Cách làm nem rán miền trung thơm ngon, giòn rụm

Đặc biệt, với người miền Trung thì món ăn này ai cũng mê. Bởi nó có sự hòa quyện đồng đều giữa các nguyên liệu. Vừa có vị béo mặn của thịt, thơm ngọt khoai môn. Hơn thế nữa lại có sự đậm đà của mộc nhĩ, hòa trong sự giòn tan bánh tráng. Tất cả những điều này làm nên hương vị đặc trưng cho món ăn này. Vì thế, từng công đoạn trong cách làm nem rán miền Trung đều được làm rất cẩn thận, để hương vị đúng điệu nhất. Như vậy khi các thực khách ăn có thể cảm nhận được hết được độ ngon cũng như tâm huyết của người làm.

Nem rán là một món ăn truyền thống của người Việt Nam. Nó thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm hàng ngày, đồng thời là món ăn không thể thiếu trong những dịp đặc biệt như Tết.

Trong nem rán miền Trung có sự sáng tạo của hạt gạo. Lúc này hạt gạo đã trở thành bánh tráng đa nem. Sự hòa quyện của nhiều thực phẩm và hương liệu thiên nhiên. Trong đó phần nhân chính có thể là thịt, tôm, cua, cá… Đây là phần không thể thiếu. Cùng các loại rau củ quả đi kèm như là khoai môn, khoai lang, cà rốt, củ cải trắng, su hào… Tất cả đều được thái hoặc nạo nhỏ thành sợi mỏng. Bên cạnh đó còn có hành tây, miến, mộc nhĩ, nấm hương, mì tôm khô bóp vụn. Ngoài ra, để vừa ăn, trong nhân nem cũng nêm thêm một số gia vị như đường, nước mắm, hạt tiêu… Do đó, ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng đã đòi hỏi sự kỳ công của người làm.

Hiện nay, nem rán miền Trung là một đặc sản tinh túy của ẩm thực Việt Nam. Được rất nhiều thực khách nước ngoài yêu thích. Nguyên nhân là do nguyên liệu của món nem rán rất phong phú, dễ kiếm và có thể thay đổi linh hoạt. Vì thế mà phù hợp với khẩu vị và sở thích của từng người, từng nơi. Tuy nhiên, chẳng có ở nơi đâu mà nem rán lại có nhiều nguyên liệu hòa quyện độc đáo như ở miền Trung. Chính sự hòa quyện độc đáo của nhiều nguyên liệu đã mang lại hương vị tuyệt vời cho món ăn này.

Nem rán miền Trung là món ăn yêu thích của nhiều người

Món nem rán miền trung không chỉ thơm ngon mà còn chứa đựng giá trị và ý nghĩa quan trọng. Về mặt giá trị, nem rán là món ăn giàu chất dinh dưỡng, đồng thời là món ăn thu hút được nhiều thực khách trong nước và du khách nước ngoài. Vì thế, với bạn bè quốc tế, nem rán miền Trung được xem như dấu ấn hấp dẫn về ẩm thực Việt Nam.

Về mặt ý nghĩa, món ăn này với nguyên liệu đa dạng gợi ra sự phong phú, muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Nhưng tất cả lại nhuần nhuyễn vào nhau như sự đồng lòng, gắn bó, mang đến sự đồng điệu giữa con người với con người.

Chính vì vậy, nem rán miền Trung giờ đây đã là một món ăn với tính hòa đồng, đa dạng, đậm đà hương vị mang tính cộng đồng cao. Trong mỗi miếng nem rán thơm ngon không chỉ là sự kỳ công của người chế biến, hơn thế nữa còn là cả quá trình nỗ lực, khẳng định bản sắc Việt trong từng món ăn thức uống.

Cách làm món nem rán miền Trung

Cách làm món nem rán miền Trung còn có tên gọi khác là cách làm món chả giò miền Trung. Vì thế, người dân vùng miền hay gọi nem rán là chả giò. CHả giò cuốn gọn nhẹ, thơm ngon ăn kèm với bún và rau sống thì còn gì bằng. Mang hương vị đặc trưng có người miền Trung thì món nem rán được nhiều người yêu thích nhất vẫn là làm từ nhân thịt và khoai môn.

