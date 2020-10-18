Cách xào miến không bị dính, cực thơm ngon

Vào bếp 18/10/2020 08:03

Miến xào là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xào miến không bị dính và thơm ngon. Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn!

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Cách xào miến không bị dính, cực thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Các loại miến xào thông dụng hiện nay

Theo màu miến

Bạn có thể quan sát dễ dàng màu sắc bên ngoài sợi miến. Hiện nay, có 3 loại màu miến sợi được sản xuất nhiều nhất trên thị trường. Cụ thể gồm:

  • Miến màu trắng đục hoặc trong: được sản xuất từ các loại tinh bột.
  • Miến màu vàng nhạt: được nhuộm màu mật mía hoặc các nguyên liệu tạo màu tự nhiên, giúp gia tăng hương vị và tính thẩm mỹ cho món ăn.
  • Miến màu xám nhạt: được làm từ tinh bột của củ dong riềng.

Thành phần miến

Căn cứ vào thành phần, miến được chia thành các loại sau:

  • Miến gạo: là loại chứa đến 90% tinh bột lúa, 18-45% là hàm lượng amylose quyết định độ dẻo của miến, 9.4% là protein.
  • Miến dong: là loại miến xám đặc biệt, được làm từ tinh bột dong riềng (hay còn gọi là củ chuối, củ chóc), chứa hàm lượng protein cao và chất gel tái tạo, kết tinh, giúp sợi mì trong suốt, đẹp mắt hơn.
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Miến dong được làm từ tinh bột dong riềng - Ảnh minh họa: Internet
  • Miến đậu xanh: giống như tên gọi của nó, thành phần chính của miến là đậu xanh. Hàm lượng dinh dưỡng trong miến đậu xanh cực kỳ có lợi cho sức khỏe, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
  • Miến hỗn hợp: là loại miến pha trộn giữa các loại tinh bột như bột gạo, bột mì, tinh bột khoai tây, tinh bột đậu xanh,...

Cách xào miến không bị dính

Dưới đây là các bước trong cách làm miến xào không bị dính, không vón cục cực kỳ đơn giản.

Bước 1: Tách bó miến thành các sợi nhỏ

  • Trước khi chế biến, bạn cần xác định khẩu phần, từ đó xác định lượng miến vừa đủ. Rũ miến cho tơi ra thành các sợi nhỏ, tránh bị rối để dễ dàng hơn trong bước trụng miến. Điều này sẽ giúp sợi miến đẹp mắt và không bị vón cục.
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Tách bó miến thành các sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ngâm miến trong nước lạnh

  • Ngâm miến ngập trong nước lạnh khoảng 5-10 phút. 
  • Lưu ý không ngâm quá lâu, tránh làm miến mềm nhũn và mất đi vị ngọt vốn có.

Bước 3: Trụng miến bằng nước sôi

  • Đây là bước quan trọng, quyết định đến sự thành công của món miến xào không dính. 
  • Đầu tiên, đun 1 nồi nước sôi.
  • Sau đó, thả miến vào trụng trong khoảng 1-2 phút, sau đó vớt ra ngay. Điều này giúp sợi miến dai hơn, không bị mềm nhũn hoặc dính khi nấu.
  • Lưu ý: Cho miến lọt hẳn trong vợt, khi trụng chỉ cần đảo nhẹ tay vài vòng rồi vớt ra.
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Trụng miến trong nước sôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Ngâm miến trong nước lạnh sau khi trụng

  • Sau khi vớt miến ra, hãy thả ngay vào chậu nước lạnh. Bạn cũng có thể thêm vài viên đá lạnh giúp miến không bị dính. Ngâm trong khoảng 3-5 phút cho miến nguội hẳn thì vớt ra rổ cho ráo nước.
  • Lúc miến còn đang nóng, nếu gặp lạnh thì các tinh bột sẽ tiết ra trong quá trình trụng sẽ được làm lạnh lại, từ đó sợi miến sẽ dai hơn, không bị dính khi xào. Đây là một trong những cách làm món miến xào không bị dính mà bạn nên lưu ý.

Bước 5: Trộn miến với lòng trắng trứng hoặc dầu

  • Trộn miến với lòng trắng trứng hoặc một chút dầu ăn (hoặc dầu mè, dầu oliu,...). Khi xào, lòng trắng trứng hoặc dầu ăn sẽ bám đều quanh sợi miến, giúp các sợi miến không bị vón cục.
  • Lưu ý: Nếu ăn miến trộn, bạn không nên dùng lòng trắng trứng.

Bước 6: Cắt miến thành các đoạn vừa ăn

  • Sợi miến thường dài nên khi xào chung với các nguyên liệu khác, chúng khó hòa quyện vào nhau. Vì vậy, hãy cắt thành từng đoạn vừa ăn.
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Cắt miến thành các đoạn vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Cho miến vào cuối khi xào

  • Khi trụng, miến cơ bản đã chín. Vì vậy, khi làm món miến xào, bạn hãy xào chín các nguyên liệu rồi cho miến vào sau cùng, đảo nhẹ vài cái rồi tắt bếp luôn để tránh làm miến bị nát.

Các món miến xào siêu ngon, dễ làm

Thông thường, miến được chế biến thành các món ăn truyền thống như miến gà nấu măng, miến xào thịt bằm, miến gà trộn,... Ngoài ra, bạn cũng có thể biến tấu miến với nhiều món ăn hấp dẫn sau đây:

Miến ngan trộn chua ngọt, đậm đà

Miến ngan trộn là một món ăn dễ làm, đơn giản nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Với vị ngọt thanh, kết hợp các sợi miến dai dai, ngon ngon, lạ miệng.

Miến xào cua dai ngon, đơn giản

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Món miến xào cua thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Miến xào cua là món ăn vô cùng thơm ngon, hấp dẫn nhờ thịt cua mềm, ngọt, béo. Sợi miến thơm, mềm, kết hợp với các nguyên liệu tươi ngon, giòn dai, sựt sựt, tạo cảm giác khó cưỡng. Bạn có thể ăn kèm miến xào cua với tương ớt để tăng cảm giác ngon miệng.

Miến xào lươn

Sợi miến săn đều, đậm đà gia vị, không dính và không ngấm dầu. Lươn giòn kết hợp với lươn giòn thơm ngọt, đậm đà. Các loại rau được xào chín tới, không bị mềm nát. Ăn kèm với nước dùng cùng chút tiêu, hành ngò thì ngon ngất ngây.

 

Trên đây, chúng tôi đã bật mí với bạn bí quyết và cách xào miến không bị dính, dẻo dai nguyên sợi, cực ngon. Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thêm công thức nấu ăn tuyệt vời cho cả gia đình!

Tổng hợp những loại miến xào mà bạn chưa biết.

  • Miến xào cua.
  • Miến xào hải sản.
  • Miến xào chay.
  • Miến xào thập cẩm.
  • Miến xào lòng gà.
  • Miến xào bò.
  • Miến xào trứng.
  • Miến xào tôm.
  • Miến xào gà.
  • Miến xào thịt băm.
  • Miến xào cay.
3 thực phẩm càng nấu kỹ quá càng độc, ăn nhiều còn gây ung thư

3 thực phẩm càng nấu kỹ quá càng độc, ăn nhiều còn gây ung thư

Có 3 loại thực phẩm rất quen thuộc giàu chất dinh dưỡng nhưng nếu được chiên nấu quá kỹ sẽ thành thuốc độc gây hại cho sức khỏe.

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