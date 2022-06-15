Cách pha hồng trà chanh dưa hấu mát lạnh – thổi bay cơn nắng nóng !!!

Dưa hấu là một trong những loại trái cây được xếp vào hàng “vương” trong các loại trái cây giải nhiệt cho ngày nắng nóng, ăn trực tiếp hay kết hợp với các nguyên liệu khác như sữa, siro, kem,…đều ngon ngọt tuyệt vời. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến các chị em độc giả một món giải khát thơm tươi mát lạnh mới, với thành phần chính là dưa hấu – món Hồng trà chanh dưa hấu , ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Theo các chuyên gia sức khỏe , dưa hấu là loại trái cây có chứa hàm lượng nước, vitamin và các khoáng chất có lợi cơ thể và mang lại nhiều công dụng không ngờ như : hạ huyết áp, ngăn ngừa ung thư, cải thiện tim mạch, hệ tiêu hóa, giảm đau nhức cơ bắp, bảo vệ da và làm mềm tóc,….Từ những công dụng tuyệt vời này, các độc giả hãy cùng khám phá công thức chế biến món Hồng trà chanh dưa hấu bổ dưỡng ngay nhé !!!

Dưa hấu là một loài thực vật có nguồn gốc từ Tây Phi và thường được trồng ở các vùng nhiệt đới hay cận nhiệt đới. Dưa hấu rất đa dạng về hình dạng và màu sắc, nhưng người dân Việt Nam vẫn chuộng giống dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ với vị ngọt thanh mát nhất. Không chỉ là một loại quả “đốn tim” thực khách bởi hương vị mà còn ở rất nhiều công dụng bổ ích mà loại quả này mang lại.

Cách pha chế món Trà chanh dưa hấu ngọt mát tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món Hồng trà chanh dưa hấu

Trà đen túi lọc : 5 gói

Đường ăn kiêng : 6 gói(mỗi gói 1 gr)

Dưa hấu : 300g

Chanh vàng : 1 quả

Nước nóng : 1 lít(nhiệt độ khoảng 90°C)

Cách chế biến món Hồng trà chanh dưa hấu thơm ngọt, tươi mát

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Chỉ qua vài công đoạn là đã có ngay một ly Hồng trà chanh dưa hấu thơm mát

- Đầu tiên bạn cho 5 gói trà túi lọc đen, 6 gói đường ăn kiêng vào 1 lít nước lọc ở nhiệt độ 900C và ủ trà trong 3 phút, sau đó vớt túi trà ra và để nguội.

- Tiếp đó, bạn bổ dưa hấu và lấy ra tầm 300g thịt dưa hấu, bỏ hạt và cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

- Với chanh vàng thì bạn đem rửa với nước sạch, chà xát muối trên mặt vỏ để loại bỏ bụi bẩn, sau đó rửa lại với nước sạch và thái thành từng lát 50mm (bỏ hạt).

Bước 2 : Ngâm trà

Ngâm trà đủ lâu thì hương vị trà khi thưởng thức sẽ càng đậm vị

Ở bước này bạn cần chuẩn bị một chiếc bình thủy tinh đã được vệ sinh sạch sẽ và ráo nước, sau đó lần lượt xếp dưa hấu và chanh đã cắt vào bình, cuối cùng đổ đầy phần nước trà đã ủ trước đó vào bình và đậy nắp lại, đem bảo quản trong tủ mát từ 4-6 tiếng là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Hồng trà chanh dừa hấu thơm mát, đánh bay nắng nóng!

Chỉ với các nguyên liệu tươi ngon dễ tìm và công thức chế biến đơn giản, bạn đã có ngay một thức uống không chỉ thơm ngon, ngọt mát mà còn rất bổ dưỡng nữa. Khi thưởng thức, bạn chỉ cần bỏ một vài miếng dưa hấu cùng lát chanh ra ly, cho thêm vài viên đá viên và trang trí thêm 1 nhánh lá bạc hà nữa là “đúng vị - đẹp chuẩn” như ở tiệm rồi nhé. Nắng nóng thế này, được uống một ly Hồng trà chanh dưa hấu đậm vì trà, chua ngọt tự nhiên của chanh và dưa hấu, uống đến đâu là thơm mát đến đấy, còn gì tuyệt hơn nữa nào ?!!!

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon cho món trà tươi mát đậm vị

- Cách chọn dưa hấu tươi ngọt

Dưa hấu đỏ hồng mọng nước!

Dưa hấu tươi ngọt, mọng nước và có màu đỏ hồng “xinh đẹp” là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị và “visual” của món Hồng trà chanh dưa hấu, vậy nên bạn hãy đặc biệt lưu ý trong khâu lựa chọn dưa hấu nhé :

Bạn nên chọn những quả dưa hấu có phần cuống đuôi héo, có phần đầu và đuôi cân xứng, tròn đều, có vỏ màu xanh đậm, độ cứng vừa phải và các đường vân chạy dọc được phân bố đều nhau. Đây là những loại quả tươi ngọt, mọng nước.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ ngon của dưa bằng cách gõ vào vỏ dưa, nếu phát ra những âm thanh “bộp bộp” khi gõ thì đó là những quả có phần thịt dưa chất lượng.

Hay bạn cũng có thể lưu ý đến những quả có phần đáy màu vàng hoặc kem nhạt, đây là đặc điểm của những quả dưa hấu được nằm lâu trên đất và đã chín đều.

Đặc biệt, bạn nên tránh mua những quả dưa hấu có phần cuống còn xanh tươi vì đó là những trái dưa được thu hoạch sớm và chưa được chín đều và chưa có vị ngọt đạt chuẩn.

- Cách chọn mua hồng trà (trà đen) ngon :

Trà đen chất lượng

Bạn nên chọn loại trà đen còn nguyên lá và có sự pha trộn tỉ lệ hợp lí giữa lá to, lá nhỏ và các cành. Tốt nhất là bạn nên đến những địa chỉ uy tín để chọn cho mình một loại trà đen chất lượng.

Món loại trà đen ngon thể hiện ở mùi hương và màu sắc khi pha với nước. Nếu nước pha có màu nâu đỏ sáng và hương thơm dịu nhẹ không quá gắt thì đó chính là loại trà đen chất lượng nhé.

Trên đây là những mẹo nhỏ và công thức đơn giản cho món Hồng trà chanh dưa hấu chua ngọt tươi mát, đánh bay cơn nắng mùa hạ. Hy vọng các chị em sẽ “nhét túi” thêm cho mình một thức uống vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại còn dễ làm cho tiết trời nắng nóng này nhé !!!