Chia sẻ 2 cách nấu bò kho đậm đà, thơm ngon mà cực kỳ dễ làm

Hiện nay có đa dạng công thức làm bò kho cùng cách làm khác nhau. Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng sao cho phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên, nhìn chung dù chọn nấu theo cách nào thì thịt bò cũng cần đảm bảo mềm. Các gia vị trong nước dùng phải hòa quyện được với nhau.

Bò kho là món ăn không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam. Món ăn truyền thống này có chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người. Nhiều người vẫn nghĩ cách bò kho rất cầu kỳ. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

Chỉ cần cắn một chút thịt bò hay húp một miếng nước hay thì người ăn phải thốt ra rằng: “Đây đúng là bò kho”.

Đảm bảo lượng nước vừa đủ khi nấu, đừng để quá loãng, cần đặc sánh một chút để ngon hơn. Cho thêm sả vào để có mùi thơm trong lúc nấu và dậy mùi hơn. Khi xào thịt bò, nên để lửa to cho đến lúc thịt săn lại. Khi nấu bò kho thì nên để lửa vừa phải, sẽ dễ làm thịt bò mau mềm hơn.

Đảm bảo lượng nước vừa đủ khi nấu, đừng để quá loãng, cần đặc sánh một chút để ngon hơn

II. Cách làm bò kho có gói gia vị

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt thăn bò 500 gr, Nước xốt gia vị bò kho 1 gói(90gr), Nước dừa tươi 1.5 lít, Bánh mì 5 cái, Cà rốt 2 củ, Sả 3 nhánh, Gừng 1 nhánh, Ớt 1 ít, Bột năng 2 muỗng canh, Hành tây 1 củ, Hành tím 4 củ, Hạt dầu điều 1 muỗng cà phê, Nước mắm 2 muỗng canh, Húng quế 50 gr, Ngò gai 50 gr(mùi tàu), Rượu trắng 1 ít, Dầu ăn 2 muỗng canh, Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ muối/ tiêu/ hạt nêm/ bột ngọt).

+ Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn thịt bò ngon:

- Chọn phần thịt thăn bò, gầu bò, gân bò,... là phù hợp nhất với các món hầm hoặc món kho với thịt bò. Đây là phần thịt ngon nhất của con bò đan xen giữa mỡ, thịt và gân. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị mềm, có độ béo của mỡ và giòn ngon của gân.

- Chọn thịt bò đỏ tươi, có thêm chút gân màu trắng, thịt phải mỡ màu vàng tươi, có độ đàn hồi tốt khi ấn vào. Phần mỡ có màu vàng, thớ thịt bò mềm, nhỏ và nhìn không quá mịn.

- Tránh mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, phần mỡ màu vàng đậm, xuất hiện những nốt trắng trên thớ thịt và khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

- Nên chọn mua những thớ thịt vừa, không quá to, để khi nấu sẽ dễ dàng với mau chín hơn.

- Chọn thịt của con cái thường ngon hơn của con đực. Chọn được bò tơ để làm là tốt nhất.

- Tránh chọn thịt bò có các dấu hiệu sau: thịt có độ đàn hồi không tốt, dễ bị dính trên tay khi cầm vào, mùi của thịt hôi, có nốt trắng tròn ở giữa các thớ thịt (dễ có sán), màu của thịt hơi sậm, màu mỡ thì không được tươi. Đừng nên chọn mua khi gặp những trường hợp trên,để đảm bảo sức khỏe cho mọi người sau khi nấu.

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon:

- Chọn cà rốt có kích thước vừa phải, dáng thẳng thuôn dài, lớp vỏ trơn láng, cầm chắc tay và hơi cứng.

- Lựa chọn những củ cà rốt có màu cam đậm, sáng, cuống lá còn tươi xanh dính chặt vào thân củ.

- Không chọn những củ quá to có phần lá, cành ở gốc và phần vai của củ to, dày. Những củ này thường bị già, sẽ có nhiều xơ và ít chất dinh dưỡng.

- Tránh chọn những củ cà rốt dùng tay ấn vào cảm giác mềm, có phần thân bị dập, chảy nhớt, cuống bị dập héo, xuất hiện những vết thâm,.

III. Cách chế biến Bò kho có gói gia vị

+ Sơ chế các nguyên liệu:

Bóp thịt bò với 1 ít muối và rượu trắng khoảng 15 phút để khử sạch bụi bẩn và mùi hôi. Sau đó rửa lại vài lần với nước, để ráo.

Cắt thịt bò thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Chọn thịt bò đỏ tươi, có thêm chút gân màu trắng, thịt phải mỡ màu vàng tươi, có độ đàn hồi tốt khi ấn vào, phần mỡ có màu vàng, thớ thịt bò mềm, nhỏ và nhìn không quá mịn

+ Cách sơ chế thịt bò sạch, không hôi:

Cách 1: Đem củ gừng nướng chín và cạo sạch lớp vỏ bên ngoài rồi giã nhuyễn, xát đều quanh miếng thịt bò. Rửa sạch lại với nước.

