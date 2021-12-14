Gà nấu lá giang - món ngon chuẩn vị cho ngày đông không lạnh

Gà nấu lá giang là món ăn quen thuộc với nhiều người với vị chua thanh của lá giang và vị béo béo, đậm đà của thịt gà. tuy nhiên, không phải ai cũng biết nấu món này cho tròn vị. Hôm nay, Phụ nữ và Gia đình sẽ mách bạn công thức nấu canh gà lá giang cực đơn giản và thơm ngon nhé! Cùng nấu vào bếp và thực hiện ngay thôi!

Trong kho tàng ẩm thực Việt Nam thì các món ăn với các nguyên liệu quen thuộc với các loại rau tạo ra các món ăn vô cùng tuyệt diệu. Trong đó, lẩu gà lá giang kết hợp vị ngọt thanh của thịt gà, vị chua chua của lá giang ăn kèm với bún và các loại rau tươi là món ăn cực kỳ thích hợp dành cho những ngày trời se se lạnh hoặc ngay cả những trưa mát mẻ.

1 bó lá giang tươi

Ớt, tép tỏi, rau ngò gai, rau ngổ...

Gia vị đi kèm thêm: muối ăn, hạt nêm, đường trắng, tiêu xay

Công thức chế biến món canh gà nấu lá giang

Cách làm canh gà nấu lá giang này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Sơ chế gà và ướp gia vị

Các cách khử mùi hôi thịt gà hiệu quả:

- Khử mùi bằng giấm: Bạn hòa giấm với nước theo tỉ lệ 1 : 2 rồi chà xát gà trong khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại với 2 - 3 lần nước cho sạch để không bị hôi khi chế biến.

- Khử mùi bằng chanh: Tương tự như giấm, chất axit trong chanh có thể khử đi mùi hôi, tanh của gà. Sau khi làm sạch lông, bạn cắt vài lát chanh rồi chà xát toàn bộ gà để khử mùi hiệu quả.

- Khử mùi bằng gừng: Khử mùi hôi của gà bằng cách xoa bóp và ướp thịt gà với 1 củ gừng đập dập với một ít rượu trắng trong khoảng 30 phút rồi rửa lại thật sạch với nước.

Sơ chế gà và ướp gia vị cho phần thịt được thấm đều - Ảnh: Internet

Tiếp theo, bạn chặt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn. Cuối cùng, bạn ướp gà cùng với gia vị đã chuẩn bị, bao gồm 1 thìa canh bột súp, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt nêm và 1 thìa cà phê mì chính cùng với 2 khúc đầu sả đập dập. Bạn cần đảo đều tay và để cho gà ngấm gia vị trong khoảng 20 phút.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Bạn nên mua lá giang trông còn tươi, lá có màu xanh sẫm đều, không bị sâu. Mua tại các siêu thị lớn uy tín để đảm bảo lá giang đã được qua kiểm định, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đợi gà thấm đều gia vị thì chúng ta cứ tiếp tục lấy lá giang rửa sạch rồi vò dập đi một chút. Còn rau ngò gai thì rửa sạch, thái nhuyễn. Tỏi thì bóc sạch vỏ rồi cũng đem băm nhuyễn. Ớt trái rửa sạch, cắt xéo. Còn sả thì cũng rửa sạch và băm nhuyễn.

Lưu ý chúng ta nên để riêng các nguyên liệu với nhau để tiện chế biến, nhưng đối với món ăn này bạn có thể để tỏi với sả băm nhuyễn chung cũng được.

Bước 3: Nấu gà lá giang

Xào thịt gà trước để phần thịt săn lại - Ảnh: Internet

Đun nóng chảo với 1 muỗng dầu ăn, khi dầu sôi thì cho 1/2 tỏi băm nhuyễn vào phi vàng, thơm. Tỏi chuyển màu và dậy mùi thơm thì vớt ra chén để riêng. Cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn tiếp tục đun sôi rồi cho phần tỏi còn lại và hành tím băm vào phi thơm. Cho thịt gà vào xào trong 3 phút để săn lại thì trút ra đĩa để riêng.

Đổ 2 lít nước và sả đập dập vào nồi, bắc lên bếp đun sôi - Ảnh: Internet

Đổ 2 lít nước và sả đập dập vào nồi, bắc lên bếp đun sôi. Khi nước sôi thì cho thịt gà vào nấu chín. Vò lá giang cho vào nồi rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó, bạn cho tiếp hành tây, rau ngổ, ngò gai, một ít ớt tươi cắt lát và dầu tỏi phi vào rồi tiếp tục đảo đều chúng lên là đã hoàn thành món ăn.

Bước 4: Trang trí

Để cho món ăn thêm phần hấp dẫn và thẩm mĩ hơn chúng ta có thể cho lên bên trên để vài lát ớt, tỏi phi và ớt sa tế cho thêm phần đậm đà hương vị và ăn kèm bún tươi. Thế là đã chế biến xong món canh gà lá giang.



Với món gà nấu lá giang bạn có thể dùng làm canh ăn kèm cơm trong bữa chính của gia đình, hoặc làm lẩu để thưởng thức - Ảnh: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

Gà nấu lá giang sau khi chế biến phải có vị chua ngọt, hơi béo, thịt gà dai, săn chắc và thấm gia vị kèm theo đó là vị cay nồng từ ớt. Đây không chỉ là món ăn ngon mà còn rất bổ dưỡng và phù hợp với mọi người trong gia đình.

Với món gà nấu lá giang bạn có thể dùng làm canh ăn kèm cơm trong bữa chính của gia đình, hoặc làm lẩu để thưởng thức cùng bún tươi hay phở, bún khô, mì tôm… tùy sở thích của người dùng.

Khi bạn chế biến canh gà, bạn nên nêm nếm gia vị sau khi lá giang nấu chín và ra hết vị chua - Ảnh: Internet

Một số lưu ý khi nấu món ăn này:

Khi bạn chế biến canh gà, bạn nên nêm nếm gia vị sau khi lá giang nấu chín và ra hết vị chua. Bởi vì nếu bạn nêm quá sớm thì lá giang sau đó sẽ ra thêm nhiều vị chua khiến nó át đi vị mặn ngọt bạn đã nêm trước đó. Lúc này, nồi canh của bạn sẽ mất đi hương vị hài hòa tự nhiên.

Ngoài ra, bạn nên dùng nồi inox tráng men không rỉ các loại nồi khác tương tự để nấu món canh gà này. Sở dĩ bạn nên làm vậy vì chất chua có trong canh có thể ăn mòn nhôm khi bạn nấu canh lá giang trong nồi nhôm với khoảng thời gian dài sẽ khiến cho nồng độ nhôm có trong canh tăng cao gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.