Thông thường, để làm hai đĩa nem cuốn lớn thì cần có ½ kg thịt xay hoặc băm nhuyễn, 1 củ khoai môn lớn. Kèm theo là miến, 1 quả trứng, 100gr mộc nhĩ khô, hành tím, hạt nêm, các loại gia vị, hành ngò…

Món rán miền Trung đa dạng các nguyên liệu

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, chúng ta bắt tay vào sơ chế. Đầu tiên miến thì ngâm nước đến khi mềm thì cắt nhỏ. Tiếp theo, mộc nhĩ và nấm hương ngâm nước nóng cho nở đều, rửa sạch rồi thái nhỏ. Còn các loại rau củ rửa sạch, gọt vỏ, thái sợi. Hành và tỏi đập dập, băm nhỏ.

Sau khi công đoạn sơ chế đã hoàn thành thì bạn hãy bắt tay vào việc trộn đều tất cả các nguyên liệu và nêm cho vừa gia vị, sau đó đập trứng và đảo đều.

Việc trộn đều các nguyên liệu rất quan trọng, vừa giúp gia vị ngấm đều, vừa ăn. Đồng thời làm cho các nguyên liệu quyện vào nhau để dễ cuộn hơn và nem cũng chắc, nhìn đẹp mắt hơn.

Trộn xong các nguyên liệu thì bạn hãy tiến hành lấy bánh tráng để cuốn. Bạn hãy cuốn từ từ, đều tay. Việc cuốn đòi hỏi sự khéo léo sao cho nem tròn đều, không bị rách vỡ. Để làm được như vậy thì trước khi cuốn bạn nên dùng tay thoa đều một lớp nước lên bánh tráng. Như vậy bánh sẽ mềm, dễ cuộn hơn, khi rán nem sẽ vàng và giòn hơn. Phần nhân nem cần đặt ở chính giữa phía trên, gấp hai bên mép bánh tráng lại rồi cuộn tròn.

Nem rán miền Trung - món ăn thu hút thực khách

Với các bước đơn giản như trên là bạn đã cuốn xong nem rán rồi đó. Hoàn thành được một nửa chặng đường để làm món nem rán thành công. So với bước chuẩn bị và sơ chế thì công đoạn chế biến nem lại đơn giản hơn.

Bạn chỉ cần đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, đợi đến khi nóng già thì thả nhẹ nem vào rán. Trong quá trình rán hãy để lửa nhỏ, khéo léo lật cho nem rán chín đều, không bị vỡ. Khi nào nem chín, vàng giòn, tỏa mùi thơm thì gắp ra đĩa. Trên dĩa hãy xếp xung quanh một lớp cà chua, thêm ớt và rau xanh bên dưới, đặt nem rán lên trên, có nhiều màu sắc, nhìn rất hài hòa và đẹp mắt.

Khi ăn nem thì cần thêm một chén nước chấm. Nước chấm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị và độ ngon của nem. Vì thế việc pha nước chấm tuyệt đối không được qua loa. Để có một bát nước chấm thật ngon, bạn hãy pha bằng nước ấm và hòa tan đường, bột ngọt trước. Sau đó thêm giấm, nước cốt chanh, nước mắm. Bạn nào thích mùi thơm của tỏi và vị cay của ớt thì có thể cho thêm vào nhé! Để nước chấm có màu đẹp tự nhiên nhất thì bạn hãy cho thêm một múi chanh đã tách rời các tép vào. Vừa có màu đỏ của ớt tép chanh cùng tỏi và rau mùi thái nhỏ thì bát nước chấm nhìn sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều.

Món nem rán là món thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình

Chúng ta có thể xếp xung quanh đĩa một lớp cà chua, dưa chuột thái lát trộn, rau sống xếp bên dưới và nem rán đặt bên trên để món ăn có đủ màu sắc hài hòa. Món nem rán có cách thưởng thức phong phú và đa dạng. Món có thể trở thành món chính trong bữa cơm gia đình, đồng thời cũng có thể ăn kèm với bún và dưa hoặc trở thành món ăn chơi thông thường, mang đến cho ẩm thực đường phố thêm phần phong phú.

Hiện nay, để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường, rất nhiều các công ty thực phẩm đóng gói đã chế biến sẵn rất nhiều loại nem chả như là chả giò cối, chả giò cá hồi, ch chả cuốn cà ri, nem giò rế tôm mực… Tuy nhiên dù có được chế biến đóng gói cao cấp đến cỡ não thì vẫn không thể sánh bằng việc tự vào bếp thực hiện cách làm nem rán miền Trung. Tự chế biến sẽ mang lại hương vị đặc trưng, nóng giòn, đượm vị, thơm lừng cả gian bếp. Mỗi thành viên trong gia đình cũng sẽ rất háo hức vừa thổi vừa ăn, cảm nhận được cái giòn tan và tình cảm của người mẹ khi chế biến.