Cách 2: Cho miếng thịt bò ngâm ngập trong rượu trắng khoảng 15 phút rồi xả sạch lại dưới nước lạnh.

Cách 3: Bắc 1 nồi nước lạnh lên đun sôi rồi cho thịt bò vào chần sơ khoảng 3 phút, vớt ra rửa nước lạnh.

Cách 4: Nướng một củ hành tím cho khô, sau đó bóc vỏ, giã nhuyễn và ướp thêm cùng thịt bò.

Gọt sạch vỏ cà rốt, rửa sạch, sau đó cắt làm những khúc vừa ăn.

Rửa sạch gừng, gọt vỏ sau đó băm nhỏ. Bóc vỏ hành tím rồi băm nhuyễn. Sả rửa sạch, cắt lát. Hành tây lột vỏ.

Nhặt bỏ ngò gai, ngò ôm, húng quế lá già, sâu (nếu có) sau đó mang rửa sạch nhiều lần với nước, để ráo.

+ Ướp thịt bò:

Ướp thịt bò với 1 gói nước xốt gia vị, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tiêu, 1/2 lượng sả, gừng và hành tím băm.

Cho gói nước xốt gia vị vào ướp khoảng 4 tiếng hoặc để qua đêm cho ngấm gia vị. Trộn đều vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Ướp thịt bò với 1 gói nước xốt gia vị, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tiêu, 1/2 lượng sả, gừng và hành tím băm

+ Nấu bò kho:

Bắc nồi lên bếp, đun nóng 2 canh dầu ăn rồi cho 1 muỗng cà phê hạt dầu điều vào và thắng ở lửa vừa. Thắng cho dầu chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt rồi vớt bỏ hạt dầu điều ra ngoài.

Cho hết phần sả, hành tím băm và gừng còn lại vào phi thơm. Xào bò ở lửa vừa khoảng 5 phút cho thịt chín săn lại.

Tiếp đó, đổ thêm 1.5 lít nước dừa tươi và 1 củ hành tây vào nồi, đậy nắp và tiếp tục hầm.

Sau 40 phút, thịt bò đã mềm, các bạn vớt hành tây ra ngoài, sau đó cho toàn bộ phần cà rốt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường vào. Tiếp tục hầm thêm 10 phút nữa cho cà rốt chín mềm và nước trong nồi sôi trở lại.

Cách nấu bò kho với gói gia vị

Cho vào khoảng 200ml nước pha cùng với 2 muỗng canh bột năng. Đun cho đến khi nồi bò kho sôi thì cho phần nước bột năng vào, vừa đổ vừa khuấy đều tay đến khi nước trong nồi đạt được độ sánh mong muốn. Nêm lại cho vừa ăn và tắt bếp. Vậy là món bò kho đầy hấp dẫn đã hoàn thành.

+ Thành phẩm:

Múc bò kho ra tô, cắt ngò gai, húng quế và 1 ít ớt tươi để trang trí.

Màu sắc và mùi thơm của món bò kho cực kỳ cuốn hút. Phần nước dùng đậm đà, thịt thăn bò được ninh nhừ, thấm gia vị, phần gân giòn ngon, mỡ có độ béo, cà rốt mềm ngọt.

Có thể dùng kèm món này với bánh mì và chấm cùng 1 ít muối tiêu chanh hoặc nước mắm tắc.

IV. Hướng dẫn cách nấu bò kho không cần gói gia vị

Không cần dùng gói gia vị bò kho, bạn vẫn có thể nấu bò kho một cách nhanh chóng, không quá nhiều nguyên liệu.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Khoảng 600gr là đủ cho 2 đến 3 người ăn. Để nấu ngon nhất, bạn nên chọn phần nạm có thêm chút gân.

- Rau củ thì gồm hành tây, hành tím, tỏi, cà rốt và sả.

- Gia vị thì có dầu ăn, đường, nước mắm, đặc biệt là nước sốt cà chua.

+ Các bước tiến hành:

- Cho thịt bò vào nước sôi luộc khoảng 15 phút. Dùng lượng nước để luộc chỉ cần cao hơn miếng thịt 2cm. Khi đã luộc thịt xong, bạn lấy thịt ra để nguội, cắt nhỏ miếng vừa ăn.

- Rửa sạch rau củ, cắt hành tây và hành tím thành lát mỏng hoặc đem đập dập. Đem đập dập tỏi, sả hoặc băm nhuyễn. Có thể đem cà rốt tỉa hoa.

- Đun dầu cho nóng và phi thơm tỏi, hành tây. Đợi cho có màu chuyển sang vàng thì cho nước sốt cà chua vào cộng với sả và cà rốt vào xào.

- Cuối cùng, đảm phần thịt bò vào cho săn lại, các gia vị được hòa quyện với nhau. Khi thấy thịt đã săn lại thì đổ nước vào nấu. Nêm nếm gia vị vừa ăn và đậy nắp lại, để lửa vừa trong khoảng 50-60 phút, lưu ý vớt bọt trong quá trình nấu.

