Check list những tác dụng của gà ác có thể bạn chưa biết

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia về dinh dưỡng, công dụng của gà ác giúp phòng chống mệt mỏi, tăng cường đề kháng cơ thể, cải thiện hệ miễn dịch, nâng cao lực hoạt động của hệ võng mạc nội mô, tăng cường sức khỏe chống lại bệnh tật của cơ thể...

Trong Đông y, gà ác có tính bình, vị ngọt, tác dụng của gà ác phổ biến có thể kể đến như bổ can thận, dưỡng âm, ích khí huyết, thoái nhiệt, được sử dụng chữa trị các chứng hư nhược, tiểu đường, tả lâu ngày, chán ăn, khí hư, hoạt tinh, cốt chưng, rối loạn kinh nguyệt... về thành phần dinh dưỡng của gà ác, trong gà ác có chứa rất nhiều protein, acid amin cùng nhiều vitamin A, B1, B2, B12, B6, E, PP..., nhiều nguyên tố vi lượng Na, K, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu,,

Trong gà ác chứa ít mỡ, giàu đạm, hàm lượng sắt cao. Chính vì thế, tác dụng của gà ác với bà bầu không chỉ tốt cho sự phát triển thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu mà còn giúp bổ máu, ngăn ngừa những hiện tượng thiếu máu sau sinh của bà bầu.

Trong dân gian Trung Hoa, người ta sử dụng thịt gà ác kết hợp với mật ong, đem nướng qua rồi sấy giòn, tán thành bột mịn, viên hoàn (ô kê hoàn) hay đem ngâm cùng rượu uống để bồi dưỡng sức khỏe.

Gà ác mang đến nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Món gà ác hầm thuốc bắc mang đến nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích tuyệt vời dành cho bà bầu. Cụ thể, trong thời kỳ đầu mang thai, mẹ bầu có thể dùng món ăn này để lấy sức do nghén. Gà ác còn giúp bổ can thận, điều hòa khí huyết, dưỡng âm ích khí, giúp chị em tránh hiện tượng cáu gắt trong khi mang thai, tham gia hỗ trợ tiêu hóa, chống bệnh trị tiêu chảy, táo bón….Với thành phần kali, sắt dồi dào, gà ác cần thiết cho những bà bầu bị thiếu máu. Canxi có chứa trong món gà tần hầm thuốc bắc còn giúp mẹ bầu điều hòa canxi, em bé có hệ xương khỏe.

Những trường hợp không nên dùng gà ác

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, tác dụng của gà ác thì không ai có thể bàn cãi thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng món ăn này. Những trường hợp không nên dùng gà ác

Bà bầu bị chứng cao huyết áp

Gà ác chứa hàm lượng đạm cao, kèm theo đó là thành phần cholesterol. Theo Đông y, do gà ác mang tính ấm, tác dụng ích khí, ôn trung, khi được bổ sung các vị thuốc bắc như nhân sâm, hoàng kỳ, một số loại gia vị cay nóng thì bài thuốc từ gà, đặc biệt là gà ác hầm thuốc bắc có dương tính cao, có thể kích động làm tăng huyết áp mẹ bầu.

Bà bầu bị chứng cao huyết áp không nên dùng gà ác - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu bị viêm nhiễm cấp tính

Thịt gà ác có tính phong nên trường hợp người có “gốc phong” cần kiêng món này. Trường hợp bị viêm nhiễm cấp tính như: bệnh viêm phổi, bị viêm chân răng… cũng không nên dùng món ăn này.

Gợi ý một vài món ăn từ gà ác tốt cho bà bầu

Bên cạnh gà ác hầm thuốc bắc vô bổ dưỡng thì thực phẩm này còn có thể chế biến nhiều món ngon khác, tác dụng của gà ác giúp an thai tốt. Trong đó, có thể kể đến như: gà ác hầm hạt sen, gà hầm ngải cứu gà ác tiềm nhân sâm, gà ác hầm gừng, gà ác tiềm lộc nhung… và những món gà ác hầm khác cũng tương tự như món gà ác tiềm thuốc bắc.

Đây là những món dễ tiêu hóa, đồng thời giúp chữa các triệu chứng trong thai kỳ như: mệt mỏi, suy nhược cơ thể, thiếu chất, hoa mắt, buồn nôn, chóng mặt. Ngoài ra, bà bầu dùng nhiều gà hầm thuốc bắc cũng giúp tăng sức khỏe để có thể vượt kỳ sinh nở dễ dàng.

