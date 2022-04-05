30 phút chế biến món gà rang chua ngọt ăn một lần nhớ mãi

Món thịt gà rang chua ngọt với màu sắc bắt mắt, hương vị vô cùng hấp dẫn chắc chắn sẽ khiến các thành viên gia đình bạn thích mê. Cùng học ngay công thức chế biến món ăn này nhé!
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Gà rang chua ngọt là món ăn ngon với công thức chế biến không quá cầu kỳ trong chế biến. Món gà này rất phù hợp để đổi vị cho bữa ăn của gia đình bạn. Nguyên liệu chế biến rất dễ tìm, các bạn chỉ cần vài phút vào bếp là đã có món ăn cực hấp dẫn rồi. Cùng chúng tôi vào bếp nhé!
Dinh dưỡng từ 100g thịt gà
Thịt gà thường được chia thành nhiều loại khác nhau như: thịt đùi, thịt cánh và lườn. Mỗi vị trí kể trên lại cung cấp cho bạn một lượng calo hoàn toàn khác nhau từ protein đến chất béo. Dưới đây là số lượng calo theo những vị trí khác nhau của thịt gà.
1. Ức gà: 284 Calo
Ức gà là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người bởi hàm lượng protein cao và ít chất béo. Thực phẩm này được nhiều người giảm cân tin tưởng và sử dụng.
Một ức gà không da, không xương, đã được nấu chín (172 gram) sẽ cung cấp cho bạn thành phần dinh dưỡng sau đây:
- Lượng calo: 284
- Protein: 53,4 gram
- Carbs: 0 gram
- Chất béo: 6,2 gram
Một phần ức gà 100gr cung cấp cho bạn 165 calo, 31 gram protein và 3,6 gram chất béo.
Điều này có nghĩa là khoảng 80% lượng calo trong ức gà đến từ protein và chỉ có 20% đến từ chất béo. Tuy nhiên đây là lượng tính toán thô, tức là chưa cộng trừ các loại thực phẩm mà các bạn sử dụng kèm, ví dụ nước xốt, dầu ăn, rau,....
2. Thịt đùi gà: 109 Calo
Đùi gà hơi mềm và có hương vị thơm ngon hơn so vơi ức gà do hàm lượng chất béo cao hơn.
Trong một cái đùi gà không da, không xương, đã được nấu chín (52 gram) chứa:
- Lượng calo: 109
- Protein: 13,5 gram
- Carbs: 0 gram
- Chất béo: 5,7 gram
Một đùi gà 100gr cung cấp cho bạn 209 calo, 26 gram protein và 10,9 gram chất béo. Do đó, 53% lượng calo đến từ protein, trong khi 47% còn lại đến từ chất béo.
Đùi gà thường rẻ hơn so với ức gà, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt đối với những bạn có ngân sách hạn hẹp.
3. Cánh gà: 43 Calo
Trong một cái cánh gà không da, không xương (21 gram) có chứa:
- Calo: 42,6
- Protein: 6,4 gram
- Carbs: 0 gram
- Chất béo: 1,7 gram
Mỗi 100 gram, cánh gà cung cấp cho bạn 203 calo, 30,5 gram protein và 8,1 gram chất béo. Điều này có nghĩa là cánh gà cung cấp cho bạn 64% protein và 36% chất béo.
Cách làm gà rang chua ngọt
1. Cách làm thịt gà rang chua ngọt
Món thịt gà rang chua ngọt với màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn sẽ khiến bạn và gia đình thích mê. Đây là món ngon không thể thiếu trong thực đơn của mỗi gia đình.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- Thịt gà: 300g
- Giấm trắng: 3 muỗng cà phê
- Đường: 3 muỗng cà phê
- Nước mắm: 3 muỗng cà phê
- Nước sôi để nguội: 3 muỗng cà phê
- Gừng: 1 nhánh
- Dầu ăn: 1 muỗng cà phê
- Bột ngọt: 1 muỗng cà phê
Cách chế biến
Món gà rang chua ngọt với công thức chế biến cực đơn giản, chỉ mất khoảng 10 – 15 phút là chị em đã có thể hoàn thành món ăn cực ngon cho cả nhà với các bước sau:
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Thịt gà mang đi rửa sạch và chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Cho thịt vào nồi nước sôi chần sơ trong vòng 1 phút để khử hoàn toàn mùi tanh của thịt gà.
Sau đó, bạn vớt thịt ra và nêm nếm thêm một ít nước mắm trong khoảng 5 – 7 phút.
