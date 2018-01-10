Cách làm chân giò rút xương ngâm mắm đơn giản ăn là nghiền

Vào bếp 10/01/2018 10:48

Thay đổi khẩu vị của gia đình với cách làm chân giò rút xương ngâm mắm đơn giản mà cực kỳ thơm ngon. Bạn đã sẵn sàng vào bếp với món lạ miệng này chưa?

Không chỉ có thể ăn với cơm, cuốn bánh hay mà chỉ đơn giản là ăn chơi, các món ăn được chế biến từ chân giò mang lại hương vị vô cùng đặc biệt và thơm ngon. Bạn đã có những công thức nào để làm món ăn này? Hôm nay hãy thêm vào sổ tay nội trợ của bạn với cách làm chân giò rút xương ngâm mắm đơn giản, thơm ngon này ngay nhé.

Nguyên liệu cần có làm chân giò rút xương ngâm mắm

  • 1 cái chân giò.
  • Nước mắm loại ngon.
  • Tiêu, tỏi, ớt và một số gia vị thông thường.
  • Dây buộc.

Để món ăn tạo ra thơm ngon đúng điệu nhất, bạn hãy chọn mua chân giò còn tươi sống, thịt chắc, ít mỡ.

Món chân giò rút xương ngâm mắm được làm từ nguyên liệu đơn giản nhất
Món chân giò ngâm mắm được làm từ nguyên liệu đơn giản (Ảnh: Internet)

Hướng dẫn làm chân giò rút xương ướp mắm ngon

Đầu tiên là công đoạn sơ chế chân giò. Chân giò sau khi mua về, nếu bạn chưa chế biến liền thì hãy bảo quản trong tủ lạnh để thịt không bị hư nhanh nhé. Bạn hãy đem chân giò rửa sạch vài lần với nước muối, tốt nhất là nên chà sát muối lên da bên ngoài để loại bỏ chất cặn bẩn. Dig dap cạo bỏ lớp lông còn sót lại, rửa lần nữa với nước rồi để chân giò ráo.

Lấy một con dao thật nhọn để tiến hành rút xương chân giò. Lọc bỏ phần xương bằng cách luồn dao nhọn vào trong rồi lọc từ từ đều tay là được. Nếu bạn thấy bước này hơi khó khăn thì có thể chọn mua chân giò đã được lóc xương sẵn nhé.

Tỏi và ớt thái lát mỏng, tiêu giã nhuyễn chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo là ướp chân giò.

Luộc hoặc hấp chín chân giò trước khi đem ngâm mắm
Luộc hoặc hấp chín chân giò trước khi đem ngâm mắm (Ảnh: Internet)

Sau đó, rắc lên miếng chân giò đã rút xương chút tiêu, hạt nêm ớt và tỏi, chà cho đều để ngấm gia vị nhé. Tiếp theo là cuộn tròn chân giò lại, dùng dây buộc cố định lại rồi đem hấp cách thủy cho chín. Thời gian hấp khoảng 30 phút là vừa. Khi thịt chín thì vớt ra trụng vào nước lạnh để thịt không bị thâm và khô nhé.

Nấu nước mắm đường để làm món chân giò rút xương ngâm mắm
Nấu mắm đường để làm chân giò rút xương ngâm mắm (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo là nấu nước mắm với tỷ lệ là 2 mắm : 1 đường. Bạn nên thắng đường lên cho đường tan hoàn toàn và chuyển qua màu cánh gián thì vặn nhỏ lửa lại rồi đổ nước mắm vô nấu sôi. Lúc này bạn hãy cho ít tiêu hạt giã sơ, ớt trái và tép tỏi vào. Tắt bếp và đợi hỗn hợp nước mắm này nguội nhé.

Cuối cùng là công đoạn ngâm chân giò với nước mắm. Bạn hãy chuẩn bị một nồi thủy tinh hoặc lọ lớn sạch, cho giò heo và nước mắm vào, lượng nước mắm vừa ngập chân giò là được.

Chân giò rút xương ngâm mắm để trong hũ thủy tinh để bảo quản
Chân giò rút xương ngâm mắm để trong hũ thủy tinh để bảo quản (Ảnh: Internet)

Món chân giò rút xương ngâm mắm trong khoảng 2 ngày là thấm thit và thơm ngon nhất. Sau ngày này bạn có thể thưởng thức được món ăn này rồi.

Thành phẩm món chân giò rút xương ngâm mắm

Sau khi ngâm mắm xong, bạn chỉ cần lấy chân giò ra cắt thành những miếng mỏng, nhỏ vừa ăn. Với món ăn này, bạn hãy ăn kèm với cơm hoặc cuốn bánh tráng, rau sống đều ngon nhé. Với thớ thịt chắc, đậm vị mặn ngọt và thơm lừng mà lại không hề béo tý nào.

Đừng để gia đình bạn phải đợi lâu, học ngay cách làm món chân giò rút xương ngâm mắm này chiêu đãi cả nhà hôm nay thôi nào. Chúc bạn thành công trong lần thực hiện đầu tiên.

Cách làm chân giò rút xương hun khói ngon "bá cháy" vạn người mê

Cách làm chân giò rút xương hun khói ngon "bá cháy" vạn người mê

Bạn đã biết cách làm chân giò rút xương hun khói thơm ngon đúng điệu chưa? Vào bếp ngay hôm nay để có món ngon chiêu đãi gia đình nhé.

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