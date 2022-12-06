Công thức làm món cá ngừ kho thơm đậm đà hương vị, hết chỗ chê, hút cơm vô cùng

Hành tím: 4 củ

Tỏi: 4 tép

Hành lá: 3 nhánh

Dầu ăn: 6 muỗng canh

Nước màu: 1 muỗng cà phê

Nước mắm: 5 muỗng canh

Gia vị thông dụng: Đường, hạt nêm, tiêu xay, bột ngọt

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua cá ngừ tươi ngon

Chọn mua những con cá ngừ khi thấy mắt cá trong, mang cá có màu đỏ tươi. Dùng tay ấn vào da cá, nhất là phần da ở bụng, cá tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, không bị lún xuống.

Không chọn mua những con cá khi thấy mắt cá bị hóp lại hoặc bị đục. Không mua những con cá khi thấy mang cá đã chuyển sang màu tái nhợt vì đó là cá ươn. Tránh mua những con cá khi ấn tay vào thịt cá bị lún xuống, thịt nhão mất đi độ đàn hồi.

Cách chọn mua thơm (dứa) tươi ngon

Thơm ngọt sẽ có màu vàng tươi từ cuống thơm tơi đầu thơm hoặc có xen kẽ thêm chút màu xanh.Bạn nên chọn mua thơm có quả ngắn, hình trụ tròn đều sẽ có nhiều thịt và ngọt hơn thơm có thân dài.Chọn mua những quả thơm có mắt to và thưa, khi ngửi có mùi thơm ngọt.Nên chọn mua những trái thơm khi cầm có cảm giác nặng tay, phần ngọn thơm còn tươi xanh.Không nên chọn mua những trái thơm khi thấy vỏ đã ngả sang màu vàng cam hoặc có xuất hiện những đốm đen.Không mua thơm còn xanh vì chúng rất chua, khi chế biến món ăn sẽ không ngon.

Cách chế biến món Cá ngừ kho thơm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cá ngừ sau khi mua về bạn làm sạch: bỏ hết nội tạng, rửa với nước muối loãng để khử mùi tanh của cá sau đó xả lại nước sạch. Cắt cá thành từng khúc dày khoảng 2 đốt tay.

Thơm bạn gọt vỏ, bỏ mắt và cắt lát. Hành tím, tỏi mang đi bóc vỏ rồi băm nhuyễn. Hành lá nhặt sạch lá hư, bỏ rễ, đập đập đầu hành và cắt khúc khoảng 2 đốt tay lá hành. Dừa tươi bạn chặt lấy nước dừa.

Bước 2: Ướp cá và chiên cá ngừ

Cá ngừ sau khi sơ chế sẽ mang đi tẩm ướp với 5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 ít hành tỏi băm nhuyễn. Trộn đều cho cá áo đều gia vị sau đó ướp trong 20 phút.

Cho vào chảo khoảng 4 muỗng canh dầu ăn, đun sôi dầu và cho cá đã ướp gia vị vào và chiên vàng sơ 2 mặt cá với lửa vừa.

(*) Lưu ý: Món cá ngừ kho thơm nói riêng và các món cá kho nói chung gia đoạn chiên sơ cá là cần thiết để cá không bị nát trong quá trình kho.

Bước 3: Làm sốt cá

Cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn, đun nóng dầu sau đó cho hành tỏi băm và đầu hành đập dập vào, phi thơm.

Tiếp theo bạn cho thơm vào chiên vàng 2 mặt rồi cho thêm 1 chén nước dừa vào, thêm vào 1 muỗng cà phê nước màu (nước hàng), 2 muỗng cà phê đường, đổ hết phần nước ướp cá vào luôn.

Đun sôi với lửa vừa, sau khi nước sốt sôi thì tắt bếp.

Bước 4: Kho cá ngừ với thơm

Cá sau khi chiên xong bạn cho vào nồi nước sốt đã chuẩn bị thêm 2 trái ớt và kho ớt lửa nhỏ trong 30 phút. Trong lúc kho nếu thấy nước cá bị cạn thì bạn đổ thêm nước dừa tươi hoặc nước lạnh vào sao cho nước vừa xăm xắp mặt cá.

Cứ kho như thế cho đến khi nước cạn lại, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cho hành lá cắt khúc vào và tắt bếp.

Thành phẩm món cá ngừ kho thơm

Như vậy là đã có ngay món cá ngừ kho thơm vào cùng thơm ngon, hấp dẫn cho bữa cơm hôm nay rồi. Thịt cá mềm, thơm, thấm vị đậm đà mặn mặn, ngọt ngọt, kết hợp với thơm chua ngọt hài hòa ăn kèm với cơm nóng rau sống thì ngon khỏi phải bàn.

Giá trị dinh dưỡng của Cá ngừ kho thơm

Cá ngừ là một loại hải sản có nhiều chất dinh dưỡng, thịt chắc, ngon ngọt đặc biệt có chứa nhiều hàm lượng protein trong cá. Loại thực phẩm này lại chứa rất ít chất béo và calo, chính vì thế ăn cá ngừ không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn cung cấp, cân bằng các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cá ngừ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho những ai muốn có một thân hình thon gọn.

Cá ngừ còn rất giàu Omega-3, chính vì thế việc ăn chúng đặc biệt tốt cho đôi mắt. Ngoài ra, lượng Omega-3 có trong cá ngừ còn ngăn chặn mắt khỏi tình trạng thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ rối loạn mắt.

Hiện nay loại thực phẩm này rất phổ biến tại nước ta và được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho bữa ăn trong gia đình. Đặc biệt là món cá ngừ kho thơm, thịt cá ngọt và dai, đem kho chung với thơm cùng nước dừa, thêm vị chua và vị ngọt thanh, tất cả kết hợp với nhau tạo nên hương vị cá kho thơm ngon khó tả.

Cá ngừ kho thơm là một sự lựa chọn quen thuộc cho bữa cơm gia đình bạn những khi muốn tìm một món ăn. Nào với cách làm món cá ngừ kho thơm hãy cùng xuống bếp trổ tài đổi mới hương vị món ăn trong bữa cơm gia đình.