30 phút chế biến món gà rang chua ngọt ăn một lần nhớ mãi

Thịt gà thường được chia thành nhiều loại khác nhau như: thịt đùi, thịt cánh và lườn. Mỗi vị trí kể trên lại cung cấp cho bạn một lượng calo hoàn toàn khác nhau từ protein đến chất béo. Dưới đây là số lượng calo theo những vị trí khác nhau của thịt gà.

Gà rang chua ngọt là món ăn ngon với công thức chế biến không quá cầu kỳ trong chế biến. Món gà này rất phù hợp để đổi vị cho bữa ăn của gia đình bạn. Nguyên liệu chế biến rất dễ tìm, các bạn chỉ cần vài phút vào bếp là đã có món ăn cực hấp dẫn rồi. Cùng chúng tôi vào bếp nhé!

Một ức gà không da, không xương, đã được nấu chín (172 gram) sẽ cung cấp cho bạn thành phần dinh dưỡng sau đây:

Ức gà là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người bởi hàm lượng protein cao và ít chất béo. Thực phẩm này được nhiều người giảm cân tin tưởng và sử dụng.

Lượng calo: 284

Protein: 53,4 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 6,2 gram

Một phần ức gà 100gr cung cấp cho bạn 165 calo, 31 gram protein và 3,6 gram chất béo.

Dinh dưỡng từ 100g thịt gà

Điều này có nghĩa là khoảng 80% lượng calo trong ức gà đến từ protein và chỉ có 20% đến từ chất béo. Tuy nhiên đây là lượng tính toán thô, tức là chưa cộng trừ các loại thực phẩm mà các bạn sử dụng kèm, ví dụ nước xốt, dầu ăn, rau,....

2. Thịt đùi gà: 109 Calo

Đùi gà hơi mềm và có hương vị thơm ngon hơn so vơi ức gà do hàm lượng chất béo cao hơn.

Trong một cái đùi gà không da, không xương, đã được nấu chín (52 gram) chứa:

Lượng calo: 109

Protein: 13,5 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 5,7 gram

Một đùi gà 100gr cung cấp cho bạn 209 calo, 26 gram protein và 10,9 gram chất béo. Do đó, 53% lượng calo đến từ protein, trong khi 47% còn lại đến từ chất béo.

Đùi gà thường rẻ hơn so với ức gà, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt đối với những bạn có ngân sách hạn hẹp.

3. Cánh gà: 43 Calo

Trong một cái cánh gà không da, không xương (21 gram) có chứa:

Calo: 42,6

Protein: 6,4 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 1,7 gram

Mỗi 100 gram, cánh gà cung cấp cho bạn 203 calo, 30,5 gram protein và 8,1 gram chất béo. Điều này có nghĩa là cánh gà cung cấp cho bạn 64% protein và 36% chất béo.

Cách làm gà rang chua ngọt

Món thịt gà rang chua ngọt với màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn sẽ khiến bạn và gia đình thích mê. Đây là món ngon không thể thiếu trong thực đơn của mỗi gia đình.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Thịt gà: 300g

Giấm trắng: 3 muỗng cà phê

Đường: 3 muỗng cà phê

Nước mắm: 3 muỗng cà phê

Nước sôi để nguội: 3 muỗng cà phê

Gừng: 1 nhánh

Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

Bột ngọt: 1 muỗng cà phê

Cách chế biến

Món gà rang chua ngọt với công thức chế biến cực đơn giản, chỉ mất khoảng 10 – 15 phút là chị em đã có thể hoàn thành món ăn cực ngon cho cả nhà với các bước sau:

Cách làm thịt gà rang chua ngọt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà mang đi rửa sạch và chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Cho thịt vào nồi nước sôi chần sơ trong vòng 1 phút để khử hoàn toàn mùi tanh của thịt gà.

Sau đó, bạn vớt thịt ra và nêm nếm thêm một ít nước mắm trong khoảng 5 – 7 phút.

Bước 2: Chế biến

Trộn toàn bộ các gia vị đã được chuẩn bị cho vào nồi rồi đặt lên bếp, tiến hành đun với lửa nhỏ để tạo thành hỗn hợp nước sốt chua ngọt sền sệt có màu vàng cánh gián.

