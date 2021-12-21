Học ngay 2 cách làm bao tử hầm tiêu hấp dẫn, thơm ngon chuẩn vị – siêu bổ dưỡng

Theo Đông Y, bao tử heo giúp kiện tỳ ích vị, điều trị các chứng suy nhược cơ thể, thiếu máu, xơ gan, rối loạn tiểu tiện, ra nhiều mồ hôi vào ban đêm.

Bao tử hầm tiêu xanh là món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa bao tử heo cùng các loại rau củ và gia vị. Tuy đơn giản nhưng món ăn này lại hấp dẫn, lôi cuốn chẳng thua kém các món ăn sang trọng khác.

Hàm lượng vitamin A, C, Amino Axit trong tiêu xanh khá cao giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng . Ngoài ra, trong tiêu xanh còn có chứa chất Piperine có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp hiệu quả.

50g hạt tiêu xanh nguyên chùm

300g sườn heo

200g củ sen

1 củ cải trắng

2 – 3 tai nấm mèo

Rau mồng tơi, rau xà lách

1 củ gừng tươi

Chanh

Các gia vị: muối, đường, bột ngọt, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, phèn chua, rượu trắng.

Theo Đông Y, bao tử heo giúp kiện tỳ ích vị, điều trị các chứng suy nhược cơ thể, thiếu máu, xơ gan, rối loạn tiểu tiện, ra nhiều mồ hôi vào ban đêm

1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Hầm xương, nấu nước dùng

Rửa sạch sườn heo và cho một chút muối vào hầm cho đậm đà. Chú ý hớt bọt thường xuyên để nước dùng được trong.

Để món ăn ngon và bổ hơn, bạn có thể dùng xương đuôi chặt khúc rồi hầm cùng, xương đuôi ninh nhừ.

Hầm xương

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Gọt vỏ củ sen, rửa sạch, cắt thành từng miếng mỏng. Cho củ sen vào ngâm trong âu nước có pha chút muối để củ sen không bị thâm.

Gọt bỏ vỏ củ cải trắng, rửa sạch, cắt thành từng miếng vuông dài.

Cạo vỏ gừng tươi, rửa sạch và cắt sợi.

Nhặt bỏ những hạt tiêu xanh lép, rửa nhẹ tay để tránh rơi hạt. Lấy ½ lượng tiêu xanh đem đi giã nát.

Ngâm nấm mèo ngâm cho nở mềm, cắt gốc, rửa sạch rồi cắt sợi nhỏ.

Nhặt lá, ngọn rau mồng tơi, rửa sạch và để ráo.

Bước 3: Sơ chế bao tử

Bao tử heo hơi nặng mùi nên trước khi chế biến bạn phải sơ chế thật sạch. Rửa sơ qua 1 lần với nước sạch, sau đó lộn mặt trong ra và cắt đi phần mỡ thừa.

Rửa bao tử thật kỹ hai mặt trong ngoài. Để bao tử sạch, bạn dùng hỗn hợp chanh, muối bóp nhiều lần hai mặt. Bạn cũng có thể thay bằng gừng và rượu trắng cũng được.

Bao tử heo hơi nặng mùi nên trước khi chế biến bạn phải sơ chế thật sạch

Dùng một nắm phèn chua chà sát bao tử. Bóp đều tay để phèn chua khử sạch mùi hôi và chất nhầy. Đây là cách giúp miếng bao tử ăn giòn ngon hơn. Sau đó, rửa sạch lại nhiều lần và để ráo.

Đun sôi nước và cho vào củ gừng đập dập và 1 ly rượu trắng, khuấy đều, chờ nước sôi bạn cho bao tử vào chần. Chuẩn bị bên cạnh một âu nước lạnh.

Khi trụng bao tử khoảng 10 giây xong, bạn vớt ra ngâm vào âu nước lạnh cho nguội khoảng 5 giây, lặp lại như vậy 3,4 lần, không chần lâu khiến bao tử bị dai.

Gắp bao tử ra đĩa, chờ nguội rồi cắt bao tử thành từng miếng vừa ăn, không nên thái nhỏ quá vì bao tử còn co lại khi nấu.

