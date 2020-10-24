Bánh quy lưỡi mèo không chỉ là món ăn vặt thơm ngon mà còn có thể làm bữa ăn sáng cực kỳ bổ dưỡng. Hãy cùng vào bếp với cách làm bánh quy lưỡi mèo dưới đây!

Cách làm bánh quy lưỡi mèo nhanh gọn, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet Cách làm bánh quy lưỡi mèo cực đơn giản Dưới đây là công thức làm bánh quy lưỡi mèo cho bạn tham khảo: Nguyên liệu làm bánh quy lưỡi mèo Thành phần chuẩn bị cho 3 người ăn:

2 quả trứng gà.

80gr bơ lạt.

10gr muối.

50gr đường bột.

1ml vani.

80gr bột mì đa dụng. Nguyên liệu làm bánh quy lưỡi mèo - Ảnh minh họa: Internet Hướng dẫn làm bánh quy lưỡi mèo Bước 1: Làm bột bánh Đổ 2 lòng trắng trứng gà ra chén, dùng nĩa đánh tan lòng trắng.

Tiếp đến, cho 80gr bơ lạt vào bát lớn, cho mềm ra rồi thêm một chút muối vào, đánh hỗn hợp nhuyễn mịn lên bằng máy đánh trứng.

Sau khi hỗn hợp bơ đã nhuyễn mịn, rây đường bột từng phần nhỏ từ từ vào bát.

Tiếp theo, dùng máy đánh hỗn hợp bơ đường cho đến khi thấy có màu trắng ngà.

Tiếp tục đánh và trộn hỗn hợp cho đến khi hết 50gr đường bột.

Cho 1ml vani vào hỗn hợp bơ rồi tiếp tục đánh quyện hỗn hợp bằng máy đánh trứng.

Sau đó, cho lòng trắng từ từ vào bát rồi đánh đều lên. Cứ như vậy cho đến khi hết lòng trắng.

Lưu ý: Không nên cho hết lòng trắng vào cùng lúc, dễ gây hiện tượng óc trâu đồng thời làm cho lòng trắng và bơ khó quyện vào nhau.

Chia nhỏ bột mì thành 3 phần, từ từ rây bột mì vào hỗn hợp trên.

Dùng máy đánh trứng đánh đến khi hỗn hợp hòa quyện chặt vào nhau. Quy trình làm bột bánh - Ảnh minh họa: Internet Thực hiện tương tự như trên cho đến khi hết phần bột mì. Hỗn hợp bánh đạt có độ mịn và hơi nhão. Bước 2: Tạo hình bánh Cho túi bắt kem vào 1 cái ly, tiếp tục cho hỗn hợp bột bánh vào túi.

Sau đó để túi bột vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 40 phút, giúp bột vững, dễ tạo hình bánh.

Sau 40 phút, lấy túi bột ra và tiến hành bước tạo hình bánh. Lúc này, hãy bật lò nướng 200 độ C trước 10 phút.

Sau đó, tạo hình bánh dài khoảng 4-5cm giống hình lưỡi mèo trên khay bánh. Tạo hình bánh trên khay - Ảnh minh họa: Internet Nếu không có khay chống dính, hãy trải 1 lớp giấy nến trước khi bắt bánh ra khay.

Khi nướng, bánh sẽ chảy rồi lớn ra nên bạn cần phải tạo khoảng cách giữa các bánh. Bước 3: Nướng bánh Sau khi lò nóng, hãy đặt khay bánh vào rãnh giữa lò nướng rồi nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C.

Sau khoảng 1-2 phút, bánh mềm và sẽ chảy ra, tạo hình lưỡi mèo cực kỳ đáng yêu.

Sau khoảng 12-15 phút, rìa bánh sẽ có màu vàng. Lúc này, hãy giảm nhiệt độ lò nướng xuống 150 độ C rồi nướng thêm khoảng 10 phút nữa. Nướng bánh quy lưỡi mèo - Ảnh minh họa: Internet Bước 4: Thưởng thức thành phẩm Bánh quy lưỡi mèo có mùi thơm từ vani, kết hợp với vị ngọt dịu, beo béo của bơ. Bánh giòn tan trong miệng khi cắn. Ăn bánh và nhâm nhi một tách trà thơm ngày cuối tuần thì quả là tuyệt cú mèo! Lưu ý: Bảo quản bánh trong hộp kín, để ở nơi thoáng mát để bánh giòn được lâu. Thành phẩm bánh quy lưỡi mèo - Ảnh minh họa: Internet Mẹo làm bánh quy lưỡi mèo ngon Thành phẩm đạt yêu cầu hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, nhiệt độ lò nướng là vô cùng quan trọng. Mỗi loại lò nướng sẽ có mức chênh lệch nhiệt độ khác nhau. Bởi vậy trong lúc nướng, hãy theo dõi bánh, không để bánh bị cháy.

Bên cạnh cách tạo hình lưỡi mèo, bạn có thể tạo thành nhiều hình đẹp mắt khác như trái tim, đồng xu.

Có thể dùng nhiệt kế cho lò nướng để tiện theo dõi nhiệt độ trong lò.

Khi trộn bột, nhớ phải đều tay, đến khi thu được hỗn hợp bột bông và sánh mịn. Với loại bánh có vị cacao hoặc trà xanh, bạn nên khuấy đều hỗn hợp bằng máy đánh trứng cho bột hòa quyện với nhau, tạo màu sắc đẹp nhất.

Khi bắt bánh lên khay, hãy dùng giấy nến có kẻ sẵn các đường thẳng với độ dài 5-7cm lót bên dưới nhằm căn chỉnh, bắt bánh cho đều.

Bánh lúc còn nóng sẽ không giòn, khi nguội sẽ cứng lại và giòn. Vì thế, để bánh khô nhanh hơn, bạn có thể đem thành phẩm ra chỗ thoáng mát, có gió nhẹ.

Khi bánh nguội hẳn, cho bánh vào túi hoặc hũ có nắp đậy kín, tránh tiếp xúc với gió. Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và những nơi có nhiệt độ cao. Bánh quy lưỡi mèo là món bánh không kén người ăn, cũng là một món quà cực kỳ ngọt ngào, ấm áp để dành tặng cho bạn bè, người thân. Hy vọng bạn sẽ thành công với cách làm bánh quy lưỡi mèo mà phunuvagiadinh đã chia sẻ trên đây!

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