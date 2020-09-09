Học ngay cách làm thịt áp chảo ngũ vị hương đơn giản mà ngon đúng chuẩn

Cách làm thịt áp chảo ngũ vị hương không hề khó mà vô cùng thơm ngon. Và đặc biệt hơn là bạn vẫn có thịt quay ngon cho cả nhà thưởng thức mà không cần phải dùng đến lò nướng. Trong những ngày mùa thu hoặc đông se lạnh, món thịt rán ngũ vị hương nóng hổi, giòn bì thưởng thức với cơm nóng sẽ giúp làm mới khẩu vị, ăn ngon miệng hơn.

Thịt ba chỉ (hay còn gọi là thịt ba rọi): 300g

Mật ong

Hành củ

Dầu hào

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món thịt ba chỉ áp chảo ngũ vị hương

Cách làm món thịt heo áp chảo ngũ vị hương:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

+ Sơ chế nhằm để thịt không còn mùi hôi. Nên rửa thịt bằng nước ấm pha chút muối trắng, sau đó vớt ra để ráo, cắt miếng dài.

+ Làm sạch lông ở phần bì, sau đó để nguyên bản to và cho vào nồi luộc. Lưu ý sao cho phần bì lớn xuống dưới đáy nồi và đun sôi trong tầm 5 phút. Tắt bếp và vớt ngay thịt ra rổ để ráo nước. Hoặc bạn cũng có thể dùng giấy khô để thấm hết nước ở phần bì lợn càng thấm khô càng tốt.

+ Dùng dao nhọn , kéo nhọn đâm nát bì lợn. Lưu ý đâm càng nhiều, càng nát thì càng tốt và món thịt áp chảo sẽ càng ngon. Luộc qua món thịt là nhằm để đâm vào bì dễ dàng hơn. Đâm nát và kỹ bì lợn như thế sẽ giúp ướp gia vị ngấm sâu vào miếng thịt làm cho miếng thịt thơm ngon hơn. Luộc thịt chính là nhằm để đâm vào bì dễ dàng hơn.

Sơ chế nhằm để thịt không còn mùi hôi

+ Hành tím lột vỏ, giã dập.

Bước 2: Ướp thịt

+ Cho 2 thìa mật ong, 2 thìa dầu hào vào tô. Thêm hành tím vào và trộn đều, để trong 10 phút cho ngấm.

+ Thêm một thìa nhỏ ngũ vị hương vào và tiếp tục trộn đều.

+ Tiếp tục cho thịt vào tô và ướp trong 30 phút -1 tiếng để thịt ngấm và ngon hơn.

Bước 3: Áp chảo thịt

+ Cho vào lò nướng trong 30 phút ở 200ºC. Hoặc bạn cũng có thể chiên thịt trên chảo dầu nóng.

Chiên đều các mặt thịt

+ Chiên đều các mặt thịt. Thao tác cần thật khéo để tránh thịt ba chỉ áp chảo nổ (do có bì), dầu mỡ dễ bắn tứ tung. Vặn lửa to để dầu sôi và thịt ngấm dầu, rắn lại, sau đó vặn lửa nhỏ để thịt vàng đều, không bị cháy.

+ Thịt chín, cắt miếng mỏng vừa ăn.

2. Cách làm thịt áp chảo ngũ vị hương tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

500g thịt ba chỉ

1 gói ngũ vị hương

2 thìa canh dầu hào

Dầu vừng: 1 thìa cà phê

Vài nhánh tỏi

Vài nhánh hành khô

Hạt nêm

Ớt bột (có thể có hoặc không)

Cách làm:

Bước 1: Hành khô, tỏi, sả

Băm nhỏ hành khô, tỏi, sả rồi đem trộn đều với gia vị gồm 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa ớt bột, ½ thìa tiêu bột, 2 thìa xì dầu (vị tâm), 1 thìa dầu ăn.

Bước 2: Sơ chế thịt ba chỉ

+ Sau khi rửa sạch thịt, cắt làm 3 khúc, cho gia vị như trên tẩm ướp đều khắp miếng thịt và để trong 1 tiếng.

+ Một mẹo hay để thịt ngon, giòn hấp dẫn đó là sau khi tẩm ướp thịt, các bạn cho vào tủ lạnh trong khoảng 30 phút. Với cách này, thịt sẽ săn chắc và mềm, giòn hơn khi nấu.

Cho gia vị tẩm ướp đều khắp miếng thịt và để trong 1 tiếng

Bước 3: Các loại rau

+ Rửa dưa leo sạch và chà mủ ở 2 đầu thật kỹ, thái lát mỏng.

+ Rửa sạch rau xà lách và tách lá, để ráo.

+ Xếp rau xà lách và dưa leo ra đĩa để trình bày món thịt áp chảo hấp dẫn, đẹp mắt.

+ Vắt lấy nước cốt chanh.

Bước 4: Làm nước mắm

Cách làm:

+ Dùng 3 trái ớt sừng đỏ, 1 củ tỏi đã được lột vỏ, 1 thìa đường vào cối giã thật nhỏ nhuyễn.

+ Trộn với 4 thìa nước mắm, 1 thìa nước cốt chanh và khuấy đều tay.

Bước 5: Cho miếng thịt ba chỉ lên chảo

Vuốt hết phần gia vị bám bên ngoài miếng thịt, sau đó cho miếng thịt ba chỉ đã tẩm ướp gia vị này lên chảo. Không cho dầu ăn lên thịt, vặn nhỏ lửa để thịt vàng giòn các mặt mà không bị cháy, thơm ngon, hấp dẫn.