Cắt bao tử thành miếng vừa ăn

Bước 4: Xào bao tử

Cho bao tử vào một chiếc tô và ướp cùng với 1 muỗng muối, ½ muỗng nước mắm, ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng mì chính, 1 muỗng đường, 1 muỗng hành tím băm nhuyễn, phần tiêu xanh giã nát, trộn đều và ướp trong 15 - 20 phút cho thấm.

Tiếp theo, thêm một chút dầu ăn rồi xào đến khi bao tử chín tới thì trút ra đĩa. Xào bao tử trước khi hầm sẽ giúp bao tử thấm gia vị, hầm sẽ đậm đà hơn.

Bao tử hầm tiêu xanh có cách chế biến đơn giản, dễ dàng, không tốn nhiều thời gian

Bước 5: Hầm bao tử với tiêu xanh

Trút bao tử vừa xào vào nồi nước hầm xương đang ninh. Lần lượt cho củ sen, nấm mèo, củ cải trắng, hạt tiêu xanh đã sơ chế ở bước 1 vào.

Đảo qua lại đều tay và đậy nắp và hầm với lửa nhỏ.

Khoảng 5 phút trước khi ăn bạn cho mồng tơi đã sơ chế vào. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Kiểm tra thấy bao tử và rau củ chín mềm, vị đậm đà thì tắt bếp.

Bước 6: Trình bày và thưởng thức

Cho món ăn ra tô và thưởng thức ngay khi còn nóng. Dùng kèm với mì hoặc cơm.

Bao tử hầm tiêu xanh là món ăn có hương vị thơm ngon, đậm đà, tinh tế

Mẹo và lưu ý khi chế biến:

- Tiêu xanh Phú Quốc có mùi thơm và vị cay đặc trưng sẽ giúp món ăn ngon hơn.

- Thay thế bằng tiêu đen hoặc tiêu sọ trong trường hợp không mua được tiêu xanh.

- Để nước dùng của món bao tử hầm tiêu xanh ngọt thanh hơn, bạn có thể sử dụng nước dừa để chế biến.

II. Lẩu bao tử hầm tiêu xanh

2.1. Nguyên liệu chuẩn bị

500 gram bao tử heo

50 gram tiêu xanh

2 muỗng canh muối hạt.

1 củ gừng tươi

1 ly rượu trắng

Nước cốt 1 trái chanh

1 muỗng canh phèn chua

1 muỗng gừng thái sợi

1 muỗng muối.

1 muỗng đường trắng.

½ muỗng hạt nêm.

½ muỗng nước mắm ngon

½ muỗng tiêu giã dập.

Dầu ăn.

Nguyên liệu làm nước lẩu:

Xương đuôi heo 500 gr (có thể thay bằng xương ống)

Tiêu xanh: 50 gram

Củ sen: 300 gr.

Nước dừa: 200 ml

Nấm mèo: 3 – 4 tai

Muối: 1 muỗng

Nước mắm: 1 muỗng

Rau lẩu ăn kèm

Rau mồng tơi: 1 mớ

Xà lách xoong: 200 gram

Mì gói hoặc bún

2.2 Chi tiết các bước làm lẩu bao tử tiêu xanh

Bước 1: Sơ chế bao tử

Bắt buộc phải làm sạch trước khi chế biến bởi bao tử có nhiều mùi hôi và nhớt. Trước tiên bạn rửa sạch miếng bao tử, cắt bỏ mỡ và màng bám còn dính.

Chà xát hai mặt trong ngoài của bao tử bằng muối và nước cốt chanh. Bóp thật kỹ rồi xả lại với nước lạnh nhiều lần. Muối và chanh giúp khử mùi, loại bỏ chất nhớt và giúp bao tử trắng, giòn khi nấu.

Kết hợp dùng phèn chua để làm sạch bao tử. Giã cục phèn chua nhỏ ra rồi chà xát khắp hai mặt trong ngoài của miếng bao tử. Rửa nhiều lần để loại sạch chất phèn là được.

