Cách làm trứng chiên bắp cải bổ dưỡng, mới lạ

Hướng dẫn cách làm trứng chiên bắp cải ngon không thể cưỡng lại được nhờ mẹo này.

Chắc chắn rằng các bạn đã từng ăn rất nhiều món được chế biến từ trứng khác nhau nhưng chưa từng thưởng thức món trứng chiên bắp cải mới, lạ miệng này đâu. Có nhiều món ăn được làm từ trứng như: luộc, xào,.. trong đó trứng chiên là những lựa chọn hàng đầu tiên là những món ăn truyền thống được mọi người ưa chuộng. Không những thơm ngon và bổ dưỡng mà trứng chiên đem lại chẳng những thế còn được xem là món ăn tiện lợi bởi cách chế biến nhanh chóng, đơn giản, phù hợp cho cho mọi lứa tuổi từ học sinh đến các bà mẹ bận rộn.

Giữa hàng tá các món trứng chiên khác nhau như trứng chiên hành bình thường ( truyền thống), trứng chiên hành, trứng chiên theo kiểu kho mặn, trứng chiên xúc xích hay chỉ là ốp la … ngoài các món đó ra còn có món trứng chiên kết hợp cùng rau bắp cải chẳng những thêm vào thực đơn một món ngon mới lạ mà còn làm cho gia đình tăng cường sức khỏe. Nếu như các bạn chưa nếm thử hương vị đặc biệt của món ăn này thì hãy chuẩn bị ngay nguyên liệu để cùng mình vào bếp học cách làm ngay với món trứng chiên bắp cải này ngay nhé.

Lợi ích của trứng và bắp cải cho cơ thể Tất nhiên trước khi ăn thì chúng ta cũng nên biết trứng và bắp cải có công dụng gì mà ta ăn nó: Tác dụng của trứng đối với sức khỏe Củng số sức mạnh bên trong cơ thể: Trứng chứa nhiều protein nên có thể tăng cường hệ miễn dịch bên trong cơ thể. Protein trong trứng giúp hình tái tạo cơ thể và giúp cung cấp năng lượng cho các hoạt động mạnh.

Trứng giúp hình thành xương, tóc và móng: Trứng tốt cho xương, giúp chúng ta tránh được các bệnh như loãng xương, vitamin, khoáng chất khác trong trứng cũng hỗ trợ điều trị mất cân bằng sinh học trong cơ thể và giúp tóc mau dài bóng mượt và móng khỏe mạnh.Hơn hết những người ăn thỉnh thoảng ăn trứng sẽ có những thay đổi đáng kể về nếp nhăn trên da.

Trứng cung cấp choline giúp cho não bộ khỏe mạnh: Choline là một dưỡng chất quan trọng có thể nói là vị cứu tinh cho não bộ của bạn đấy. Nó tạo ra màng tế bào và sinh ra các phân tử tín hiệu của não. Nếu thiếu chất này cơ thể bạn sẽ dễ mất tập trung gây ra nhiều bệnh liên quan đến thần kinh.

Trứng giúp giảm chất béo xấu, giảm nguy cơ đau tim: Các chất béo xấu trong cơ thể làm cho mạch máu bị cứng lại, do đó mà gây ra ngư cơ đau tim, huyết áp cao. Trong trứng có chứa các chất béo tốt ( HDL) hay còn gọi là cholesterol tốt phần ngăn chặn chất béo xấu ra khỏi mạch máu.

Trứng chứa axit béo omega 3, giúp tăng năng lượng: Trứng từ những con gà được nuôi bằng thực phẩm giàu omega-3 rất giàu axit béo này và làm giảm nguy cơ khác gây bệnh tim. Hơn thế nữa trong trứng có chứa các loại axit amin cần thiết có thể làm giảm tình trạng suy nhược, mệt mỏi,... Vì vậy mà thường những người sau khi ốm hay bị mất sức được tẩm bổ bằng trứng.

Trứng giúp trong việc giảm cân: Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng nên ăn trứng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và có thể giảm lượng calo mà nếu giảm calo thì tất nhiên bạn sẽ giảm được cân. Vì thế mà trứng được xem như một loại thực phẩm rất cần thiết trong quá trình ăn kiêng. Tiếp theo là lợi ích của bắp cải Bắp cải tươi Ngăn ngừa ung thư: là những chất kích thích các enzym để ngăn ngừa tốc độ tăng trưởng khối u

Tốt cho tim mạch:Có lượng kali nhiều trong bắp cải, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đồng thời giảm tắc nghẽn các mạch máu về tim. Và nó cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp.

Tăng cường miễn dịch: trong bắp cải cũng có rất nhiều vitamin C kích thích sự phát triển của hệ thống miễn dịch và tốt cho làn da.

Góp phần giảm cân : Bắp cải là một trong những thực phẩm hàng đầu được khuyến cáo cho những người muốn giảm cân một cách tự nhiên. Nó có hàm lượng chất xơ cao và ít calo, vì thế mà nó là lựa chọn tốt cho người ăn kiêng.

Giải độc cơ thể: giúp loại bỏ độc tố của các gốc tự do là nguyên nhân gây ra các bệnh như bệnh ngoài da, bệnh viêm khớp.

