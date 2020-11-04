Cách làm phở cuốn thịt lợn thơm ngon như ở tiệm

Trong cách làm phở cuốn thịt heo thì phở cuốn chính là nguyên liệu quyết định sự thành công của món ăn. Khi nhắc đến phở cuốn là người ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Đây không chỉ là món ăn truyền thống lâu đời của người dân thủ đô mà nó còn là món ăn mang đậm truyền thống dân tộc Việt, rất được các du khách nước ngoài ưa thích.

Nếu bạn đã ngán ngẩm với các món cơm hằng ngày thì hãy học ngay cách làm phở cuốn thịt lợn để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Phở cuốn thơm ngon khi được kết hợp cùng nước chấm chua ngọt, sẽ mang đến cho bạn thêm một trải nghiệm ẩm thực thật tuyệt vời.

Phở cuốn có nguồn gốc từ bánh phở. Người ta sẽ tráng mỏng bánh phở, sau đó cắt miếng theo khổ vuông và sử dụng chúng để làm vỏ các món cuốn. Bánh phở ngon phải có màu trắng, mềm và mịn. Khi thưởng thức riêng mình bánh phở thì chúng không có mùi, vị, nhưng mát và dẻo dai.

- Bánh phở

- Thịt lợn ba chỉ

- 2 quả trứng gà

- Bún sợi

- Dưa chuột

- Rau: xà lách, rau mùi, rau thơm...

- Cà rốt

- Xoài xanh

- 1 quả chanh

- 1 bát con nước mắm

- Tỏi, ớt, đường.

Nguyên liệu chuẩn bị để làm phở cuốn

+ Cách chế biến phở cuốn thịt lợn:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Sau khi mua thịt lợn về bạn nhớ cạo hết lông, rửa sạch với một ít nước.

- Rau xà lách, rau thơm chú ý nên lặt bỏ phần lá héo, lá úa, bỏ phần cuống lá già, ngâm với tí muối rồi rửa sạch với nước và để ráo.

- Xoài xanh, dưa chuột mang đi rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi.

- Cà rốt bào vỏ, rửa sạch.

- Chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt.

- Ớt rửa sạch, băm nhuyễn.

- Tỏi bóc vỏ, dập đạp và băm nhuyễn.

Bước 2: Xử lý nguyên liệu

- Bắc 1 chiếc nồi lên bếp và cho nước vào ⅓ nồi. Cho hết thịt vào nồi nước luộc, thêm vào một chút muối. Nên đun nhỏ lửa 10-15 phút cho đến khi thịt chín thì tắt bếp. Để nguội, sau đó thái thịt thành những miếng dài, mỏng vừa ăn.

Thái thịt thành những miếng dài, mỏng vừa ăn

- Tiếp theo, bạn cũng luộc cà rốt sơ qua cho chín rồi và để nguội, thái sợi vừa ăn. Lưu ý là cà rốt không nên luộc quá kỹ vì sẽ vô tình làm mất đi độ giòn và ngọt của nguyên liệu.

- Đập 2 quả trứng vào bát, đánh cho tan rồi nêm vào một ít bột canh cho đậm vị.

- Bắc 1 chiếc chảo lên bếp và cho thêm vào một chút dầu ăn cho nóng. Đổ trứng vào rán đều 2 mặt. Khi trứng chín và chuyển sang màu vàng thì tắt bếp. Chờ cho nguội trứng thì cắt thành những sợi vừa ăn.

- Cuối cùng, bạn cho tất cả các nguyên liệu gồm thịt, trứng, rau, cà rốt, dưa chuột, xoài xanh vào một chiếc đĩa to và xếp theo thứ tự.

Bước 3: Cách làm nước chấm phở cuốn thịt heo

- Hòa tan 1 thìa đường trắng vào 3 thìa nước sôi. Sau đó cho tiếp 5 thìa nước mắm vào và khuấy đều.

- Tiếp tục thêm nước cốt chanh vào.

- Cuối cùng thì cho ớt và tỏi đã băm nhỏ vào khuấy đều tay là bạn đã có 1 chén nước chấm phở cuốn thơm ngon.

Nước chấm phở cuốn thịt heo

Nên lưu ý rằng tùy vào khẩu vị của mỗi người khác nhau mà bạn có thể điều chỉnh số lượng nguyên liệu sao cho phù hợp với sở thích của từng người.

Bước 4: Cuốn phở

- Bánh phở bạn mang trải lên bề mặt phẳng, sạch sẽ. Có thể dùng đĩa hoặc thớt.

- Xếp rau xà lách lên trên. Tiếp tục đến các loại rau khác, thịt, trứng, cà rốt, dưa chuột, xoài xanh vào và cuốn tròn lại.

- Lưu ý rằng bánh phở rất mềm và mịn nên khi cuốn nên dùng 2 tay nhẹ nhàng cuốn sao cho khéo và đều tay để tránh bánh phở bị lỏng hoặc rách.

- Mỗi cuốn bánh phở bạn chỉ cần cuộn với đầy đủ các nguyên liệu đã chuẩn bị. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu là món ăn đã hoàn thành.

- Giờ chỉ việc xếp phở cuốn lên đĩa và thưởng thức.

