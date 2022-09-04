Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà!

Vào bếp 04/09/2022 21:46

Mắm chua thịt luộc - món ngon đậm đà hương vị với những nguyên liệu dân dã!

Mắm chua vốn được xem là một trong những món nước chấm “thần kỳ” trong nền ẩm thực Việt. Với hương vị thơm ngon hấp dẫn, khi kết hợp với các món ăn hấp dẫn được làm từ bún gạo thì đúng là “một cặp bài trùng”. Trong đó, nổi bật phải kể đến sự kết hợp tuyệt hảo của món “mắm chua thịt luộc” - món ăn dân dã, mang đậm hương vị của người Việt. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món mắm chua thịt luộc hấp dẫn, ăn là ghiền này nhé!

Cách làm mắm chua thịt luộc thơm ngon hấp dẫn, đậm đà hương vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà! - Ảnh 1
Nguyên liệu dân dã, tươi ngon cho món mắm chua thịt luộc! 
  •  Thịt heo (có thể chọn thịt đùi hoặc ba chỉ) 500 gr
  •  Mắm chua 500 gr (1 chai)
  •  Bún lá 1 kg
  •  Tắc 3 trái
  •  Tỏi 1 củ
  •  Hành tím (bóc vỏ) 2 củ
  •  Ớt tươi 1 trái
  •  Nước mắm 1 muỗng canh
  •  Muối 1 ít
  •  Rau ăn kèm (Dưa leo/ húng quế/ đinh lăng) 1 ít

 Các bước tiến hành làm mắm chua thịt luộc siêu đơn giản, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà! - Ảnh 2
 Công đoạn khử mùi hôi thịt heo và chuẩn bị các loại rau củ ăn kèm!

- Trước tiên, thịt heo bạn mua về, bạn đem rửa sạch với nước muối để khử mùi hôi rồi để ráo.

- Tiếp đó, bạn tiến hành bóc vỏ tỏi, rửa sơ qua với nước rồi băm nhỏ. Tương tự như vậy, bạn cũng bỏ phần cuống ớt, sau đó rửa sạch rồi băm nhỏ.

- Còn với các loại rau ăn kèm thì bạn nhặt bỏ lá úa, dập, sau đó đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút, rồi đem rửa sạch và để ráo nước là được.

- Riêng dưa leo thì bạn đem rửa sạch với nước rồi cắt thành những lát nhỏ, có độ dày khoảng 1/4 lóng tay, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Luộc thịt

Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà! - Ảnh 3

 Khi luộc chín thịt heo xong, bạn nhớ đem rửa lại với nước lạnh

để thịt được giòn ngon hơn nhé!

- Đầu tiên, với phần thịt heo đã được làm sạch và khử mùi hôi, bạn cho thịt heo vào nồi, cùng với 2 củ hành tím và 1 muỗng canh nước mắm, sau đó tiến hành đổ nước xăm xắp mặt thịt là được.

- Kế đến, bạn mở lửa lớn và tiến hành đun nồi thịt, cho đến khi nồi nước luộc sôi thì hạ lửa nhỏ nhất xuống, rồi tiếp tục đun thêm 30 phút cho thịt chín từ từ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đem rửa miếng thịt heo đã chín với nước lạnh cho da giòn và thịt không bị thâm đen, sau đó thái thành từng lát mỏng vừa ăn nhé.

Bước 3: Làm nước mắm chua

Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà! - Ảnh 4
 Quy trình pha chế nước mắm chua chuẩn ngon!

- Mắm chua thơm ngon, đậm vị chính là chìa khóa hương vị, mang lại vị thơm ngon đặc biệt cho món mắm chua thịt luộc, khiến thực khách nào cũng tấm tắc khen ngon. Để có được chén mắm chua chuẩn ngon đúng vị, bạn hãy pha chế theo cách sau:

- Bạn đổ nước mắm chua vào chén nhỏ (tầm chén ăn cơm), sau đó bạn cho tiếp phần tỏi ớt đã băm vào chén và vắt thêm 3 trái tắc vào, rồi tiến hành khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Cũng ở công đoạn này, bạn có thể gia giảm lượng gia vị cho phù hợp với khẩu vị nhà mình, là đã hoàn tất rồi nhé. Siêu đơn giản phải không nào?!

- Đến đây thì bạn chỉ việc lần lượt xếp bún, rau ăn kèm và thịt đã cắt ra dĩa, sau đó có thể từ từ thưởng thức kèm với mắm chua hấp dẫn rồi nhé.

Thành phẩm

Cách làm mắm chua thịt luộc lạ ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà! - Ảnh 5
 Mắm chua thịt luộc - món ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Món mắm chua thịt luộc siêu hấp dẫn với hương vị đặc biệt từ các nguyên liệu dân dã. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được ngay phần thịt mềm, thơm và không bị đen, hòa quyện cùng vị mắm chua mằn mặn, chua cay đặc trưng. Đảm bảo đây sẽ là món ăn thú vị để thay đổi thực đơn cho nhà bạn đấy!

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức đơn giản cho món mắm chua thịt luộc thơm ngon hấp dẫn, ai cũng mê tại nhà. Với món ăn đậm vị, hao cơm và cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Nếu các chị em đang tìm món ăn đánh thức vị giác, đổi gió cho bữa cơm gia đình, thì đây chính là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng!

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng!

Thịt heo ngâm nước mắm - món ăn độc lạ từ hương vị tới cách chế biến, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!

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