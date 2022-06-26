Hai cách làm hàu nướng phô mai thơm ngon - béo ngậy bằng nồi chiên không dầu tại nhà

Nhờ vào hương vị thơm ngon đặc trưng dễ kết hợp với các nguyên liệu khác và hàm lượng dinh dưỡng cao, chẳng xa lạ gì khi món hàu nướng phô mai này lại luôn được các chị em ưu ái mỗi lần đi mua đồ bồi bổ cho gia đình. Nhưng ai nói làm Hàu nướng phô mai thì phải có lò nướng nào ?!!! Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các chị em độc giả 2 công thức làm món Hàu nướng phô mai thơm nức mũi, siêu đơn giản bằng nồi chiên không dầu tại nhà nhé !

Theo đó, các chuyên gia sức khỏe khẳng định rằng : hàu có lượng calo thấp nhưng vẫn chứa đầy chất dinh dưỡng, bao gồm protein, chất béo lành mạnh, vitamin và các khoáng chất hữu ích cho cơ thể người. Trong đó nổi bật là hàm lượng vitamin B12 dồi dào có trong hàu, có công dụng giúp tăng cường não bộ. Ngoài ra, hàu còn có công dụng giúp giảm cân nhờ thành phần protein chất lượng có trong hàu rất cao, nhờ vậy mà hàu có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy cảm giác no bụng cho chúng ta.

Hàu là một loài động vật thân mềm, cùng họ với nghêu, sò,...và thường được tìm thấy ở biển hay cửa sông. Nhờ vào phần thịt có vị tươi ngon, ngọt mềm và giàu dinh dưỡng nên loài hải sản này thường được lựa chọn để chế biến thành các món thơm ngon để bồi bổ cho cơ thể.

Bên cạnh đó, hàu còn mang lại các công dụng hữu ích khác như : hỗ trợ tim mạch, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho mắt, tăng cường khả năng chống viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống mệt mỏi,...Với các công dụng tuyệt vời như vầy, hẳn các chị em đang muốn "bắt tay" ngay vào chế biến món Hàu nướng phô mai "ngon tuyệt" để bồi bổ cho gia đình mình phải không nào ?!!!

Hai cách làm món Hàu nướng phô mai béo ngậy với nồi chiên không dầu

Hàu nướng phô mai

Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng khám phá ngay bí quyết cho món Hàu nướng phô mai nguyên bản, ăn là mê nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món Hàu nướng phô mai

Hàu sống 500 gr

Phô mai mozzarella 30 gr

Sốt mayonnaise 1 muỗng canh

Chanh 1/2 quả

Sữa tươi không đường 30 ml

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm món Hàu phô mai nguyên bản

Bước 1 : Sơ chế hàu

Trước tiên bạn đem hàu đi ngâm trong nước muối pha loãng trong khoảng 20-30 phút cho hàu nhả bớt bùn đất.

Chà sạch từ phần cuống vỏ hàu đến miệng vỏ hàu theo đường vân cong

Tiếp đó, bạn dùng bàn chải chà sạch từ phần cuống vỏ hàu đến miệng vỏ hàu theo đường vân cong, theo các vân trên vỏ hàu, đa số các bụi bẩn sẽ bám sát và những vân này. Lưu ý nên vừa chà vừa xối hàu dưới vòi nước sạch để có thể dễ dàng loại bỏ bụi đất hơn.

Cuối cùng là công đoạn tách vỏ hàu, ở bước này bạn có thể thực hiện sau 2 cách sau : Cách 1 : Sau khi hàu được rửa sạch, bạn dùng 1 con mũi nhọn lách vào giữa hai khe của hàu, sau đó xoay nhẹ mũi dao và tách mạnh để lớp vỏ tách ra. Tiếp theo, rửa lại bằng nước sạch cho hết những mảnh vỏ li ti là được. Cách 2 : Đơn giản hơn thì bạn có thể cho phần hàu sống đã được loại bỏ bụi đất vào nồi chiên không dầu hay lò vi sóng/lò nướng, để nướng ở 180 độ C trong khoảng 3 phút là hàu sẽ tự động tách miệng nhé.



Bạn nhớ rửa lại hàu để loại bỏ hết các vụn khi mở vỏ hàu nhé

Bước 2 : Nấu sốt phô mai

Ở bước này, bạn cho 1 muỗng canh sốt mayonnaise, 30gr phô mai mozzarella, 30ml sữa tươi không đường và 1/2 quả chanh vắt lấy cốt vào tô, rồi đem hỗn hợp đi nấu cách thủy ở lửa lớn trong khoảng 10 phút, nhớ đảo đều tay cho đến khi hỗn hợp sánh sệt lại nhé.

Bước 3 : Phủ sốt phô mai và nướng hàu

Sốt phô mai bọc phủ hết phần thịt hàu tươi mềm

Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần phủ đều phần sốt phô mai mới làm lên hàu như hình bên trên, sau đó xếp vào nồi chiên không dầu, nướng ở 180 độ C trong khoảng 10 phút là đã hoàn thành rồi nhé !

