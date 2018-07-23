Cách nấu đậu đen nhanh nhừ mà không bị nát chuẩn nhất

Vào bếp 23/07/2018 11:27

Chè đậu đen (đỗ đen) là món ăn quen thuộc giúp giải khát, giải độc tốt cho gan, thận, hỗ trợ thanh nhiệt cho cơ thể hiệu quả. Chỉ với vài mẹo nhỏ rất đơn giản sau bạn sẽ dễ dàng làm được món chè đỗ đen vừa mềm, còn nguyên hạt mà nấu rất nhanh chín. Nào, cùng theo dõi ngay nhé!

Chè được biết đến món ăn ngon và là một phần trong nền văn hoá ẩm thực Việt rất đáng tự hào. Tuy rằng, hiện nay đã xuất hiện nhiều loại chè ngoại nhập như chè Thái, chè Malaysia nhưng chè đậu đen vẫn là món chè được nấu nhiều, dễ nấu, dễ ăn và được nhiều người yêu thích.

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Chè đậu đen là món chè được nấu nhiều, dễ nấu, dễ ăn và được nhiều người yêu thích

Để chè đậu đen được ngon, nhừ, mềm mà và không bị cứng lại dù có để qua đêm hay để lạnh thì cần rất nhiều kinh nghiệm của người nấu. Cách nấu đậu đen nhanh nhừ là điều không phải ai cũng biết.

Hãy khoe sự đảm đang của mình với những kinh nghiệm nấu chè đâu đen sau đây nhé!

Đầu tiên, hãy xem thử bạn cần chuẩn bị gì để thực hiện cách nấu chè đỗ đen nhanh nhừ mà không bị nát:

- Đỗ đen: khoảng 1kg

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Đỗ đen

- Thạch đen

- Đường

- Dừa khô, dừa sợ nạo

- Đá (tùy ý)

 Các bước tiến hành cách nấu đậu đen nhanh nhừ như sau:

Bước 1:

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Sơ chế đậu đen

Làm sạch đậu bằng cách vuốt và rửa đậu trong khoảng 2 lần nước. Tiếp theo, bạn ngâm và vớt bỏ bớt đi những hạt đậu lép nổi lên trên.

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Ngâm đậu đen

Bước 2: 

Sau khi đã ngâm đậu, bạn cho đậu vào nồi và rang đậu với lửa to trong khoảng 10 phút.

Cách nấu đậu đen nhanh nhừ mà không bị nát chuẩn nhất - Ảnh 5

Rang đậu đen để nấu đậu đen nhanh nhừ

Khi thấy bề mặt ngoài của đậu đã hơi nhăn lại thì bạn cho thêm nước vào nấu. Đây là bước quan trọng giúp nước chè có màu sánh hấp dẫn, đỗ đen nhanh nhừ.

Cách nấu đậu đen nhanh nhừ mà không bị nát chuẩn nhất - Ảnh 6
Ninh hạt đỗ đen cho mềm

Vặn lửa vừa, tiếp tục nấu cho hạt đỗ đen mềm nhừ. Nếu có nồi áp suất thì bạn hãy tận dụng để đỡ tốn thời gian nhé!

Bước 3:

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Chắt nước đậu đen ra để riêng

Khi hạt đậu đen đã được ninh mềm, bạn chắt nước ra để riêng rồi cho đường vào đậu (0.6 kg đường cho 1 cân đậu đen) ướp trong nửa tiếng.

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Để món chè nhanh nhừ, bạn nên ướp đường với đỗ đen và sên trên lửa nhỏ

Sau đó, cho lên bếp sên với lửa nhỏ, thỉnh thoảng đảo nhẹ để đậu ngấm kỹ đường và đỗ đen không cháy.

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Nấu chè đậu đen

Tiếp theo, bạn đổ nước đậu đã được chắt ra lúc nãy vào nồi đun khoảng 15 phút nữa là hoàn thành.

THƯỞNG THỨC

Món chè đỗ đen mềm nhừ, ngon và đơn giản đã được hoàn thành. Giờ thì hãy múc ra cốc để cùng gia đình thưởng thức thành quả thôi nào.

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Múc chè ra cốc để cùng gia đình thưởng thức

Với cái tiết trời nóng  này mà được ăn một cốc đỗ đen mềm, bùi bùi cùng thạch đen, nước cốt dừa hay dừa sợi kèm theo đá hấp dẫn thì chẳng mấy chốc mà  mọi oi bức, ngột ngạt được xua tan.

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Chè đậu đen nóng

Còn trong những ngày trời trở lạnh, bạn có thể nấu thêm bột năng cho vào món chè đậu đen để bát chè nóng, ấm bụng hơn nhé!

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Bát chè đậu đen nóng, ấm bụng trong những ngày trời trở lạnh

Với cách nấu chè đậu đen này, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian ninh đỗ đen hơn.

Cách nấu đậu đen nhanh nhừ mà không bị nát chuẩn nhất - Ảnh 13
Hạt đỗ đen mềm nhừ, có vị béo, còn nguyên hạt trông rất đẹp mắt

Với cách nấu đậu đen nhanh nhừ vừa được bật mí trên, bạn sẽ dễ dàng có được nồi chè cực kì ngon, sánh và bắt mắt đấy! Chè đỗ đen khi hoàn thành hạt đậu sẽ được giữ nguyên mà khi ăn lại mềm và giữ nguyên vị béo.

Chúc bạn thành công nhé!

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