Cách làm gà ác tần hạt sen bổ dưỡng cho bà bầu

Trong dân gian, hạt sen lại đem đến tác dụng như chữa chứng mất ngủ, chống tình trạng đau đầu, làm mát cơ thể, làm trẻ làn da, chống lão hóa, cải thiện vòng một sau sinh, bổ tỳ vị, an thần. Hạt sen thường dùng để chữa chứng suy nhược, kém ăn, mất ngủ, tiêu chảy,...Chính vì thế, tác dụng của gà ác hầm hạt sen sẽ đem đến một món ăn giúp an thai, thanh mát, hỗ trợ sự phát tiển của thai nhi trong bụng mẹ khỏe mạnh, thông minh, mẹ bầu sau sinh cũng có vòng một lý tưởng, làn da trẻ hóa,...

Ngoài ra, hạt sen là một trong những nguyên liệu thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe nên cũng có thế áp dụng món ăn này dành cho người mới ốm dậy, món ăn bổ này sẽ giúp chữa và đảm bảo khỏe cho người bệnh lấy lại tinh thần nhanh chóng.

Tác dụng của gà ác hầm hạt sen giúp an thai, thanh mát - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Thịt làm sạch với nước pha loãng, chặt miếng vừa. Ướp thịt gà cùng 1 thìa cà phê hành tỏi 1 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa muối, nửa thìa cà phê tiêu, xíu ớt bột, 1 thìa rượu trắng nhỏ và ướp trong 1 tiếng.

Hạt sen làm sạch và lấy hết tim rửa và để ráo. Sau khi gà ngấm gia vị, cho gà, hạt sen và nấm hương, đổ vào nồi khoảng 3-4 bát nước con, đun cho đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa hầm khoảng 45 phút. Khi thấy gà chín nhừ, nêm lại gia vị cho vừa ăn.

Cách làm gà ác hầm ngải cứu

Không chỉ tốt cho phụ nữ mang thai, tác dụng của gà ác hầm ngải cứu còn giúp phòng và chữa những bệnh như cảm cúm, sốt, cảm lạnh, viêm phế quản do ảnh hưởng của thời tiết thất thường của nước ta.

Chuẩn bị: Lựa gà loại vừa, ngải cứu tươi 1 bó, một ít gừng, thuốc bắc, tiêu, muối và hạt nêm

Thực hiện: Gà làm sạch và chặt thành từng miếng vừa ăn, ngải cứu rửa sạch là lọc lấy phần non. Lấy một bát con, cho gừng đập dập vào cùng muối, tiêu, hạt nêm và trộn đều hỗn hợp và ướp cùng thịt gà. Để gà trong khoảng 1 tiếng để ngấm gia vị

Sau khi gà ngấm gia vị, cho vào nồi áp suất và đặt ngải cứu lên dưới và trên, sau đó đổ nước vào nồi. Hầm gà cùng ngải cứu trong vòng 30 phút, khi thấy gà chín mềm thì nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Gà ác hầm ngải cứu còn giúp phòng và chữa bệnh cảm cúm, sốt, cảm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của gà ác đối với trẻ

Hầu như bất cứ bà mẹ nào khi có con nhỏ cũng đều trữ cho mình một vài bí quyết nhỏ từ việc ăn uống cho đến phòng ngừa bệnh vặt cho con. Nhưng chắc hẳn những bài thuốc bí truyền giúp chữa bệnh cho trẻ bằng gà ác thì không hẳn ai cũng biết. Đặc biệt, tác dụng của gà ác rất tốt cho trẻ bị cảm mạo.

Vào thời điểm giao mùa, trẻ rất dễ bị cảm mạo, do sức đề kháng còn yếu, đây là lúc các vi khuẩn tấn công trẻ nhỏ, đặc biệt là đường hô hấp. Do đó, tác dụng của gà ác khi nấu súp sẽ giúp mẹ yên tâm hơn cho con mình vận động mà không phải lo lắng về bệnh vặt xâm nhập.

Gà ác rất tốt cho trẻ bị cảm mạo - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu gà ác chữa bệnh cho trẻ em

Để chữa và ngừa cảm ở trẻ, mẹ có thể áp dụng công thức nấu gà tiềm như sau:

Chuẩn bị: một con gà ác loại vừa, thịt còn tươi ngon

Thực hiện: Làm thật sạch gà các không cần lấy nội tạng cũng được. Chặt gà ra thành từng miếng vừa, đừng quá nhỏ, tốt nhất nên chặt làm 4 phần. Để có thể thu được tối đa chất bổ dưỡng, tinh túy trong thịt gà, tốt nhất nên thực hiện chưng cách thủy. Để làm cách này, mẹ nên chuẩn bị một bát to, đảm bảo chứa đủ phần thịt gà, tiếp đó đặt bát vào nồi. Cho vào khoảng một nửa bát nước phía bên ngoài để tránh trường hợp đun lâu làm khê nồi. Khi gà chín thì múc ra bát để nguội bớt rồi cho trẻ dùng. Lưu ý nên ăn khi còn nóng.

Không giống những loại gà khác, gà ác mang lại giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt có tác dụng tốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho trẻ nên mẹ nên bổ sung loại thực phầm này vào thực đơn của trẻ.