Đặt chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 1 muỗng cafe dầu ăn, chờ dầu sôi cho thịt gà vào rán đến khi chín vàng.

Gắp thịt gà ra dĩa và đổ nước sốt chua ngọt vào và thưởng thức.

2. Cổ cánh gà xào chua ngọt

Với đủ hương vị vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện trong từng miếng thịt vàng sánh, món cổ cánh gà chua ngọt rẻ, dễ làm nhưng lại hợp với khẩu vị của rất nhiều người.

Nguyên liệu

Cổ cánh gà: 0,3 kg

Đường: 20 g

Cà chua: 0,2 kg

Hành củ tươi

Mỡ nước

Tỏi khô

Dấm

Bột đao

Rau mùi, tương ớt, mắm muối, hạt tiêu, ớt tươi.

Cách làm

Bước 1: Cổ, cánh gà mang đi rửa sạch, sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn. Tiến hành ướp hành, bột đao, nước mắm vào.

Bước 2: Hành nhặt rửa sạch. Củ hành thái thành lát mỏng, lấy một ít dọc hành cắt khúc 5cm, chẻ dọc hai đầu thành những cánh nhỏ (ở giữa để nguyên), ngâm nước lạnh cho nở xòe hoa vớt ra để ráo; dọc còn lại cắt khúc 2 cm.

Cổ cánh gà xào chua ngọt

Rau mùi nhặt rửa sạch để ráo nước. Ớt tươi rửa sạch, chẻ hoa. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch và đập giập.

Cà chua rửa sạch, cắt làm đôi, loại bỏ hạt, thái nhỏ. Dấm hòa cùng với gia vị gồm: nước mắm, đường, tương ớt, bột đao cho vừa chua, cay, mặn, ngọt làm nước xào.

Bước 3: Đun nóng mỡ, cho cổ cánh gà vào rán cho đến khi chín vàng thì vớt ra. Phi thơm hành, tỏi rồi cho toàn bộ cà chua đã chuẩn bị vào xào kỹ, đổ thịt gà vào xào tiếp, đậy vung một lúc cho mềm xương.

Bước 4: Khuấy đều hỗn hợp lên rồi cho thêm một ít đường vào đảo đều. Khi bột sánh, chín trong, bạn nếm xem vừa ăn chưa thì cho tiếp lá hành vào đảo đều xúc ra dĩa. Bày dọc hành và ớt đã được chẻ hoa, rắc thêm một ít rau mùi và hạt tiêu lên trên, ăn nóng.

Những sai lầm khi làm món gà rang chua ngọt

1. Trữ gà trong ngăn mát tủ lạnh

Thời gian tối đa để trữ thịt gà tươi trong ngăn mát tủ lạnh đó là 2 ngày. Nếu cần phải để hơn 2 ngày, các bạn cần gói kín lại và cất vào ngăn đá tủ lạnh, đợi đến khi ăn thì mới mang ra rã đông và sơ chế.

2. Rã đông thịt gà bằng cách ngâm trong nước

Nhiều người có thói quen lấy thịt gà từ ngăn đông đá ra rồi ngâm trong nước để tự rã đông. Tuy nhiên, điều này sẽ làm vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

Cách rã đông an toàn nhất là đưa thịt gà vào ngăn mát tủ lạnh để thịt rã đông một cách tự nhiên. Trước khi chế biến thịt gà, bạn cần căn thời gian vừa đủ để rã đông nhé!

3. Rửa thịt gà quá kỹ

Rất nhiều người thường rửa thịt gà rất kỹ bởi vì họ nghĩ rằng rửa nhiều sẽ loại bỏ vi khuẩn.

Điều này hoàn toàn sai lầm bởi làm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm vì vi khuẩn có thể lây lan sang tay, mặt bàn và các dụng cụ nấu ăn. Nói chung, hầu hết các phương pháp chế biến thịt gà đều có thể tiêu diệt các loại vi khuẩn bám trên đó.

Hi vọng chia sẻ này của chúng tôi giúp các bạn có thêm một món mới trong “gia tài” món ngon mỗi ngày của gia đình mình. Chỉ với vài thao tác đơn giản thì các bạn đã có thể trình làng món gà rang chua ngọt. Hãy lưu ngay bài viết và cùng vào bếp thực hiện bạn nhé!





