Cách làm chè bánh lọt ngon, đậm đà hương vị quê nhà

Hiện nay, ở Sài Gòn, tập hợp không biết bao nhiêu là các phiên bản chè bánh lọt thơm ngon hấp dẫn như: chè bánh lọt sầu riêng , chè bánh lọt nước cốt dừa, chè bánh lọt đậu xanh, chè bánh lọt hạt lựu, chè bánh lọt lá dứa... Có rất nhiều địa chỉ bán các loại chè này, nhưng không phải chỗ nào cũng ngon. Vì vậy, với những người “sành ăn”, họ luôn tìm kiếm địa chỉ bán chè bánh lọt ở đâu ngon, để đến thưởng thức.

Chè bánh lọt là một món ăn chơi khá phổ biến của người miền Tây. Bánh lọt có dạng sợi, được làm từ bột gạo và bột sắn dây nên dai dai và có mùi thơm ngọt nhẹ. Sở dĩ gọi là bánh lọt bởi khi làm bánh, người ta sẽ ép bột qua khuôn có lỗ, vì bột khá dẻo và ướt nên sẽ lọt qua các khe.

Nếu là fan của các món ăn chế biến từ sầu riêng thì bạn không nên bỏ qua món chè bánh lọt sầu riêng. Một múi sầu riêng tươi hấp dẫn ăn cùng với bánh lọt giúp bạn giải tỏa cơn thèm nhanh chóng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời thưởng thức được món chè bánh lọt đúng điệu, chuẩn hương vị miền Tây thì bạn nên tự mình làm theo hướng dẫn sau đây:

Nguyên liệu

1 quả sầu riêng chín.

5gr bột rau câu dẻo.

60gr lá nếp.

50gr bột gạo.

90gr bột năng.

200gr đường trắng.

2gr muối bột canh.

500ml nước cốt dừa.

200ml nước.

Lá dứa

Dụng cụ làm chè bánh lọt: Máy xay, rổ có lỗ to.

Cách làm

Chè bánh lọt sầu riêng

Bước 1: Rửa sạch lá dứa, cắt nhỏ rồi cho vào máy xay cùng với 200ml nước, sau đó lọc lấy nước cốt.

Bước 2: Cho 70gr bột năng và 50gr bột gạo vào nồi cùng 100ml nước lạnh, khuấy đều. Tiếp theo đổ cả nước lá dứa vào, khuấy đều, nấu lên. Đến khi sôi thì vặn lửa nhỏ, đun tiếp 2 phút cho sệt lại là được.

Bước 3: Đặt chiếc rổ thưa lên bên trên nồi nước lạnh, dùng muôi múc từng thìa bột bánh lọt vào, ép chặt cho bột lọt xuyên qua các lỗ, tạo thành sợi dài và rơi xuống nồi nước lạnh. Sau đó, vớt bánh lọt ra 1 chiếc rổ khác cho ráo nước.

Bước 4: Cho 500ml nước cốt dừa vào nồi cùng với lá dứa, đun sôi trong 5 phút, rồi vớt bỏ lá dứa ra, cho 150gr đường, muối và 20gr bột năng còn lại vào, tiếp tục đun và khuấy thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp.

Bước 5: Lấy 1 cái bát trộn lẫn bột rau câu với 50gr đường. Tiếp theo, cho 300ml nước vào nồi, khi nào nước sủi nóng thì từ từ đổ hỗn hợp bột rau câu vào, vừa đổ vừa khuấy. Đun thêm 1 phút nữa rồi đổ ra khuôn, đợi nguội đặt vào ngăn mát tủ lạnh cho đông lại. Tiếp theo, thái rau câu thành các miếng nhỏ.

Bước 6: Bổ sầu riêng và tách lấy phần thịt.

Bước 7: Lấy ít đá viên đã xay mịn cho xuống đáy bát, cho thịt sầu riêng lên trên rồi tới rau câu dẻo, bánh lọt. Cuối cùng, múc nước cốt dừa chan lên và thưởng thức.

