Cách làm giò thủ tai heo ngày tết thơm ngon chuẩn vị

Chỉ với vài phút, bà nội trợ sẽ có ngay món giò thủ ngon cho mâm cơm tết nhà mình. Chỉ với một chiếc chai nhựa sạch, tai và lưỡi heo cùng một chút nguyên liệu có sẵn trong bếp, món giò thủ truyền thống dịp tết đã có thể sẵn sàng.

Bên cạnh các món ăn ngày tết như canh bóng, canh măng, bánh chưng, bánh tét, nem rán, thịt đông,... thì không thể thiếu được giò thủ với cách làm vô cùng đơn giản, nhanh gọn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm giò thủ ngày tết

- Lưỡi heo: 1 cái

- Tai heo: 1 cái

- Nấm hương: 50g

- Mộc nhĩ: 100g

- Hành khô: 2 củ

- Gừng tươi: 1 củ nhỏ

- Chanh tươi: 1 quả

- Hành tây: ½ củ

- Nước đá

- Các loại gia vị: bột canh, đường, nước mắm, tiêu xay, dầu ăn,...

- Lá chuối tươi cùng khuôn làm giò hoặc chai nhựa sạch loại 1.5 lít

Không cần khuôn làm giò, bà nội trợ có thể làm giò thủ tai heo bằng chai nhựa vô cùng tiện và đơn giản

Cách làm giò thủ tai heo ngày tết

Bước 1: Sơ chế lưỡi heo, tai heo

Lưỡi heo, tai heo sau khi mua về cạo lông, xát muối và rửa sạch

Gừng cạo vỏ, rửa sạch sau đó thái lát mỏng, đập dập ra. Hành tây bóc bỏ vỏ, thái múi cau.

Đổ 1 tô nước lớn vào nồi, thêm hành tây, gừng tươi rồi thả lưỡi heo và tai heo vào, đun to lửa đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa, hớt bỏ bọt khí. Đậy vung đun nhỏ lửa thêm khoảng 15 phút rồi vớt ra

Chuẩn bị sẵn một tô nước đá lớn, thái vào đó vài lát chanh tươi và vắt nốt số nước cốt còn thừa ở quả chanh vào. Sau khi luộc xong tai và lưỡi heo thì thả ngay vào tô nước đá ngâm 7-8 phút để làm nguội, khi thái thịt ra không bị dính, giúp tai heo và lưỡi heo giòn hơn. Ngoài ra, nước đá chanh sẽ giúp cho miếng tai heo và lưỡi heo không bị thâm, giữ được màu tươi ngon trong mấy ngày tết.

Không nên luộc quá kỹ sẽ khiến tai heo và lưỡi heo bị teo lại

Bước 2: Tiến hành sơ chế các nguyên liệu

Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ

Mộc nhĩ rửa sạch, ngâm với nước ấm trong khoảng 15 phút cho nở ra

Nấm hương cũng rửa sơ, đem ngâm với nước ấm 15 phút cho nở mềm ra thì đem rửa lại với nước muối đến khi hết nhớt.

Khi mộc nhĩ và nấm hương đã nở, vớt ra rổ cho ráo bớt nước rồi đem thái chỉ

Tai heo và lưỡi heo sau khi luộc đem thái thành các lát mỏng để làm giò

Ướp tai heo và lưỡi heo với 1 thìa bột canh, 1 thìa đường kính trắng, 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt tiêu xay. Sau đó đeo găng tay, bóp đều để thịt thấm gia vị. Sau đó đậy tô lại, để tủ lạnh 30 phút cho ngấm

Bước 3: Làm giò thủ xào tai heo đúng cách

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì cho 2 thìa dầu ăn vào, cho hành khô vào phi thơm

Cho thịt lưỡi heo và tai heo vào , đảo đều tay rồi cho thêm mộc nhĩ, nấm hương vào đảo cùng, nêm thêm chút tiêu xay rồi xào khoảng 8 phút thì bắc ra.

Xếp lá chuối tươi vào khuôn, sau đó cho giò thủ xào vào, nén thật chặt. Lưu ý, phải làm ngay khi thịt còn nóng để dễ nén và có thể ép bỏ được hết nước ra ngoài.

Khi nén giò vào khuôn nên ép chặt để miếng giò thành phẩm chắc và ngon hơn

Đối với những ai không có khuôn làm giò, có thể dùng chai nhựa loại 1.5 lít đã được rửa sạch và phơi khô, cắt phần nắp bên trên chỉ lấy phần thân to đều bên dưới, sau đó cho phần thịt xào còn nóng vào, dùng chày ấn thật chặt. Cuối cùng lấy 1 chiếc nắp có đường kính vừa với lòng chai, đặt lên trên rồi dùng tay ấn chặt ép giò xuống hết cỡ, sau đó lấy kéo cắt dọc miệng chai thành các khía để bọc kín miệng chai lại, đem cất trong tủ lạnh 6 tiếng là có thể ăn được ngay.

Lưu ý khi làm giò thủ xào ngày tết

Giò thủ xào ngày tết không nên xào kỹ quá sẽ làm mất đi hương vị của món ăn. Chỉ nên xào sơ ở lửa lớn để miếng thịt săn lại và không tiết quá nhiều nước.

Ướp giò xào sao cho vừa vặn cũng là một cách giúp miếng giò xào thơm ngon hơn khi ăn và bảo quản được lâu hơn vì giò quá nhạt thì sẽ nhanh thiu và giò quá mặn thì sẽ mất đi vị ngon vốn có.

Giò thủ tai heo nêm nếm vừa miệng với chút cay ấm của tiêu, chút mặn mà của nước mắm là món ăn không thể thiếu ngày tết

Khi nén giò vào khuôn hay vào chai, điều quan trọng nhất là giò phải được nén thật chặt để khi lấy ra miếng giò chắc nịch, không bị vỡ vụn khi cắt.

Cuối cùng là khi đã nén, cần bỏ phần nước thừa nổi lên trên mặt đi để miếng giò khi nén lại chắc hơn.

Giò xào giữ được hương vị ngon nhất trong vòng 7 ngày sau khi làm, do đó bà nội trợ không nên làm trước quá lâu vì có thể sẽ hỏng. Nên bảo quản giò thủ xào trong tủ lạnh để giữ được chất dinh dưỡng tốt nhất cho món ăn.