Thành phẩm

Cận cảnh món hàu nướng phô mai thơm lừng, béo ngậy

Món hàu nướng phô mai nguyên bản với hương vị trung hòa của hàu tươi và sốt phô mai béo ngậy, thơm lừng, vừa ăn vừa thôi, chỉ vậy thôi cũng đủ làm "xiêu lòng" các thực khách rồi. Sau một ngày xô bồ mệt mỏi, được thưởng thức một món hải sản thơm mềm nóng hổi như này thôi là đảm bảo năng lượng lại tăng UP liền nhé.

2. Hàu nướng phô mai trứng cút

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đa dạng cho món Hàu nướng phô mai trứng cút

Ruột hàu sữa 300 gr

Trứng cút 10 quả

Xúc xích 2 cây

Phô mai con bò cười 3 miếng

Bơ thực vật 30 gr

Chà bông 30 gr

Hành tím phi 1 ít

Hành lá 2 nhánh(cắt nhỏ)

Rượu trắng 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Tương ớt 1 ít

Sốt mayonnaise 1 ít

Các bước tiến hành làm món Hàu nướng phô mai trứng cút đặc biệt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ruột hàu sữa cần được bóp với rượu trắng để rửa sạch nhớt và mùi tanh!

Ruột hàu sữa bạn có thể dễ dàng mua ở chợ hải sản hay các siêu thị nhé. Ruột hàu sữa mua về vẫn còn nhớt và mùi tanh, dù rửa qua nước sạch cũng không hết hoàn toàn được. Vậy nên bạn cần dùng 2 muỗng canh rượu trắng để xoa bóp đều với ruột hàu sữa, sau đó đem ruột hàu sữa rửa lại với nước sạch thêm 2-3 lần nữa là có thể sạch hoàn toàn nhớt và hết mùi.

Phi mỡ hành thơm ngon cùng sơ chế xúc xích

Với hành lá thì bạn đem rửa sạch, thái nhỏ, sau đó đem phi với 2 muỗng canh dầu ăn trên lửa vừa, khi dầu sôi được khoảng 15 giây thì bạn tắt bếp rồi đổ ra chén, vậy là đã có ngay món mỡ hành thơm ngon rồi nhé.

Còn xúc xích thì bạn cắt thành những lát nhỏ vừa ăn là xong công đoạn sơ chế.

Bước 2 : Làm chén hàu trứng phô mai

Chén hàu trứng phô mai đầy ắp!

Ở công đoạn tạo hình này, bạn quét 1 lớp bơ thực vật lên chén nhôm, tiếp đó bạn cho lần lượt 2 cái ruột hàu đã sơ chế, 1 lát xúc xích, 1/3 miếng phô mai con bò cười và đập thêm 2 quả trứng cút vào chén nhôm. Cứ làm lần lượt như vậy với các chén còn lại cho đến khi dùng hết nguyên liệu nhé.

Bước 3 : Nướng hàu phô mai trứng cút

Ở bước cuối cùng này, bạn xếp các chén hàu phô mai trứng cút vào nồi chiên không dầu, sau đó nướng ở 180 độ C trong khoảng 10 phút, đến khi bề mặt trứng chín và phô mai tan chảy đều ra là hoàn tất.

Bước 4 : Hoàn thành

Thành phẩm nóng hổi, nhìn là mê !

Sau khi các chén hàu phô mai trứng cút đã chín đều, bạn chỉ cần lấy chúng ra khỏi nồi, rưới thêm chút mỡ hành và rắc thêm chút hành phi, chà bông, sau cùng cho thêm chút tương ớt và sốt mayonnaise lên nữa là đã có ngay thành phẩm với visual "chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon" rồi.

Thành phẩm

Món hàu nướng phô mai trứng cút sẽ thêm đậm vị hơn nếu bạn dùng chung với nước mắm cay đó!

Thành phẩm là bạn đã có ngay món hàu nướng phô mai trứng cút thơm lừng, với hương vị hàu phô mai tươi ngon nguyên bản được kết hợp với trứng cút béo béo, xen lẫn mùi thơm của mỡ hành, hành phi và chút cay nhẹ của tương ớt, cắn miếng nào là "đê mê" đến đó, đảm bảo không thể dừng đũa trước món ăn ngon mắt ngon miệng lại còn thơm nức mũi này.

Mẹo chọn mua hàu sống chất lượng

Bạn nên chọn những con hàu có phần chóp và lớp vỏ khép chặt. Đây là những chú hàu còn sống, ngọt thịt và còn giữ lại được vị muối biển.

Nên ưu tiên chọn mua hàu có vỏ ngắn, mình tròn, không quá to, đây là dấu hiệu cho thấy chúng là những con hàu chắc thịt và chất lượng.

Bên cạnh đó, bạn không nên chọn mua những con hàu khi dùng tay gõ vào vỏ mà không nghe thấy tiếng,vì đây là hàu đã bị chết khô. Ngoài ra, tránh mua những con hàu mở to miệng vỏ, bị nhớt hay có mùi tanh có khó chịu.

Trên đây là 2 công thức chế biến món hàu nướng phô mai tươi ngon, béo ngậy ngay tại nhà bằng nồi chiên không dầu. Hy vọng với hai công thức đơn giản này, các chị em sẽ trổ tài thành công món ăn thơm ngon đầy dinh dưỡng này để bồi bổ cho các thành viên trong gia đình nhé !!!