Xoài xanh thường có vị thơm, chua thanh và ăn rất bùi, tùy độ chua bạn thích mà có thể lựa giống Xoài ưng ý. Xoài xanh không chỉ ăn sống chấm với muối hay mắm (ruốc, đường…) mà còn làm món ăn như gỏi, cuốn, hoặc sinh tố Xoài xanh cũng rất độc đáo. Xoài chín có vị ngọt đậm đà, có thể có vị hơi chua tùy loại. Xoài chín là trái cây vô cùng tốt và dễ hợp vị với rất nhiều người kể cả phụ nữ mang thai, sau sinh hay em bé. Sinh tố Xoài, kem Xoài, xôi Xoài, Xoài dầm sữa chua… nghe kể thôi cũng vô cùng hấp dẫn.

Như chúng ta thấy, Xoài là một loại trái cây quen thuộc và vô cùng phổ biến của người Việt Nam. Tại nước ta có nhiều giống Xoài và mỗi loại có hương vị đặc trưng riêng. Có thể ăn cả lúc xanh và lúc chín, mùi vị khác biệt nên Xoài là loại trái cây ưa thích của rất nhiều người với nhiều khẩu vị lựa chọn đa dạng. Xoài chứa nhiều Vitamin A, B1, B2, B6, C, E, và các khoáng chất như: Biotin, Caroten, Pantotenic Axit, Niacin, Folacin; Canxi, Sắt, Phospho, Kali, Natri, Đồng, Magie, Kẽm, Selen. Điển hình là nguồn Protein, Lipit, Gluxit …

Chè Xoài bột báng là một món ăn hấp dẫn với vị Xoài ngọt đậm đà hòa cùng nước cốt Dừa béo ngậy, cảm nhận cả vị dai dai của những hạt bột báng tí ti. Cách nấu lại vô cùng đơn giản ai cũng có thể áp dụng. Có hai cách nấu của món chè Xoài bột báng này, và bạn cùng tìm hiểu xem bạn thích chọn cách làm nào nhé.

Nhưng Xoài còn có thể nấu chè, một món chè vô cùng bổ dưỡng, đặc trưng lại không hề quá cầu kỳ trong cách thực hiện. Cùng tìm hiểu cách làm chè Xoài , để ta thêm vào thực đơn một món ăn bổ dưỡng lại đơn giản cho cả nhà!

Công thức làm chè Xoài bột báng

Nguyên liệu:

- Xoài chín: khoảng 600 g, (2 trái Xoài chín lớn)

- Bột báng (còn hay được gọi là hạt trân châu khô): 80g

- Dừa nạo: 300 g để làm nước cốt Dừa (hoặc bạn cũng có thể mua nước cốt Dừa đóng hộp)

- Đường phèn: 100 g

- 1 ống Vani (bạn cho cùng khi nấu để chè dậy vị hơn)

Cách làm chè Xoài bột báng

Cách 1 – Các bước thực hiện:

Bước 1:

- Xoài khi mua về, bạn rửa sạch rồi gọt sạch vỏ. Sau đó, thái 1 trái Xoài thành những miếng vừa ăn hoặc thái hạt lựu . (Hoặc bạn có thể sử dụng dụng cụ bắt kem để tạo hình những viên tròn cho Xoài nếu thích). Trái Xoài còn lại bạn cũng gọt và cắt vừa miếng để lát đem xay.

Xoài cắt hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

- Bột báng bạn cho vào nước ngâm khoảng 20 – 30 phút rồi vo sạch, để ráo. Nếu bột báng loại to thời gian ngâm sẽ lâu hơn, bạn ngâm mềm thì khi nấu bột báng sẽ nhanh chín.

- Dừa nạo bạn cho vào một tô to, rồi cho vào ít nước ấm. Dùng tay nhào mạnh và dùng khăn mỏng vắt lấy nước cốt Dừa để riêng, hoặc bạn có thể dùng rây thật mịn để lọc tách lấy phần nước.

Bước 2:

Cho nồi lên bếp, cho khoảng 1,5 - 2 lít nước vào nồi, khi nước sôi, bạn cho bột báng vào trước. Khoảng 5 phút sau, đến khi bột báng nở ra. Khi bột báng chín mềm, bạn cho phần nước cốt Dừa vào rồi cho đường vào, nêm nếm cho ngọt, béo vừa khẩu vị. Sau đó, nấu thêm 20 phút nữa với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp chè sền sệt thì bạn cho Xoài đã cắt hạt lựu vào và đảo đều. Tiếp theo, bạn cho ống Vani vào để tạo hương thơm. Bạn nên khuấy nhẹ tay để Xoài không bị nát.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món chè Xoài bột báng thơm lưng, bạn có thể thưởng thức ngay cho nóng. Nếu muốn ăn lạnh nên để vào tủ lạnh khoảng 2 giờ rồi lấy ra thưởng thức.

Chè Xoài bột báng dễ nấu, dễ ăn và rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 – Các bước thực hiện:

Cũng tương tự với các nguyên liệu như trên. Cách làm chè Xoài này có một chút thay đổi nhỏ giúp cho món ăn phong phú và mới lạ hơn.

