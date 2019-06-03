Học cách ngâm rượu quả mận quân ngon tại nhà

mận quân

quả mận bắc

quả mận có tác dụng gì

quả mận hậu

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Mận giúp giảm táo bón, một phần là do lượng chất xơ cao trong mận. Chất xơ trong mận đặc biệt là mận khô hầu như không hòa tan, có nghĩa là nó không tan trong nước nên nó có thể tăng tốc độ chất thải di chuyển qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, mận và nước ép mận có chứa sorbitol, một loại rượu đường có tác dụng nhuận tràng tự nhiên.

Mận chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Mận chứa hơn 15 loại vitamin và khoáng chất khác nhau, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Mận rất giàu chất chống oxy hóa

Mận rất giàu chất chống oxy hóa, rất hữu ích để giảm viêm và bảo vệ các tế bào không bị hư hại bởi các gốc tự do. Mận có nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, có tác dụng tích cực đối với sức khỏe của xương và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, phổi và tiểu đường. Anthocyanin, một loại polyphenol cụ thể, là chất chống oxy hóa hoạt động mạnh nhất được tìm thấy trong mận, có tác dụng rất tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Mận có thể giúp hạ đường huyết của bạn

Mận có đặc tính có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn mận không làm tăng đáng kể lượng đường trong máu do mận làm tăng mức adiponectin, một loại hormone có vai trò trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong mận có thể chịu trách nhiệm một phần cho tác động của chúng đối với lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm tốc độ cơ thể bạn hấp thụ carbs sau bữa ăn, khiến lượng đường trong máu tăng từ từ, thay vì tăng đột biến.

Mận tốt cho sức khỏe xương

Mận có lợi cho việc cải thiện sức khỏe của xương. Ăn mận giảm nguy cơ suy nhược các tình trạng xương như loãng xương và loãng xương, được đặc trưng bởi mật độ xương thấp.

Mận có lợi cho sức khỏe tim mạch

Tiêu thụ mận và mận thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ sức khỏe của tim. Chúng đã được nghiên cứu về khả năng làm giảm huyết áp và mức cholesterol cao, đây là những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Tác dụng của rượu quả mận quân



Rượu mận có nhiều lợi ích sức khỏe

Theo Đông y, trái mận có vị ngọt, chua và hơi chát, có tác dụng làm se niêm mạc dạ dày và ruột, làm giảm tiết dịch vị, tốt cho gan mật, tốt cho thận (tiết nhiều mật, phòng tránh bệnh viêm mật và sỏi mật), sạch khí huyết. Rượu mận còn giúp giảm đau xương khớp, cải thiện giấc ngủ cho người dùng.

Lưu ý:

- Phụ nữ mang thai không nên uống rượu mận vì nó gây nhuận tràng nhẹ.

- Ngày chỉ nên uống 1-2 chén rượu vì bản chất vẫn là rượu nên sử dụng điều độ để mang lại lợi ích tốt nhất.

Cách ngâm rượu quả mận quân ngon tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Mận: 2kg

- Rượu nếp: 1l (Chọn rượu có nồng độ từ 35-40 độ là vừa phải)

- Đường: 1kg

- Hũ thủy tinh hoặc hũ sành sạch

Cách làm



Hé lộ cách ngâm rượu mận ngon nhất

Bước 1: Mận chọn loại quả tươi ngon, vỏ căng bóng, còn phấn trắng bên ngoài, chọn mận xanh hoặc chín tới, không mua mận chín quá, dập nát, héo úa, mua về rửa sạch bụi bẩn, ngâm trong nước muối loãng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để nơi khô thoáng.

Bước 2: Phơi nắng mận trong 5-6 tiếng để rượu mận thơm hơn.

Bước 3: Mận gọt vỏ, bổ đôi hoặc bổ tư, cắt quả cau đều được, nếu ngâm rượu mận cả quả thì khía hình chữ thập quanh quả mận hoặc lấy tăm đâm đều xung quanh thân quả mận để mận có thể ngấm đường tốt nhất.

Bước 4: Rải một lớp đường đến một lớp mận lần lượt nhau trong bình thủy tinh, đảm bảo cho mận ngấm kĩ đường (nếu không sau này trong hũ dễ xuất hiện bọ). Đến lớp mận cuối cùng, rải một lớp đường dày lên trên, đóng nắp lại, để chỗ khô thoáng tránh ánh sáng. Sau 3 ngày, đường tan và mận cũng chảy nước gần như hoàn toàn thì có hai lựa chọn:

- Pha thêm rượu vào trộn đều rồi đóng nắp lại sau 30-40 ngày mang ra dùng được, cách này được cánh đàn ông thích hơn vì rượu có nồng độ vừa phải, vị ngon, dễ uống, thời gian chờ cũng nhanh.

- Để nguyên bình ngâm rượu mận để nước mận tự lên men tự nhiên, sau khoảng 3 tháng thì sẽ dùng được, cách này được chị em ưa thích hơn vì rượu mận có nồng độ nhẹ, uống như vị rượu vang mận.



Cách ngâm rượu mận quân thơm ngon dễ làm tại nhà

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Có thể thấy, mận là một loại trái cây rất bổ dưỡng, một nguồn tuyệt vời của vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, chẳng hạn như loãng xương, ung thư, bệnh tim và tiểu đường. Do đó, các bạn còn chần chờ gì mà không làm thử ngay cách ngâm rượu quả mận quân mang lại hương vị thơm ngon, đơn giản không phải chuẩn bị nhiều, để có thể tận dụng tối đa các lợi ích của mận cho sức khỏe.