Cách làm chè bánh lọt nước cốt dừa

Chè bánh lọt nước cốt dừa sẽ có hương vị bùi bùi, beo béo cảm giác khi ăn dai dai mềm mềm, thơm nhẹ, chỉ cần ăn một lần sẽ khiến bạn nhớ mãi không nguôi.

Nguyên liệu:

Bột làm chè bánh lọt: Bột năng: 100gr và bột gạo tẻ: 50gr.

Lá dứa, đường đỏ (đường thốt nốt).

Nước cốt dừa, muối tinh.

Hướng dẫn cách làm chè bánh lọt nước dừa

Chè bánh lọt nước cốt dừa

Bước 1: Bạn cho lá dứa rửa sạch cùng ít nước lọc vào máy xay sinh tố. Sau đó, lọc lấy nước cốt.

Bước 2: Trộn bột gạo tẻ, bột năng và ½ thìa cà phê muối, thêm nước cốt lá nếp, đổ từ từ nước sôi vào hỗn hợp, vừa đổ vừa trộn đều.

Bước 3: Trộn bột cho đến khi hỗn hợp bột dẻo, mịn, hơi lỏng tay. Tùy theo độ hút nước của bột mà chỉnh liều lượng nước sôi cho phù hợp. Cho hỗn hợp vào túi bắt bông kem cắt đầu túi. Đun sôi nồi nước rồi bóp từ từ sợi bột vào, bột nổi lên rồi vớt ra tô nước lạnh có đá, sau đó vướt ra rổ để ráo.

Bước 4: Cho nước cốt dừa, muối, đường, chút bột ngô vào nồi nhỏ, bắc lên trên bếp khuấy đến khi hỗn hợp nước cốt dừa sánh lại, tắt bếp và để nguội.

Bước 5: Đun sôi 300g đường với 200ml nước, đến khi đặc lại thì bắc ra để nguội.

Bước 6: Cho ít đá vào cốc rồi thêm bánh lọt xanh trắng vào, sau đó múc vào ít nước cốt dừa và nước đường, sau đó thưởng thức. Như vậy là bạn đã hoàn thành món chè bánh lọt nước cốt dừa rồi đấy, nhìn hấp dẫn và đẹp mắt với màu xanh lá dứa cộng với sự béo ngậy của nước cốt dừa, khiến bạn không cưỡng lại được.

Cách làm chè bánh lọt đậu xanh

Cách làm chè bánh lọt đậu xanh cũng không quá phức tạp, bạn có thể tự làm theo hướng dẫn dưới đây:

Nguyên liệu:

300 gam bột gạo

70 gam bột năng

200 gam đậu xanh đã cà vỏ

5 chiếc lá dứa

300 gam dừa nạo

200 gam đường kính, muối

Cách làm:

Chè bánh lọt đậu xanh

Bước 1: Lá dứa rửa sạch, cắt nhỏ rồi xay nhuyễn, sau đó lọc lấy nước cốt.

Bước 2: Hòa bột gạo, bột năng với 2 chén nước lọc cùng 1 chén nước cốt lá dứa, khuấy đều tay cho bột tan đều vào nước. Sau đó, lọc bột qua rây để loại bỏ những phần lợn cợn, tiếp theo cho hỗn hợp bột vào nồi, vừa đun vừa khuấy đến khi hỗn hợp sánh lại.

Bước 3: Múc bột đã khuấy vào rổ rồi ép bột vào chậu nước đá. Sau khi ép xong vớt bánh lọt ra, để ráo nước.

Bước 4: Đậu xanh rửa sạch rồi ngâm khoảng 30 phút sau đó cho vào nồi hấp chín cùng ½ thìa muối. Khi đậu chín mềm thì dùng muỗng đánh tơi.

Bước 5: Cho nước cốt dừa vào nồi, đun sôi thì tắt bếp. Sau đó, đun sôi 200ml nước rồi trút đường vào, quậy cho tan đường thì tắt bếp.

Bước 7: Cho đậu xanh vào ly, đến bánh lọt rồi chan nước cốt dừa và nước đường vào và thưởng thức.

Chè bánh lọt đậu xanh nước cốt dừa sẽ có mùi thơm thoang thoảng của lá dứa, béo của nước cốt dừa và đậu xanh bùi bùi.