Nguyên liệu:

- Xoài chín: khoảng 600 g (2 trái Xoài chín lớn)

- Bột báng (còn hay được gọi là hạt trân châu khô): 80g

- Dừa nạo: 300 g để làm nước cốt Dừa (hoặc bạn cũng có thể mua nước cốt Dừa đóng hộp)

- Đường phèn: 100 g

- Sữa tươi: 200ml

Cách thực hiện:

- Với lượng các nguyên liệu như ở cách 1. Có hai trái Xoài, chúng ta đều đem cắt nhỏ và để riêng ra đĩa.

- Dừa nạo bạn cũng đặt vào một cái tô, cho nước ấm vào nhào, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy phần nước cốt.Phần nước cốt đã vắt ở trên bạn đặt lên bếp đun cho tới khi sôi bạn cho thêm một vài hạt muối vào, cho đường vào nêm nếm vừa miệng, khuấy đều tay cho tan đến khi hỗn hợp sánh lại. Phần nước cốt Dừa hoàn thành sẽ có mùi thơm béo ngậy của Dừa, hỗn hợp sánh mịn màu trắng sữa, sền sệt.

Nước cốt dừa sánh đặc sau khi nấu - Ảnh minh họa: Internet

- Bột báng sau khi ngâm đủ thời gian, rửa sạch bụi bẩn, để ráo. Cho nồi lên bếp, cho khoảng 1,5 - 2 lít nước vào nồi, khi nước sôi, bạn cho bột báng vào trước, khi bột bang đã chín bạn vớt ra. Sau đó, ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút để nó không bị nát và dính vào nhau, sau đó để bột báng ra một chén riêng. Lúc nấu nên khuấy đều tay nếu không nó sẽ bị khét ở đáy nồi.

- Phần Xoài đã cắt hạt lựu, bạn để lại một nửa để thêm vào chè sau khi hoàn thành. Phần còn lại chúng ta đem cho vào máy xay, cho thêm 200 ml sữa tươi, 30 ml nước cốt Dừa, bạn có thể cho thêm đường tùy theo khẩu vị.

Cuối cùng bạn đổ hỗn hợp vừa xa ra từng phần nhỏ, lấy lượng phù hợp bột báng đã nấu chín và nước cốt Dừa cho vào, cuối cùng thêm phần Xoài đã cắt hạt lựu. Chúng ta đã có ngay một ly chè Xoài thơm ngon và vô cùng hấp dẫn.

Cách thứ 2 làm ly chè Xoài có màu vàng rất đậm đà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chè Xoài trân châu

Nguyên Liệu:

- 2 trái Xoài chín to

- Bột năng: 200 g

- Sữa tươi: 1000 ml

- Nước cốt Dừa: 100 ml

- Đường (bạn có thể sử dụng đường trắng, đường Phèn, đường Dừa): 100 g

- Màu thực phẩm.

- Cùi Dừa (xắt nhỏ để làm nhân trân trâu)

Cùi dừa, xắt nhỏ để tạo nhân trân châu - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Làm trân châu

Cho bột năng vào bát trộn cùng 1 chút nước đun sôi để tạo độ sệt, trong lúc này bạn có thể cho thêm màu thực phẩm để tạo màu ưng ý (đỏ, xanh,..), trông sẽ rất hấp dẫn và các bạn nhỏ cũng rất thích. Trộn bột thật kỹ để đều màu và có độ dẻo nhất định, không quá ướt và không quá khô.

Sau đó trải một lớp nilon mỏng ở bàn, phủ một lớp bột năng để làm bột áo. Sau đó viên trân châu, nhét nhân Dừa ở giữa và viên thành các viên tròn. Nấu nước sôi và thả những viên trân châu mới tạo vào, luộc khoảng 5 – 10 phút tới khi trân châu nổi lên mặt nước và có màu trong là chín, vớt ra cho vào tô nước lạnh. Bạn có thể thay thế bằng một tô nước đường mục đích để trân chân không bị dính với nhau và nếu thêm đường trân châu sẽ có độ ngọt nhất định.

Bột năng vo thành từng viên nhỏ, nhét nhân Dừa cắt nhỏ vừa vặn vào trong - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

Xoài chín gọt bỏ vỏ. Bạn thái nhỏ hạt lựu để trông đẹp mắt, một nửa đem xay sinh tố cùng sữa tươi và nước cốt Dừa. Phần còn lại để riêng để thêm vào chè.

Bạn có thể thêm màu thực phẩm để tạo màu cho trân châu thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Xoài xay xong, đổ ra chén nhỏ, bạn thả những hạt trân châu nhiều màu vào. Kế đến là Xoài thái nhỏ, trộn đều lên. Bạn có thể trang trí thêm ít Dừa khô, bánh ống hoặc lá Bạc Hà cho món ăn thêm đẹp và hấp dẫn.

Khi nguyên liệu được chuẩn bị xong, trộn đều theo từng khẩu phần và thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu xong cách làm chè Xoài, mới thấy không hề quá phức tạp như bạn nghĩ đúng không? Nguyên liệu luôn sẵn sàng và rất dễ tìm kiếm, chúc bạn sẽ sớm làm được lý chè ưng ý cho những người yêu thương!