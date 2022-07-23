Cách làm bánh quy nhân phô mai tan chảy, nhâm nhi cho buổi trà chiều!

Bánh quy là một loại bánh hẳn chẳng còn xa lạ gì với những cô nàng đam mê làm bánh nữa rồi. Nhưng bạn đã từng thử làm bánh quy mà không cần trứng, sữa, bơ hay đường nhưng hương vị vẫn xốp ngon với nhân phô mai tan chảy hấp dẫn chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh quy nhân phô mai tan chảy cùng những nguyên liệu “healthy” và cách làm siêu đơn giản với nồi chiên không dầu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Tiếp đó, với 100g chuối, bạn có thể dùng nĩa để dằm nhuyễn hoặc cho vào máy xay để xay nhỏ ra nhé.

- Đầu tiên, bạn cho 90gr yến mạch vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn thành bột mịn trong khoảng 15 phút.

- Với 2 lát phô mai thì bạn cắt thành từng lát mỏng, to khoảng 1 lóng tay là được.

- Kế đến là công đoạn trộn hỗn hợp làm bánh quy: bạn cho lần lượt 90gr bột yến mạch vừa xay nhuyễn, 100gr chuối xay, 20gr dừa nạo, 20ml mật ong và 20ml dầu dừa vào tô, sau đó tiến hành trộn đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.

- Sau đó, bạn tiếp tục vào hỗn hợp vừa trộn 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani và 1/2 muỗng cà phê hạt chia, trộn đều cho kết dính.

- Cuối cùng bạn chỉ cần dùng tay nhào bột đến khi bột trở thành một khối đồng nhất và không còn dính tay nữa là đạt nhé.

Bước 2: Tạo hình bánh quy phô mai tan chảy

Bạn có thể thỏa sức sáng tạo ở công đoạn này nhé!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn chia khối bột mới được nhào thành 3 phần bằng nhau.

- Kế đến, tiến hành cho 5gr bột cacao vào phần bột đầu tiên và 5g bột matcha lần lượt vào 2 phần bột còn lại, rồi dùng tay nhào đều bột để các nguyên liệu hoà trộn vào nhau.

- Sau đó, bạn chia 3 phần bột thành các phần bột nhỏ khoảng 10gr rồi dùng tay nặn và xoay bột thành các viên tròn nhỏ.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần ấn dẹt viên bột thành một miếng bột mỏng, rồi cho phomai đã cắt nhỏ vào giữa, gấp kín các mép bột lại, xoay xoay bột để tạo hình tròn hoặc tạo hình tùy theo sở thích của bạn.

- Làm tương tự với các viên bột khác cho đến hết.

Bước 3: Nướng bánh

Bạn nhớ làm ổn định nhiệt độ của nồi chiên không dầu trướng khi nướng nhé!

- Đến bước này thì bạn cần làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 trước khi nướng, để ổn định nhiệt đồ của bếp.

- Tiếp đến, lót giấy nến vào khay nước rồi lần lượt xếp tất cả các viên bột bánh nhỏ đã được tạo hình lên trên.

- Sau đó tiến hành nướng bánh lần 1 ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút.

- Sau khi hết 10 phút, bạn lấy khay bánh ra, trở mặt bánh và nướng thêm lần 2 ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 5 phút nữa là đã hoàn tất rồi đấy.

Thành phẩm

Bánh quy nhân phô mai tan chảy, thơm ngon đặc biệt, ăn là ghiền!

Bánh quy nhân phô mai tan chảy được làm từ yến mạch, chuối và sợi dừa, mang đến hương vị thơm ngon đặc biệt cùng phần nhân phô mai tan chảy béo ngậy. Bánh không quá cứng như bánh quy thông thường mà vẫn giữ được độ mềm, ẩm của dầu dừa và chuối, nên không hề gây ngán, đảm bảo cắn thử một miếng là không thể dừng lại được luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua yến mạch chất lượng

- Vì yến mạch là nguyên liệu được nhập khẩu nên bạn cần chọn mua ở những cửa hàng uy tín hoặc trong các siêu thị.

- Khi mua, cần quan sát kỹ nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng được in sẵn trên bao bì.

- Ngoài ra, tuyệt đối không nên chọn mua yến mạch có phần bao bì bị rách hay bục, màu sắc của yến mạch không đều hay có dấu hiệu bị ẩm mốc.

Mẹo chọn mua chuối tươi ngon

- Để mua được chuối tươi ngon, bạn nên chọn những nải chuối có quả chín không đều, tức là vừa có quả chín, vừa có quả xanh.

- Bên cạnh đó, nên chọn những nải chuối to vừa phải, không quá lớn cũng không quá bé. Thường thì những quả chuối quá lớn có nguy cơ bị bón nhiều phân hóa học hay thuốc tăng trưởng. Ngược lại, những quả chuối nhỏ có thể đã bị ép chín.

- Ngoài ra, bạn không nên mua những quả chuối có màu vàng đều, đẹp mắt mà cuống chuối còn xanh vì đây có thể là chuối đã bị cho qua hoá chất, không tốt cho sức khỏe người tiêu thụ.

Trên đây là cách làm bánh quy nhân phô mai tan chảy với nồi chiên không dầu tiện lợi tại nhà. Với món ăn vặt vừa thơm ngon, beo béo này, bạn dùng nhâm nhi với ly trà chiều nữa thì chuẩn một sự kết hợp lý tưởng luôn. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!