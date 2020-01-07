Tắc xí muội là một thức uống ngon và mát. Tuy một số người thích uống loại thức uống này nhưng vì sợ đắng nên thôi. Hôm nay Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu cho bạn cách làm tắc xí muội không bị đắng.

Có rất nhiều cách làm tắc xí muội không bị đắng nhưng không phải cách nào cũng ngon và đảm bảo vệ sinh. Dưới đây là một số công thức làm tắc xí muội tại nhà không bị đắng vô cùng thơm ngon cho gia đình mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Cách làm tắc xí muội không bị đắng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Tắc xí muội được xem là một thức uống ngon và giải khát rất hiệu quả. Thay vì mua sẵn ở ngoài thì nhiều người lại thích tự làm tại nhà vừa rẻ, tiết kiệm chi phí mà hương vị lại phù hợp với sở thích của mình.

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao tắc xí muội lại có vị đắng, câu trả lời là do trong vỏ tắc có chứa một chất dầu, khi tiết ra sẽ có vị đắng. Vị đắng này sẽ giảm đi hương vị thơm ngon của thức uống này. Cách làm mứt tắc không bị đắng Dưới đây là một số công thức mà bạn có thể học cách làm tắc xí muội không bị đắng, đảm bảo đúng hương vị của thức uống và có thể giúp bạn lấy lòng thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu làm tắc xí muội không đắng Trái tắc 500 gr (trái hạnh)

Muối hạt 100 gr

Đường phèn 400 gr

Mật ong 2 muỗng canh

Muối/đường 1 ít Chuẩn bị nguyên liệu là một khâu rất quan trọng quyết định món tắc xí muội đúng chuẩn hay không. Bạn phải chọn nguyên liệu thật tươi vì như vậy thức uống của chúng ta mới ngon. Nguyên liệu tắc xí muội không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet Tắc: Tắc ở miền Bắc còn gọi là quất. Đây là loại quả được dùng nhiều trong các quán ăn và ngay trong gian bếp của mọi nhà. Nó có tác dụng làm tăng vị chua cho món ăn, giúp món ăn thơm hơn. Khi lựa tắc, bạn nên chọn những quả tươi, mọng nước và không bị dập. Trên thị trường có rất nhiều loại quả khác nhau mà bạn có thể chọn tùy theo sở thích của mình. Nhưng để làm tắc xí muội mà không bị đắng thì tốt nhất bạn nên chọn loại tắc có màu vàng cam.

Đường phèn: Đường phèn là nguyên liệu không thể thiếu khi làm tắc xí muội. Đường phèn sẽ giúp cho tắc xí muội giảm độ đắng và tăng vị ngọt cho thức uống. Bạn có thể dễ dàng tìm mua đường phèn ở siêu thị, chợ hay tạp hóa. Bạn nhớ để ý về màu sắc của đường, tránh mua đường đã quá hạn sử dụng vì như vậy sẽ làm giảm độ ngon của tắc xí muội và không vệ sinh.

Muối tinh: Hiện nay có nhiều loại muối trên thị trường với các giá thành khác nhau, bạn hãy chọn loại được đóng gói cẩn thận và vệ sinh cao.

Đá lạnh: Bạn có thể sử dụng đá trong tủ lạnh.

Nước lọc: Sử dụng nước tinh khiết để đảm bảo hương vị của món tắc xí muội. Chỉ cần có đủ những nguyên liệu trên là chúng ta có thể có một thức uống ngon tuyệt vời rồi. Đây đều là những nguyên liệu có sẵn tại nhà nên việc chuẩn bị cũng rất dễ dàng và tiết kiệm thời gian và chi phí. Dưới đây là một số cách làm mứt tắc xí muội không đắng mà bạn có thể tham khảo: Cách 1 - Các bước thực hiện làm tắc xí muội không bị đắng Bước 1: Dùng tay ngắt bỏ phần cuống tắc, rửa tắc cho sạch (bạn nhớ rửa tắc từ 2 lần trở lên để tắc không bị bám bụi bẩn). Vớt tắc ra rồi để cho ráo nước. Cắt đôi từng quả tắc rồi vắt qua một cái ra để lọc hạt. Nhớ giữ vỏ tắc lại và không vứt vỏ đi. Cách làm tắc xí muội không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Sau khi bạn đã vắt tắc rồi thì cho chúng lên thớt, dùng dao thái vỏ thành từng sợi nhỏ. Đem vỏ tắc đã thái sợi, nước cốt, đường phèn và muối tinh trộn thật đều. Ướp như vậy qua đêm cho hỗn hợp thấm đều các gia vị rồi cất trong tủ lạnh thì sẽ bảo quản tốt hơn.

Bước 3: Bắc chảo lên, trút hỗn hợp vào chảo và để thêm một ít muối. Để lửa to cho chín hỗn hợp. Sau đó, khuấy đều hỗn hợp từ 5 đến 8 phút là có thể tắt bếp. Chờ hỗn hợp này nguội là bạn có thể làm nước uống được. Đây là món tắc xí muội mà chúng ta cần. Hỗn hợp làm tắc xí muội để nguội - Ảnh minh họa: Internet Cách 2 - Các bước thực hiện làm tắc xí muội không bị đắng Nguyên liệu: Tắc, đường, muối hột và một ít cam thảo. Nguyên liệu tắc xí muội không bị đắng- Ảnh minh họa: Internet Các bước thực hiện: Bước 1: Rửa tắc cho thật sạch và để ráo nước trong 5 phút. Dùng tăm nhọn đâm xung quanh quả tắc để lọc bỏ những tinh dầu gây đắng trong quả tắc.

Bước 2: Đun sôi nước, cho hai thìa muối vào. Sau đó, ngâm tắc bằng nước muối trong khoảng 3 tiếng rồi tắt bếp.

Bước 3: Bạn dùng một lọ thủy tinh đã tráng qua nước sôi rồi ngâm tắc. Dưới đáy của thủy tinh, bạn để một ít cam thảo vào rồi sắp xếp từng quả tắc vào lọ cho đều. Phía trên mặt lọ bạn rắc một ít muối lên. Sau khi đã làm xong, đậy kín nắp thủy tinh rồi ngâm khoảng 3 đến 4 tuần là có thể đem ra phơi nắng. Sản phẩm tắc xí muội không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet Sau khi bạn phơi nắng xong, chúng ta đã có món tắc xí muội không đắng. Với món tắc này, bạn pha thêm một ít nước lọc và uống cùng đá lạnh sẽ ngon hơn. Trên đây là những cách làm tắc xí muội không đắng mà bạn có thể thực hiện tại nhà với những nguyên liệu có sẵn, công thức lại dễ dàng và không phức tạp. Chúc bạn thành công với thức uống giải khát ngày hè này!

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