Không cần dùng gói gia vị bò kho, bạn vẫn có thể nấu bò kho một cách nhanh chóng, không cần quá nhiều nguyên liệu

Khi mở nắp thấy thịt bò mềm và vừa ăn thì tắt bếp. Vậy là món bò kho tuyệt vời đã hoàn thành, bạn có thể cùng thưởng thức với gia đình.

V. Nên ăn bò kho với những gì?

Bò kho kết hợp với gì ăn cũng rất ngon, bạn có thể thay đổi để tạo nên sự mới lạ cho món ăn để không bị nhàm chán.

Ăn chung bánh mì với bò kho là lựa chọn hoàn hảo và là lựa chọn của rất nhiều người. Vì khi chấm bánh mì có độ giòn nóng vào nước bò kho đậm đà. Ngoài ra nó còn dễ ăn và phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Hoặc bạn cũng có thể ăn kèm với hủ tiếu, mì tôm hoặc phở bò kho cũng rất ngon. So với khi ăn với bánh mì, những loại này sẽ tạo cảm giác no hơn. Có nhiều người cũng thích ăn bò kho với cơm nóng cũng là sự kết hợp không hề tồi.

Ăn chung bánh mì với bò kho là lựa chọn hoàn hảo và là lựa chọn của rất nhiều người, bởi khi chấm bánh mì có độ giòn nóng vào nước bò kho đậm đà

VI. Nguồn gốc của bò kho

Bò kho là món ăn truyền thống của Việt Nam đã từ rất lâu. Nó được bán rất nhiều trên khắp các nẻo đường. Đây là món ăn mà từ những đứa bé mới lớn, đến những người trưởng thành, người lớn tuổi, trai hay là gái đều rất ưa chuộng.

Bò kho có thể ăn được cả buổi sáng, đến trưa, hay cả những buổi tối. Nguồn gốc của nó là từ mảnh đất Sài Gòn đã trải qua nhiều sóng gió. Hương thơm và mùi vị của nó không thể nào cưỡng lại được.

Nguồn gốc của nó là từ mảnh đất Sài Gòn đã trải qua nhiều sóng gió

Bò kho là món ăn gần gũi và được người dân Sài Gòn đặc biệt yêu thích. Người ta có thể ăn cả ngày mà không biết ngán, tùy vào sở thích mỗi người mà có đa dạng cách ăn bò kho và món ăn cũng thêm phong phú, nhìn đa dạng màu sắc hơn.

Thời đó vẫn còn nhiều khó khăn, nên tô bò kho rất ít thịt bò và được cắt mỏng nhất có thể. Đôi lúc người ta còn trộn với thịt heo, để tiết kiệm cho phần nguyên liệu nấu của mình. Tuy nhiên, nước bò kho vẫn nấu rất đậm đà, khiến người ăn quên mất luôn vị của thịt bò ra sao.

VII. Bò kho miền nam và bò kho miền bắc có gì khác nhau?

Vốn xuất phát từ Sài Gòn, bò kho cũng xuất hiện ở ngoài Bắc. Khi đưa ra Bắc, hương vị của món ăn này có nhiều biến tấu hơn để phù hợp với khẩu vị người dân ở đây. Khác nhau cơ bản nhất là ở độ mềm của thịt bò. Ở miền Nam người ta thích ăn thịt bò phải có chút gân.

Cần lưu ý để lửa rất nhiều khi nấu và đòi hỏi thịt phải được mềm đến từng thớ sau khi nấu xong. Ở miền Nam, nước dùng bò được nấu với vị đa dạng, từ mặn đến ngọt cả béo cũng có luôn. Ở đây gia vị ở đa dạng nhưng vẫn có thể hòa quyện được với nhau. Không quá mặn, cay vừa đủ, có độ ngọt dịu cộng với một chút beo béo.

Khi đưa ra Bắc, hương vị của món ăn này có nhiều biến tấu hơn để hợp khẩu vị, khác nhau cơ bản nhất là ở độ mềm của thịt bò. Ở miền Nam người ta thích ăn thịt bò phải có chút gân

Ở miền Bắc, nước dùng bò kho không cho nhiều gia vị bằng. Người miền Bắc sử dụng bột ngọt là chủ yếu bởi không thích ăn đường. Thêm chút bột mì vào để nước bò kho có độ sệt.

Ở đây ít khi ăn bò kho với những loại: bánh mì, mì tôm,… Rau củ ở đây thường là khoai tây, hành tây với cà chua. Nước bò kho có độ cay nồng, nhưng vị béo cũng được tiêu giảm bớt. Họ thường nấu theo công thức phở bò kho luôn. Khác với miền Nam thường nấu với cà rốt.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách nấu món bò kho bánh mì cực kì dễ làm nhưng lại đầy bổ dưỡng. Bò kho là món ăn tuyệt vời của người dân Việt Nam. Nó vừa ngon và cũng đầy đủ chất bổ dưỡng để cung cấp cho cơ thể.

Món ăn này không khó để làm và dễ dàng đưa vào thực đơn bữa ăn của mỗi gia đình. Mau vào bếp trổ tài cùng món ngon này để có một bữa ăn thật ngon miệng bên gia đình!