Bắt buộc phải làm sạch trước khi chế biến bởi bao tử có nhiều mùi hôi và nhớt

Đun sôi một nồi nước rồi cho gừng thái chỉ cùng muối vào, khuấy đều rồi cho cho bao tử vào luộc. Miếng bao tử chín tới bạn vớt ra để nguội. Tiếp đó bạn cắt bao tử thành các miếng vừa ăn.

Bước 2: Ướp bao tử

Bao tử nên được ướp thấm gia vị trước khi nấu. Ướp bao tử cùng với gia vị gồm 50 gram tiêu xanh + 1 muỗng gừng thái sợi + 1 muỗng muối + 1 muỗng đường trắng + ½ muỗng hạt nêm + ½ muỗng nước mắm ngon + ½ muỗng tiêu giã dập. Trộn bao tử với gia vị cho đều rồi ướp trong 15 – 30 phút cho thấm.



Ướp bao tử

Đun nóng chảo và cho muỗng dầu ăn vào đun nóng. Xào sơ bao tử rồi tắt bếp.

Bước 3: Tiến hành làm nước dùng

Rửa sạch xương đuôi heo và chần qua với nước sôi rồi ninh với 2,5 lít nước.

Ninh xương khoảng 30 phút rồi cho củ sen, tiêu xanh cùng bao tử đã xào vào.

Cho bao tử vào ninh với nước xương. Thường xuyên hớt bọt để nước lẩu được trong trong quá trình ninh.

Bước 4: Hoàn thành

Ninh cho đến khi bao tử chín mềm rồi cho nấm mèo vào nồi nước lẩu. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi nấu thêm 10 phút thì tắt bếp.

Rửa sạch các loại rau xanh để ăn cùng món lẩu. Chuẩn bị thêm một chén nước mắm và một chén muối chanh ăn kèm.

Món lẩu bao tử hầm tiêu xanh ngon đạt chuẩn có vị thanh mát, vừa miệng, bao tử chín mềm, giòn sần sật

Yêu cầu thành phẩm:

Món lẩu bao tử hầm tiêu xanh ngon đạt chuẩn có vị thanh mát, vừa miệng, bao tử chín mềm, giòn sần sật, ăn kèm các loại sau tươi rất vừa miệng. Để ngon miệng hơn, bạn có thể dùng kèm bún hoặc mì vắt.

3. Mách bạn những cách làm sạch bao tử heo

Làm sao để bao tử heo sạch, không còn mùi hôi và có màu trắng đẹp luôn là câu hỏi của các chị em nội trợ, hiểu được băn khoăn.

Sau đây là mách nhỏ bạn 3 cách để làm sạch bao tử heo hiệu quả nhất.

3.1. Sử dụng muối và nước mắm

Bóp với muối thật kỹ là cách đơn giản nhất để khử sạch mùi khó chịu của bao tử heo. Bóp thật kỹ cho đến khi bao tử hết nhớt rồi sau đó rửa sạch lại với nước. Tiếp đến, dùng ít nước mắm, muối hòa vào khoảng 1 lít nước rồi đun sôi rồi cho bao tử vào trần.

Với cách này, những chất bẩn từ bao tử sẽ đi ra và nước mắm sẽ có thể ngấm một phần vào làm cho bao tử heo vừa hết mùi hôi lại giòn hơn, đồng thời cũng thơm hơn khi chế biến món ăn.

3.2. Dùng bột mì và chanh

Đây là cách hiệu quả để loại bỏ được lớp màng nhầy của bao tử heo tối đa và nhanh chóng. Cạo lớp màng nhầy ở mặt trái của bao tử heo thật sạch và rửa trực tiếp dưới vòi nước.

Tiếp đó, rắc bột mì lên mặt trái của bao tử bóp đều tay để bột mì hút hết nhớt từ bao tử. Thêm một ít muối hạt vào xát thật mạnh tay sau đó rửa sạch cùng với nước sôi.

Sau đó, vớt bao tử ra rửa lại, lấy một nửa quả chanh sát đều cả hai mặt. Chanh sẽ làm trắng bao tử đồng thời sẽ át bớt mùi hôi còn lại trên bao tử. Tuy rằng cách này sẽ khá tốn thời gian nhưng giúp bao tử sạch và thơm hơn.