Bước 2: Chế biến
Trộn toàn bộ các gia vị đã được chuẩn bị cho vào nồi rồi đặt lên bếp, tiến hành đun với lửa nhỏ để tạo thành hỗn hợp nước sốt chua ngọt sền sệt có màu vàng cánh gián.
Đặt chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 1 muỗng cafe dầu ăn, chờ dầu sôi cho thịt gà vào rán đến khi chín vàng.
Gắp thịt gà ra dĩa và đổ nước sốt chua ngọt vào và thưởng thức.
2. Cổ cánh gà xào chua ngọt
Với đủ hương vị vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện trong từng miếng thịt vàng sánh, món cổ cánh gà chua ngọt rẻ, dễ làm nhưng lại hợp với khẩu vị của rất nhiều người.
Nguyên liệu
- Cổ cánh gà: 0,3 kg
- Đường: 20 g
- Cà chua: 0,2 kg
- Hành củ tươi
- Mỡ nước
- Tỏi khô
- Dấm
- Bột đao
- Rau mùi, tương ớt, mắm muối, hạt tiêu, ớt tươi.
Cách làm
Bước 1: Cổ, cánh gà mang đi rửa sạch, sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn. Tiến hành ướp hành, bột đao, nước mắm vào.
Bước 2: Hành nhặt rửa sạch. Củ hành thái thành lát mỏng, lấy một ít dọc hành cắt khúc 5cm, chẻ dọc hai đầu thành những cánh nhỏ (ở giữa để nguyên), ngâm nước lạnh cho nở xòe hoa vớt ra để ráo; dọc còn lại cắt khúc 2 cm.
Rau mùi nhặt rửa sạch để ráo nước. Ớt tươi rửa sạch, chẻ hoa. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch và đập giập.
Cà chua rửa sạch, cắt làm đôi, loại bỏ hạt, thái nhỏ. Dấm hòa cùng với gia vị gồm: nước mắm, đường, tương ớt, bột đao cho vừa chua, cay, mặn, ngọt làm nước xào.
Bước 3: Đun nóng mỡ, cho cổ cánh gà vào rán cho đến khi chín vàng thì vớt ra. Phi thơm hành, tỏi rồi cho toàn bộ cà chua đã chuẩn bị vào xào kỹ, đổ thịt gà vào xào tiếp, đậy vung một lúc cho mềm xương.
Bước 4: Khuấy đều hỗn hợp lên rồi cho thêm một ít đường vào đảo đều. Khi bột sánh, chín trong, bạn nếm xem vừa ăn chưa thì cho tiếp lá hành vào đảo đều xúc ra dĩa. Bày dọc hành và ớt đã được chẻ hoa, rắc thêm một ít rau mùi và hạt tiêu lên trên, ăn nóng.
Những sai lầm khi làm món gà rang chua ngọt
1. Trữ gà trong ngăn mát tủ lạnh
Thời gian tối đa để trữ thịt gà tươi trong ngăn mát tủ lạnh đó là 2 ngày. Nếu cần phải để hơn 2 ngày, các bạn cần gói kín lại và cất vào ngăn đá tủ lạnh, đợi đến khi ăn thì mới mang ra rã đông và sơ chế.
2. Rã đông thịt gà bằng cách ngâm trong nước
Nhiều người có thói quen lấy thịt gà từ ngăn đông đá ra rồi ngâm trong nước để tự rã đông. Tuy nhiên, điều này sẽ làm vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
Cách rã đông an toàn nhất là đưa thịt gà vào ngăn mát tủ lạnh để thịt rã đông một cách tự nhiên. Trước khi chế biến thịt gà, bạn cần căn thời gian vừa đủ để rã đông nhé!
3. Rửa thịt gà quá kỹ
Rất nhiều người thường rửa thịt gà rất kỹ bởi vì họ nghĩ rằng rửa nhiều sẽ loại bỏ vi khuẩn.
Điều này hoàn toàn sai lầm bởi làm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm vì vi khuẩn có thể lây lan sang tay, mặt bàn và các dụng cụ nấu ăn. Nói chung, hầu hết các phương pháp chế biến thịt gà đều có thể tiêu diệt các loại vi khuẩn bám trên đó.
Hi vọng chia sẻ này của chúng tôi giúp các bạn có thêm một món mới trong “gia tài” món ngon mỗi ngày của gia đình mình. Chỉ với vài thao tác đơn giản thì các bạn đã có thể trình làng món gà rang chua ngọt. Hãy lưu ngay bài viết và cùng vào bếp thực hiện bạn nhé!