2018 09:54

Bánh đúc lạc vốn là món dân dã có hương vị thơm ngon, được dùng kèm với tương bần và đậu phụ rán thật giòn. Bạn đang có ý định làm món bánh đúc lạc truyền thống tại nhà để có bữa sáng, món ăn vặt ngon, chất lượng cho gia đình thưởng thức phải không nào, cùng theo dõi cách làm bánh đúc lạc cực đơn giản sau đây.

1. Nguyên liệu chuẩn bị

  • 500g Bột gạo tẻ loại ngon 
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 Chọn bột gạo tẻ mới xay và không hôi mùi gạo để lâu
  • 20-25ml Nước vôi trong 
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Chọn loại vôi củ đã được tôi ít nhất một năm để gạn trong nhất và không có vị chát
  • 200g Lạc (đậu phộng)
  • Dầu ăn, muối, bột canh, đường trắng.
  • Tương bần

2. Tiến hành thực hiện cách làm bánh đúc lạc ngon

Bước 1: Sơ chế lạc và pha chế bột

Ngâm lạc và luộc chín lạc
  • Ngâm lạc với nước sạch khoảng 6 tiếng cho nở ra. Sau đó đem luộc cho đến khi chín thì tắt bếp và để nguội. Vớt ra rổ thưa để ráo nước. Bỏ vỏ, lấy phần nhân.
  • Hòa bột gạo với phần nước đã chuẩn bị.
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Cách làm bánh đúc lạc ngon phụ thuộc vào tỷ lệ nguyên liệu
  • Cho 1 nửa thìa cafe muối  vào hòa chung với nước vôi cho đến khi muối tan hết.
  • Đổ nước vôi đã pha muối vào hỗn hợp nước bột gạo và khuấy đều.
  • Cho hỗn hợp nước vôi, bột vào tủ lạnh ngâm trong chừng 2 tiếng để bột nở đều rồi để ra ngoài.

Bước 2: Đun chín hỗn hợp bột

Cho hỗn hợp  bột  gạo đã nở vào nồi đun sôi. Dùng đũa khuấy đều  trong quá trình đun để bột sẽ không bị vón cục và chín đều. Lưu ý khuấy đều tay theo một chiều để bột tan đều và món bánh đúc lạc sẽ  dẻo thơm, mềm mịn hơn.

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Đun sôi hỗn hợp bột gạo đã nở

Đến khi bột sền sệt lại thì bạn vặn lửa nhỏ lại và cho khoảng 20ml dầu ăn vào trộn đều. Đậy nắp lại và nấu thêm khoảng 10-15 phút nữa cho dầu ăn đều và bột nở hơn. 

Mở vung ra, dùng đũa khuấy đều một nữa. Cho nước vào thêm một lần nước và đun với lửa lớn đến khi bột gạo đặc quánh lại thì bạn tắt bếp.

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Bột gạo được đun cho đến khi quánh lại, sánh mịn 

Bước 3: Trộn lạc và bột

Khi hỗn hợp bột gạo đã đun xong, bạn nhanh tay cho lạc đã luộc chín vào và trộn đều để lạc được rải đều ở khắp bánh. Đun thêm 7 phút nữa với lửa to rồi tắt bếp.

Bước 4: Thưởng thức bánh đúc lạc

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 6
Đổ bánh đúc lạc vào khuôn và cắt thành miếng

Đổ bánh đúc lạc vào khuôn hay có thể cho ra đĩa lòng sâu. 

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 7
Cắt tạo hình bánh đúc lạc theo ý thích

Khi bánh nguội sẽ se mặt, đông lại, có thể cắt thành từng miếng vừa ăn. Hoặc bạn cũng có thể cắt tạo hình theo ý thích nhé!

Bước 5: Làm nước chấm bánh đúc lạc ngon, đậm đà

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 8
Dùng bánh đúc lạc kèm với tương bần để thêm đậm đà 

Nếu muốn món bánh đúc lạc thêm đậm đà và đúng hương vị thì các bạn nên dùng kèm với nước tương nhé.

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 9
Pha nước chấm tương bần

Cách làm nước chấm như rất đơn giản: Bạn chỉ cần hòa 1/2 bát con tương bần + 1 thìa đường trắng vào và khuấy đều lên. 

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 10
Bánh đúc lạc thường dùng trong ngày chay

 Món ăn này  thường được dùng  làm món ăn dặm trong những ngày ăn chay. Hoặc bạn cũng có thể chế biến bánh đúc thành món mặn. Chỉ cần không cho lạc, để nguội thái sợi nhỏ và chan nước riêu cua vào ăn chung là đã có được món riêu bánh đúc thật ngon.

Hướng dẫn cách làm bánh đúc lạc ngon, dẻo bùi đầy hấp dẫn - Ảnh 11

Bánh đúc riêu cua

Vậy là bạn đã biết thêm cách làm bánh đúc lạc ngon miệng để bổ sung thêm cho thực đơn món ăn vặt, món ăn sáng chất lượng hàng ngày cho gia đình. Chắc chắn hương vị của món bánh đúc lạc sẽ khiến bạn khó mà quên được.

Chúc bạn thành công nhé!

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