Mỗi cuốn bánh phở bạn chỉ cần cuộn với đầy đủ các nguyên liệu đã chuẩn bị

+ Yêu cầu thành phẩm:

Bánh phở cuốn ngon phải có độ dai mịn cùng với vị béo ngọt từ thịt, mùi thơm của các loại rau củ và vị chua từ xoài. Đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình vào dịp cuối tuần.

Món phở cuốn đẹp mắt và đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Một chút vị chua cay của ớt có mặt trong nước chấm, một chút ngọt thanh đường và hương thơm nồng của tỏi chắc chắn sẽ khiến bạn ăn một lần nhớ mãi không quên.

Món phở cuốn đẹp mắt và đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

3. Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của thịt lợn

+ Thành phần dưỡng chất

Thịt lợn hay còn gọi là thịt heo là một loại thực phẩm đã quá quen thuộc với người Việt và được sử dụng phổ biến trong mâm cơm hằng ngày của mỗi gia đình. Không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng, giá thành hợp lý mà thịt lợn còn có thể chế biến thành vô số món ngon khác nhau tùy thuộc vào sở thích của mỗi người.

Thịt lợn giàu protein và chứa nhiều chất béo với hàm lượng khác nhau. Ngoài ra trong loại thịt này còn chứa nhiều Vitamin B6, B12 và các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, photpho. Một số hợp chất khác có trong thịt lợn như: Taurine, Cholesterol, Creatine,…

Thịt lợn giàu protein và chứa nhiều chất béo với hàm lượng khác nhau

+ Cách chọn mua thịt lợn ngon

Muốn có được món phở cuốn thịt lợn ngon thì khâu lựa chọn thịt vô cùng quan trọng.

- Thịt lợn sử dụng hằng ngày nên chọn loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thịt lợn ngon khi nhìn bằng mắt sẽ thấy miếng thịt có màu sắc đỏ nhạt hoặc hồng tươi đồng đều. Còn những miếng thịt lợn sử dụng chất tạo nạc sẽ có màu đỏ thẫm hoặc xuất hiện các đốm đỏ.

- Muốn biết miếng thịt lợn mua về tươi hay đã bị để lâu ngày, bạn nên dùng tay ấn nhẹ vào thịt lợn để kiểm tra độ đàn hồi. Các loại thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc sẽ bị nhũn nhão, rỉ nước và để lại dấu lõm khi nhấc ngón tay ra. Còn thịt lợn tươi ngon khi sờ vào thớ thịt sẽ có cảm giác đàn hồi, săn chắc, màng bên ngoài khô và dính.

Muốn có được món phở cuốn thịt lợn ngon thì khâu lựa chọn thịt vô cùng quan trọng

Để tránh mua phải những miếng thịt lợn bị giun sán, chúng ta cần chú ý quan sát thớ thịt. Nếu thấy bề mặt của chúng có các hạt tròn mẩy như hạt gạo nếp, đó chính là dấu hiệu nhiễm ấu trùng sán tập trung thành từng bọc, khi ăn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

- Khi luộc, thịt lợn ngon sẽ cho ra màu nước trong, dậy mùi thơm, váng mỡ to.

- Tủy xương của thịt cũng có màu trong, đàn hồi, bám chặt vào thành ống xương và không có mùi khó chịu.

- Muốn chọn được miếng thịt không bị tẩm hàn the, bạn cần quan sát kĩ màu sắc và bề mặt của miếng thịt. Thịt lợn tẩm hàn the nhìn sẽ rất tươi nhưng cầm lên sẽ thấy khô, cứng, thớ thịt săn, không dính. Nhưng khi cắt miếng thịt ra chúng sẽ bị chảy nước, nhũn và độ đàn hồi rất kém.

+ Cách bảo quản thịt lợn đúng cách

- Thịt lợn khi mua từ chợ về phải mang đi rửa sạch, sơ chế và để cho ráo nước ngay. Có thể cắt miếng, cho vào từng túi zip hoặc hộp nhựa và để vào vào ngăn đá tủ lạnh để giữ cho thịt tươi ngon và bảo vệ chúng không bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

- Bạn cũng không nên để thực phẩm sống gần các loại thức ăn đã nấu chín vì như thế sẽ dễ tạo ra lây nhiễm chéo vi khuẩn. Bạn cũng có thể đông lạnh các phần thịt đã chín nếu muốn bảo quản chúng trong thời gian dài.

- Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản thịt là 2 độ C đối với ngăn mát và -15 độ C đối với ngăn đông.

- Đối với thịt lợn đã cấp đông, bạn nên cho thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh từ tối hôm trước để thịt được rã đông. Muốn tiết kiệm thời gian thì bạn có thể rã đông bằng lò vi sóng để thịt không bị mềm, bở, nhão, mất đi độ tươi ngon thay vì ngâm trong nước lạnh để thịt tan đá như cách làm thông thường.

Bảo quản thịt lợn đúng cách

Với những chia sẻ về cách làm phở cuốn thịt lợn vô cùng đơn giản, chúng tôi hi vọng bạn sẽ có thể chế biến thành công món ăn này để chiêu đãi cả gia đình vào những dịp cuối tuần.