Dùng bột mì và chanh là cách hiệu quả để loại bỏ được lớp màng nhầy của bao tử heo tối đa và nhanh chóng

3.3. Sử dụng gạo

Có một bí quyết khác để làm sạch bao tử heo dễ dàng khi sử dụng bao tử heo để làm món gỏi.

Bóp bao tử heo với muối sơ qua rồi rửa sạch và lấy gạo đã vo qua nhồi vào bao tử rồi luộc với nước trong khoảng nửa giờ.

Sau khi bao tử đã được luộc chín, bạn vớt bao tử ra, bỏ phần cơm bên trong rồi ngâm qua nước lạnh. Đây là cách hiệu quả để bao tử giòn và có mùi thơm của gạo. Dùng dao thái bao tử heo ra làm gỏi luôn mà không cần thêm bất kỳ bước sơ chế nào khác.

4. Một số món ngon từ bao tử hầm

+ Bao tử hầm tiêu cho bà bầu

Bao tử hầm tiêu xanh là bài thuốc dân gian tốt cho bà bầu trong 3 tháng cuối thai kỳ. Theo Đông y, bao tử heo có vị ngọt tính ấm, bổ hư nhược, giúp kiện tỳ ích vị. Đồng thời, món ăn này còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và hệ tiêu hóa, giúp mẹ có sức khỏe tốt hơn.

Đồng thời, món ăn này là lựa chọn rất phù hợp vào thời tiết giá lạnh, làm ấm người.

+ Bao tử lưỡi heo hầm tiêu xanh

Kết hợp dùng bao tử với lưỡi heo hầm tiêu xanh giòn sần sật ngấm đều gia vị cay cay hấp dẫn. Thích hợp dùng món này cho các bữa ăn ngày lạnh.

+ Bao tử hầm thuốc Bắc

Bao tử hầm thuốc Bắc rất ngon và bổ dưỡng. Theo y học cổ truyền, bao tử heo có vị ngọt, tính ấm. Đây là món ăn phù hợp để bồi bổ cho người thiếu máu, cơ thể suy nhược, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng, ra nhiều mồ hôi ban đêm.

+ Bao tử cá ngừ hầm tiêu xanh

Bao tử cá ngừ giòn sần sật, nước dùng thanh ngọt hòa cùng vị cay nồng của tiêu xanh hầm cùng không chỉ ngon miệng mà còn làm thực khách ấm lòng. Đây là món ăn có cách chế biến và nguyên liệu sử dụng không cầu kỳ, nhưng hương vị thơm ngon của nó khiến bạn phải nhớ mãi nếu đã một lần được thưởng thức.

Bao tử cá ngừ hầm tiêu xanh

+ Gà hầm bao tử tiêu xanh

Món gà hầm bao tử nấu tiêu xanh phù hợp để bạn đổi thực đơn khi đã quá chán cơm. Không chỉ rất ngon mà còn có bổ dưỡng, có công dụng giữ ấm cơ thể rất tốt trong những ngày se lạnh.

+ Bao tử hầm táo đỏ

Bao tử heo nấu táo đỏ là một trong những món ăn chữa bệnh dạ dày hiệu quả. Không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có tác dụng thuận khí khai vị, điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng. Bên cạnh đó, còn giúp ích khí, dưỡng vị, thích hợp với những ai thận yếu.

+ Bao tử hầm củ sen

Bao tử hầm củ sen là món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Củ sen giúp thanh lọc tốt cơ thể.

Cách làm bao tử hầm tiêu xanh rất đơn giản, bạn có thể dễ dàng thu về thành phẩm thơm ngon, hấp dẫn, dai giòn sần sật, nước dùng đậm đà, thưởng thức vào những ngày thời tiết se lạnh thật hết ý. Hy vọng rằng với công thức vừa chia sẻ trên đây bạn sẽ thành công nấu được món bao tử hầm tiêu thơm ngon nhé, chuẩn vị!