Cho miếng thịt ba chỉ đã tẩm ướp gia vị lên chảo

Bước 6: Áp chảo thịt ba chỉ

Áp chảo thịt cho đều khắp các mặt, thịt dậy mùi thơm, các mặt chín vàng đều hấp dẫn.

Bước 7: Trình bày

Thái thịt ba chỉ thành từng lát vừa ăn rồi bày thịt lên đĩa đã xếp sẵn rau, dưa leo. Trang trí thêm rau mùi thái khúc để đẹp mắt hơn. Cách làm thịt áp chảo đã được hoàn thành. Dùng kèm món thịt giòn ngon, hấp dẫn này với nước mắm chanh đã pha chế để thêm phần đậm đà.

Thịt được áp chảo vàng đều các mặt

Yêu cầu thành phẩm: thịt được áp chảo vàng đều các mặt, phần bì vàng giòn, thơm ngon, vừa miệng, dậy mùi thơm quyến rũ.

Một số lưu ý cần nắm khi làm thịt áp chảo:

+ Chọn loại thịt ba chỉ da mỏng, liền khối. Hấp qua với khối thịt quá dày để thịt chín bên trong.

+ Kết hợp dùng kèm dưa leo thái lát, rau xà lách và châm nước mắm chanh tỏi để kích thích khẩu vị hơn.

+ Bí quyết để thưởng thức món thịt ba chỉ áp chảo hấp dẫn và đưa cơm hơn đó là dùng ngay lúc mới chế biến xong. Bạn cũng có thể rắc thêm ít mè rang và dùng thay thế nước mắm chanh tỏi bằng tương ớt.

Dùng kèm thịt ba chỉ áp chảo với dưa leo thái lát, rau xà lách và nước mắm chanh tỏi

3. Cách làm món thịt ba chỉ áp chảo Hàn Quốc giòn ngon

Sau đây là cách làm thịt ba chỉ áp chảo kiểu Hàn Quốc mới mẻ, hấp dẫn, không dùng ngũ vị hương.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300 gram thịt ba chỉ (chọn thịt loại có phần nạc và mỡ đều nhau, thịt còn tươi, đỏ và không có mùi hôi).

2 thìa cà phê vừng trắng

1 thìa cà phê ớt bột (nếu bạn thích ăn cay)

Gia vị ướp thịt: Sả, hành khô, tỏi, đường cát trắng, chanh, hạt tiêu, hạt nêm, dầu vừng, dầu hào.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

+ Rửa sạch thịt ba chỉ rồi chần qua với nước sôi. Có thể cho thêm một nhúm muối vào trong nồi nước chần thịt để giúp thịt sạch hơn.

+ Chần thịt trong 1-2 phút, sau đó vớt ra, để cho thịt nguội. Sau đó, dùng tăm hoặc đầu dao mũi nhọn để chọc quanh bề mặt thịt. Việc tạo ra những lỗ nhỏ trên bề mặt thịt này nhằm để giúp gia vị dễ ngấm vào thịt hơn.

+ Băm thật nhỏ hành, tỏi, sả. Tiếp đó, đem chúng để ướp với thịt cùng các loại gia vị như hạt tiêu, dầu hào, bột canh, hạt nêm, ớt bột.

Có thể thái miếng thịt thành miếng nhỏ rồi mới đem ướp gia vị

Chú ý: Cân đối để lượng gia vị phù hợp với khẩu vị hơn. Tránh để thịt quá mặn.

+ Dùng nắp hộp đựng thịt hoặc màng bọc thực phẩm để bọc kín phần thịt lại, cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng để thịt ngấm gia vị.

Bước 2: Áp chảo thịt

+ Gạt bỏ hết phần hành, tỏi, sả bám trên miếng thịt ba chỉ. Bỏ qua bước này sẽ khiến miếng thịt nhanh hỏng hơn vì thịt dễ bị cháy trong khi chưa chín đều.

+ Cho ít dầu ăn trên mặt chảo, sau đó cho thịt ba chỉ vào chiên ở mức lửa nhỏ nhất. Lật miếng thịt qua lại trong khoảng 2-3 lần để thịt vàng đều.

Lưu ý: với miếng thịt ba chỉ có nhiều mỡ, tốt nhất là bạn không nên cho thêm dầu ăn vào.

+ Khi áp chảo, phần mỡ của miếng thịt sẽ chảy ra và khiến miếng thịt mềm hơn. Chờ cho thịt nguội, bạn thái thịt thành những miếng mỏng vừa ăn.

Cho thịt ba chỉ vào chiên ở mức lửa nhỏ nhất

Bước 3: Ướp thịt đã áp chảo

Công đoạn này đóng vai trò quan trọng nhất và sẽ mang đến sự khác biệt của món ăn này so với cách làm thịt áp chảo truyền thống.

Cho thịt vào một chiếc tô lớn. Lần lượt cho các gia vị gồm ½ thìa hạt tiêu xay, 1 thìa cà phê đường, 1 chút bột canh, dầu vừng và ½ thìa cà phê nước cốt chanh. Trộn đều lên rồi để thịt ngấm gia vị khoảng 10 – 15 phút là bạn có thể thưởng thức được.

Thưởng thức với rau sống, cơm, bún tùy thích

Thịt ba chỉ có chứa cả mỡ cả nạc, rất dễ ăn nên không gây ngấy. Chắc chắn món thịt áp chảo giòn ngon, hấp dẫn với cách thực hiện đơn giản vừa chia sẻ sẽ mang đến cho bữa ăn của gia đình bạn một làn gió ẩm thực mới vô cùng mới mẻ. Trên đây là hướng dẫn cách làm thịt áp chảo ngũ vị hương thông thường và theo phong cách mới. Hi vọng sẽ giúp bạn thực hiện thành công và giúp thực đơn ăn uống của gia đình phong phú hơn.