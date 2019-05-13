Gợi ý các món ăn ngon mát hết ý cho ngày nắng nóng

Vào bếp 13/05/2019 15:45

Các món ăn ngày nắng nóng được liệt kê dưới đây sẽ giúp ẩm thực ngày hè của bạn thêm phong phú và ngon miệng hơn hẳn.

Nhiệt độ nắng nóng lên tới 40-50oC khiến nhiều người chán ăn, không muốn ăn cơm nhưng với những món ăn ngon ngày nắng nóng đầy dinh dưỡng sẽ xua tan cái nóng nhanh chóng, mang đến sự ngon miệng vô cùng cho những ai thưởng thức.

Gợi ý bữa cơm ngon cho cuối tuần nắng nóng

Canh cua rau đay giải nhiệt ngay cơn nóng ngày hè 

Món canh cua rau đay ngon miệng ngày hè
Món canh cua rau đay ngon miệng ngày hè

Canh cua rau đay là món ăn dân dã, bổ dưỡng và thanh mát được nhiều nhà yêu thích. Nấu món này tưởng dễ nhưng mà để có được bát canh ngon đậm đà, không bị đặc, vừa không ngấy nhưng vẫn béo ngậy, vừa miệng thì không phải dễ, vẫn cần có sự khéo léo và để tâm một chút.

⇒ Tham khảo Cách nấu canh cua rau đay mát lành ngày hè để nắm được bí quyết nấu ăn canh đơn giản, dễ làm này.

Canh cua rau đay ăn kèm cà muối là chính là sự kết hợp không thể phù hợp hơn, giúp các bạn ăn đưa cơm và ngon miệng hơn hẳn.

Thơm nức mũi với món thịt chưng mắm tép ăn đưa cơm

Cách làm món thịt chưng mắm tép cũng đơn giản mà ăn cả tuần cũng không biết ngán, một món ăn đủ hương đủ vị đảm bảo sẽ khơi dậy đầy đủ cảm giác ngon miệng đến với bạn, tránh khỏi sự mệt mỏi và chán ăn do nắng nóng mệt mỏi mang lại. 

Thịt chưng mắm tép béo ngậy ăn ngon miệng ngày hè nắng nóng
Thịt chưng mắm tép béo ngậy ăn ngon miệng ngày hè nắng nóng

⇒ Tham khảo Cách làm thịt chưng mắm tép siêu đơn giản, ăn một lần là ghiền

Chuẩn bị món canh mướp đắng thơm ngon, bổ dưỡng cho cả nhà 

Gợi ý các món ăn ngon mát hết ý cho ngày nắng nóng - Ảnh 3

Canh mướp đắng vừa ngon lại vừa mát, các bạn có thể tùy ý chế biến các món như canh khổ qua nhồi thịt, canh mướp đắng nấu tôm hay canh mướp đắng nấu thịt bò đều ngon mà không làm mất đi tính thanh nhiệt ngày hè cho cơ thể. Cùng trổ tài nấu nướng chiêu đãi gia đình ngay thôi.  

Ngày hè đưa cơm với món thịt lợn luộc

Món thịt lợn luộc ăn ngon ngày hè
Món thịt lợn luộc ăn ngon ngày hè

Thịt lợn luộc là một món đơn giản, dễ làm, không có dầu mỡ nên sẽ khi ăn sẽ không ngấy, ngán. Vị ngọt của thịt chấm nước chấm sẽ giúp bạn ăn đưa cơm ngày hè. Nhưng luộc thịt thế nào cho thịt chín mềm không hôi, vẫn giữ độ ngọt của thịt thì cũng phải có mẹo cả, các bạn cần biết một số lưu ý để chế biến món thịt heo luộc ngon sạch nhất dưới đây. 

⇒ Tham khảo Cách luộc thịt heo ngon, mềm ăn đưa cơm để chuẩn bị thêm một món ngon hàng ngày đơn giản, dễ làm cho cả gia đình thưởng thức.

Thanh mát ngày hè với canh ngao chua ngọt dễ ăn

Canh ngao chua chua ngọt ngọt nhiều màu sắc hấp dẫn chắc chắn sẽ khơi dậy niềm yêu thích ăn uống, tạm quên đi cái nóng mùa hè oi bức. Các bạn có thể tha hồ biến tấu từ canh ngao nấu dứa, canh ngao nấu bắp cải, canh ngao hấp, canh ngao mùng tơi đều rất ngon, dễ ăn hợp khẩu vị của nhiều người.

Canh ngao ăn ngon miệng ngày hè
Canh ngao ăn ngon miệng ngày hè

⇒ Tham khảo: Học 2 cách làm món canh ngao thơm ngon không ai cưỡng nổi

Tráng miệng với bát chè đỗ đen thanh mát giải nhiệt 

Chè đậu đen dễ ăn, mát lành, mát gan tiêu độc rất tốt cho cơ thể, với cách nấu quen thuộc mà bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ cần chú ý một chút là sẽ nấu được một nồi chè đỗ đen thuần vị, đỗ mềm bùi ngon ngậy, ăn ngon và giải nhiệt mùa hè đầy sảng khoái. 

Nấu chè đỗ đen ngon mê ly đơn giản tại nhà
Nấu chè đỗ đen ngon mê ly đơn giản tại nhà

⇒ Tham khảo Cách nấu chè đỗ đen thật nhừ, thật ngon, ngọt từng hạt một

Bổ sung trong thực đơn những món ăn ngon mát trong ngày hè trên đây để ẩm thực mùa hè thêm phong phú, ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng.

5 công dụng khiến đậu đen trở thành 'siêu thực phẩm' của người Việt

5 công dụng khiến đậu đen trở thành 'siêu thực phẩm' của người Việt

Đậu đen là thực phẩm có sẵn có thể dùng quanh năm, đây là nguồn thực phẩm ngon miệng và có lợi cho sức khỏe.

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