Tốt cho não: bằng việc cung cấp nhiều vitamin giúp cho sự tập trung tăng cao và sức khỏe tinh thần được tốt hơn. Cùng với ngăn ngừa bệnh mất trí ở người già (bệnh Alzheimer).

Tốt cho mắt: bắp cải có thể ngăn chặn sự thoái hóa ở điểm vàng, cải thiện được mắt ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Chống viêm: Bắp cải có chất chống viêm mạnh, do đó mà ăn bắp cải có thể làm giảm tác dụng của các bệnh như viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp và các rối loạn về sắc tố da.

Tốt cho xương: Bắp cải chứa khoáng chất là canxi vì vậy mà giúp cho xương được khỏe mạnh hơn.

Lưu ý: Quả thật trứng và bắp cải có những công dụng tuyệt vời nhưng cũng không phải nó không gây hại cho sức khỏe đặc biệt khi bạn ăn quá nhiều đối với bắp cải có thể gây bệnh bướu cổ, sỏi thận, đầy hơi, rối loạn tuyến giáp,.. còn trứng thì không nên cho trẻ ăn nhiều, đối với những người mắc bệnh gan, sỏi thận, tiểu đường hay đang bị táo bón,.. Nguyên liệu cần chuẩn bị 2 quả trứng

400g bắp cải

Hành lá, mè, ớt (nếu thích cay)

Gia vị: tiêu, muối, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt (mì chính) Một số mẹo giúp bạn mua trứng và bắp cải ngon Trứng gà ngon là những quả trứng gà có hình dáng vừa phải, vỏ màu nâu, đồng nhất không bị lẫn tạp, không có những vết nứt hay là đốm đen. Cùng với đó, vỏ trứng gà mới sẽ chai sần hơn một chút so với trứng để lâu. Khi mua bạn có thể soi trứng gà dưới ánh đèn hoặc là ánh nắng mặt trời đều được, nếu thấy bên trong trứng nhỏ, lòng trắng trong suốt và lòng đỏ ở giữa thì đó là trứng mới đấy.

Cách chọn bắp cải : những cây bắp cải hình dáng tròn đều, vừa vừa đừng quá lớn nhưng cầm lên chắc tay là những cây bắp cải ngon. Nên tránh những cây bắp cải có hình dẹt cầm lên nhẹ tay vì bị xốp ở bên trong. Và vẻ bề ngoài thì không cần phải bàn rồi bạn phải lựa những bắp có màu xanh đậm hơn và ít sâu nhé Tham khảo ngay cách chế biến trứng chiên bắp cải mới lạ Bước 1: Sơ chế nguyên liệu Thái mỏng bắp cải Sơ chế bắp cải, các bạn bổ nhỏ, bỏ phần cuống đi sau đó thái bỏ bắp cải thành những sợi dài, mỏng càng mỏng càng tốt vì như vậy khi chiên sẽ mau chín. Tiếp theo cho vào thau ngâm cùng nước muối pha loãng cho thật sạch, ngâm khoảng 10 phút, bạn vớt bắp cải ra, rửa lại một lượt với nước sạch rồi để ráo.

Phần hành lá với ớt thì rửa sạch thái mỏng. Bước 2: Tẩm gia vị trộn đều trứng với bắp cải Đập trứng vào bắp cải Chuẩn bị một cái thau hay tô thật sạch để trộn

Trước khi bạn đập trứng gà thì nên rửa sạch vì có những bụi bẩn vẫn còn bám trên vỏ như vậy khi đập sẽ không bị chất bẩn văng vào. Sau khi đã rửa sạch, bạn đập hết các quả trứng gà vào, cùng với đó toàn bộ là bắp cải, hành, ớt đã làm sạch trước đó, và cho thêm một chút xíu muối và hạt tiêu xay. Xong hết thì bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu lên, đánh thật đều tay cho đến khi gia vị tan hết. Có thể thêm một ít đường, muối, hạt nêm,.. tùy theo khẩu vị. Bước 3: Làm trứng chiên thôi nào Trứng chiên bắp cải (thành phẩm) Bạn bắc chảo lên và chờ nóng sau đó cho một ít dầu ăn vào vặn lửa nhỏ vừa. Khi dầu nóng già thì cho hỗn hợp trứng và bắp cải đã trộn đều vào chiên. Bạn nên làm đều hết các mặt trên chảo sau đó chỉ cần đảo lại lần nữa cho vàng đều hai mặt là được.

Cuối cùng cho trứng ra đĩa, rắc thêm một ít mè ăn cùng cơm thì rất ngon. Không những thế mà nó còn có thể làm một buổi sáng lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn là chúng ta đã làm xong một món ăn cực kì bổ dưỡng và ngon miệng rồi đúng không nào. Mình tin rằng ai cũng có thể làm được món này cả, sự kết hợp hoàn hảo béo ngậy của trứng cùng với giòn giòn của bắp cải, thơm của hành lá đây chắc hẳn là món ăn mới lạ mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Còn chần chờ gì nữa cùng thực hiện ngay nào chỉ với những nguyên liệu đơn giản dễ tìm đã tạo nên một món ăn hoàn toàn mới lạ và khác với ngày thường. Chúc các bạn thành công.

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