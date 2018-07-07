Điểm tên một số loại rau dại ăn được ở Việt Nam

Theo Đông y, rau lủi rừng tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm... Rau có thể chế biến thành nhiều món ngon như canh rau lủi nấu tôm, rau lủi xào thịt bò… đem lại màu xanh đẹp mắt cùng vị ngọt, hơi nhơn nhớt nhưng giòn sừn sựt hấp dẫn vô cùng.

Là loại rau mọc tự nhiên thường thấy ở vùng đồi núi Gia Lai hay vùng Trà My -Quảng Nam, rau lủi rừng có thân cây màu tím, lá hình răng cưa cùng vị rau thơm mùi thuốc bắc đặc trưng khá lạ miệng.

Rau cải dại, rau cải xoong dại vốn thuộc họ Cải nên dĩ nhiên là rau dại ăn được , thậm chí chúng còn là nguồn cung cấp vitamin A, C rất tốt cho sức khỏe con người. Rau cải dại có vị rất ngon cùng cách chế biến khá đa dạng như: luộc, xào, nấu canh, nấu lẩu...

Rau cải dại là nguồn cung cấp vitamin A, C rất tốt cho sức khỏe con người

Rau cải xoong dại

3. Rau dền dại

Rau dền cơm hay rau dền gai là loại rau cực kỳ phổ biến, dễ mọc dại ở nhiều nơi, từ góc vườn hoang cho đến ven đường nên thường bị “ngó lơ” như một thứ rau tầm thường.

Rau dền quý như một vị thuốc vì cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất, giúp bổ máu, lợi tiểu, sát trùng, giải độc

Tuy nhiên, ở một số quốc gia trên thế giới, rau dền quý như một vị thuốc vì có nhiều vitamin, canxi, sắt, protid… giúp bổ máu, lợi tiểu, sát trùng, giải độc. Do đó, nếu bắt gặp rau dền dại mọc trong vườn nhà, hãy bổ sung ngay cho bữa cơm gia đình bạn nhé!

4. Rau ngót dại

Khác với rau ngót thường thấy, cây rau ngót dại được bà con vùng núi phía Bắc vào tận rừng hái theo mùa nên sạch tự nhiên, không thuốc trừ sâu độc hại. Trong số các loại rau dại miền Bắc, rau ngót rừng có giá bán khá cao nhưng lại luôn đắt hàng.

Rau ngót chữa được nhiều bệnh

Theo y học cổ truyền, lá và rễ rau ngót dại giàu đạm, bổ dưỡng, có tác dụng hoạt huyết, lợi tiểu, giải độc, rất tốt cho sức khỏe con người.

5. Rau đay dại

Kể tên một số rau dại ăn được ở Việt Nam thì không thể bỏ qua rau đay dại. Bởi nằm trong số những loại rau chứa nhiều canxi, sắt, beta caroten và vitamin C, rau đay dại không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là rau dại ngon vì có vị ngọt, tính hàn, hơi nhớt.

Rau đay không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là rau dại ngon vì có vị ngọt, tính hàn, hơi nhớt

Tuy nhiên, chính chất nhớt này lại là một hợp chất sinh học có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Rau đay dại nấu canh cua đồng bổ mát, hấp dẫn -Ảnh: Internet

Vào ngày nắng nóng, dùng rau đay dại để nấu canh cua đồng thì bổ mát, hấp dẫn không gì bằng.

6. Rau muống dại

Rau muống giàu chất xơ, can-xi, phốt pho, sắt và vitamin

Rau muống được gọi vui là “quốc rau” của người Việt vì xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn gia đình. Nhưng đừng vì sự thân thuộc hay vì chúng mọc hoang mà xem thường nhé. Bởi theo kết quả nghiên cứu của y học hiện đại, rau muống giàu chất xơ, can-xi, phốt pho, sắt, vitamin A, C…

Rau muống được gọi vui là “quốc rau” của người Việt

Đặc biệt, giống rau muống đỏ thường hay mọc dại có chứa thành phần giống insulin nên cực tốt cho những ai mắc bệnh tiểu đường.

7. Rau đắng dại

Nhắc đến rau đắng biển, rau đắng dại, nhiều người nghĩ ngay đến các món ăn dân dã ngon tuyệt của người miền Tây như: rau đắng nấu cháo cá, rau đắng sống chấm mắm kho, lẩu cá kèo, lẩu cá lóc, nộm rau đắng với tôm…

Rau đắng có vị đắng kích thích ngon miệng và giúp nhuận gan, thanh nhiệt, tiêu độc

Ngoài vị đắng kích thích ngon miệng, rau đắng còn có khả năng nhuận gan, thanh nhiệt, tiêu độc, là "thần dược" chữa nhiều loại bệnh vô cùng hiệu nghiệm và dễ tìm.

8. Rau rút dại

Cũng là một trong các loại rau dại miền Tây đặc trưng, rau rút dại xuất hiện phổ biến trên các sông, hồ. Lá của loại rau này nhỏ hơn lá me còn thân thì có các đoạn xốp trắng giúp chúng nổi trên mặt các con nước.

Rau rút dại là một trong các loại rau dại miền Tây đặc trưng -Ảnh: Internet

Vào mùa hè, cây rau rút dại nấu canh với khoai sọ, riêu cua hay với tôm, thịt đều cho ra những món ăn bổ mát, ngon miệng và đưa cơm cho cả nhà.

9. Rau ngổ dại

Rau ngổ dại (hay rau ngổ trâu) rất ưa nước, không cần bùn đất, phân bón mà vẫn sống được, thậm chí phát triển tươi tốt nơi ven đường hay bờ ao, mé đìa.

Rau ngổ dại

Đi cùng công dụng dùng trong các bài thuốc dân gian chữa đầy bụng, không tiêu, thanh nhiệt, lợi tiểu, cây rau ngổ dại kết hợp cùng một số cây rau khác như cây rau cần dại còn làm nguyên liệu cho món canh chua hay thịt bò xào trở nên thơm ngon, kích thích vị giác khiến ai ăn cũng thấy ghiền.

Rau ngổ dại được dùng trong các bài thuốc dân gian và là nguyên liệu cho món ăn

Trên đây là thông tin thú vị về một số rau dại ăn được ở Việt Nam. Chỉ cần môi trường sống sạch sẽ, an toàn, các loại rau này không chỉ giúp bạn đa dạng hơn cho thực đơn mỗi ngày mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất quý, thực sự tốt cho sức khỏe cả gia đình. Hãy lựa chọn đúng đắn để luôn có những món ăn sạch, ngon và bổ dưỡng bạn nhé!