Cách làm chè bánh lọt hạt lựu

Nguyên liệu:

65 gr bột năng, 30 gr bột gạo, 20 gr bột sắn dây.

50 gr đường, 1/3 muỗng cà phê muối, 5 lá nếp (lá dứa), 700 ml nước lạnh.

Nước cốt dừa: 400 ml và 20 gr đường nấu tan sau đó hòa chút bột năng cho vào khuấy đều.

Nước đường: 100 gr đường và 200 ml nước nấu tan đường.

Củ năng: 10 củ.

Củ dền: 1 củ.

Bột rau câu.

Đậu xanh cả vỏ: 150gr.

Cách làm:

Chè bánh lọt hạt lựu

Bước 1: Lá dứa rửa sạch và thái khúc, cho vào máy sinh tố cùng chút nước xay nhuyễn Sau đó, lọc lấy nước bỏ bã. Chia làm 3 phần.

Bước 2: Bột năng, bột gạo, bột sắn dây cho vào một tô, sau đó cho 1/3 nước lá dứa vào tô bột, hòa tan. 1/3 nước lá dứa nữa cho vào nồi cùng với đường và muối, bắc lên bếp nấu sôi. Khi nước lá dứa sôi nhẹ thì đổ tô bột lá dứa vào và tiếp tục khuấy cho đến khi bột chín và sánh lại thì tắt bếp.

Bước 4: Cho đá lạnh vào nước trong 1 cái tô. Sau đó để cái rổ có lỗ to, cho bột đang nóng vào rổ ép cho bột chảy qua lỗ rơi xuống tô nước. Sau đó vớt bánh lọt ra để ráo.

Bước 5: Đậu xanh đãi thật sạch, ngâm nước 1-2h. Củ dền gọt vỏ, cắt nhỏ thêm chút nước xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt, tạo màu đỏ hồng giống như màu của hạt lựu. Củ năng rửa sạch, gọt vỏ ngâm ngay vào bát nước có vắt một thìa cà phê nước cốt chanh để được trắng hơn. Sau đó vớt ra để ráo, cắt hạt lựu.

Chia đôi phần củ năng đã cắt vào hai bát to: Bát thứ nhất đổ 1/3 nước cốt lá dứa còn lại vào để ngâm, đổ ngập. Bát thứ hai đổ nước cốt củ dền vào ngâm cũng đổ ngập. Ngâm hạt lựu trong 2-3h để hạt lựu ngấm màu.

Bước 6: Lấy 12gr bột thạch dẻo đun sôi với 1,5 lít nước, thêm vào 100gr đường, đợi nước sôi thì đổ thêm 12 gr bột thạch dẻo nữa vào, khuấy đều cho bột thạch tan hết và tắt bếp, đổ thạch ra khuôn, đợi nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 7: Sau khi ngâm xong thì cho đậu xanh vào luộc hoặc hấp, chín đem xay nhuyễn đổ vào nồi cho chút xíu muối, đường theo khẩu vị và chút vani, đợi sôi lại thì bắc xuống để nguội, cất ngăn mát tủ lạnh.

Bước 8: Lấy bát hạt lựu màu củ dền ra rắc bột năng vào, đi bao tay trộn cho thật đều, càng nhiều bột năng thì khi luộc xong hạt lựu sẽ càng giòn. Sau khi bột năng đã bám đều và các hạt lúc này tách rời nhau thì dùng cái rổ hoặc cái rây có lỗ to rây sạch hết phần bột năng thừa. Cũng làm lần lượt với hạt lựu lá nếp.

Đổ từng bát nước màu vào nồi thêm chút nước, đun sôi lên, rồi cho lựu vào luộc, khi thấy lớp bột bao quanh củ năng chuyển sang trong, nổi hết lên trên thì vớt ra một cái bát nước lạnh. Đợi nguội rồi vớt hạt lựu ra cái bát to.

Cuối cùng, cho đá cho vào ly, cho bánh lọt vào, cho hạt lựu, chan nước đường và nước cốt dừa và thưởng thức.