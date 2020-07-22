Cách làm bánh donut nướng ngon mê ly tại nhà

Đây là món tráng miệng, món ăn vặt lý tưởng nhờ miếng bánh xốp mềm, hình dáng long lanh, bắt mắt, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đặc biệt, để làm bánh donut thì nhà có lò nướng hay không có lò nướng vẫn có thể thực hiện được.

Cách làm bánh donut nướng vừa ngon, vừa dễ làm, chỉ cần dành chút thời gian là có thể tự tay làm ra những chiếc bánh donut xinh yêu, hấp dẫn chiêu đãi người thân và bạn bè.

- Baking powder: 1 thìa cà phê

- Đường: 80gr

- Bơ lạt: 3 thìa cà phê

- Trứng gà: 1 quả

- Sữa tươi không đường: 80ml

- Vani: 1 thìa cà phê

- Muối: ¼ thìa cà phê

Dụng cụ làm bánh: Lò nướng, khuôn làm bánh donut, rây lọc, tô hoặc thau trộn bột, phới lồng (phới trộn).

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Để bắt đầu cách làm bánh donut bằng lò nướng thì cần làm nóng lò nướng trước ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Cho lần lượt các nguyên liệu: bột mì, baking powder, đường, muối vào chung một tô rồi dùng phới trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó, cẩn thận rây hỗn hợp bột tho thật mịn từ 2 đến 3 lần.

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau

- Bước 3: Lần lượt cho bơ, sữa, vani, trứng gà vào chung một tô khác. Tiếp tục dùng phới trộn đều hỗn hợp này.

- Bước 4: Hòa trộn hai hỗn hợp ở bước 2 và bước 3 cho sánh quyện rồi cho vào túi bắt kem.

Bước 5: Tỉ mỉ nặn hỗn hợp đầy đặn vào từng khuôn bánh.

Nặn hỗn hợp đầy đặn vào từng khuôn bánh

- Bước 6: Cho khuôn bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 15 phút. Nếu bánh chín vàng là có thể lấy ra khỏi khuôn.

- Bước 7: Đợi bánh nguội, trang trí thêm tùy thích và thưởng thức.

2. Cách làm bánh donut không cần lò nướng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột mì: 200gr

- Men nở: 3gr

- Bơ: 20gr

- Trứng gà: ½ quả

- Muối: 2gr

- Sữa tươi không đường: 125ml

Với cách làm bánh donut không cần lò nướng, dụng cụ làm bánh cần có: chảo sâu lòng chống dính, khuôn làm bánh donut, dụng cụ cán bột, tô hoặc thau trộn bột, phới lồng (phới trộn).

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Cho lần lượt các nguyên liệu: bột mì, men nở, trứng gà, muối, sữa tươi không đường đã chuẩn bị vào tô lớn. Dùng phới trộn đều cho các nguyên liệu sánh quyện vào với nhau.

Cho lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô lớn

- Bước 2: Dùng tay nhồi bột cho đến khi bột dẻo mịn, không còn dính tay. Cho bơ vào giữa khối bột rồi tiếp tục nhồi thêm khoảng 10 phút.

- Bước 3: Cho khối bột đã nhồi xong vào tô lớn, dùng khăn vải phủ kín miệng tô lại. Để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng đồng hồ cho bột nở.

- Bước 4: Lấy bột ra đặt trên mâm hoặc mặt bàn sạch sẽ, rắc chút bột khô để chống dính rồi dùng tay nhào thêm nhiều lần cho khối bột loại bỏ bọt khí thừa.

- Bước 5: Chia bột thành 3 phần bằng nhau rồi dùng dụng cụ cán bột cán bề mặt cho thật mỏng, khoảng 2cm.

- Bước 6: Dùng khuôn làm bánh donut ấn đè lên những miếng bột mỏng để có được những chiếc bánh donut. Nếu không có khuôn thì có thể tạo hình bằng tay.

Nếu không có khuôn thì có thể tạo hình bằng tay

- Bước 7: Tiếp tục để ở nhiệt độ phòng cho đến khi từng chiếc bánh nở gần gấp đôi.

- Bước 8: Cho dầu vào chảo chống dính sâu lòng sao cho ngập nửa chảo chiên. Chờ dầu nóng sôi thì thả bánh donut vào. Chú ý lật mặt bánh khi chín vàng, không để bánh cháy khét.

- Bước 9: Gắp bánh ra khi 2 mặt bánh đã chín vàng. Đợi bánh nguội và ráo dầu thì có thể trang trí thêm tùy thích và thưởng thức.

3. Cách làm bánh donut chocolate

Bánh donut chocolate được rất nhiều người ưa thích nên hướng dẫn làm bánh donut không thể thiếu hương vị này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột mì: 250gr

- Bột cacao: 100gr

- Baking powder: 1 thìa cà phê

- Vani: 1 thìa cà phê

- Trứng gà: 2 quả

- Sữa tươi không đường: 300ml

- Đường: 230gr

- Muối: 2gr

- Bơ: 80gr

- Đường bột: 250gr

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C.

- Bước 2: Hòa trộn bột mì, bột cacao, baking powder và muối vào tô lớn. Dùng phới trộn đều các nguyên liệu với nhau.

- Bước 3: Trộn sữa tươi không đường, bơ, đường, trứng và vani cho thật đều.

- Bước 4: Dùng phới lồng trộn đều 2 hỗn hợp cho đến khi đồng nhất.

- Bước 5: Phết một lớp bơ mỏng vào khuôn làm bánh donut rồi cho hỗn hợp bánh vào túi bắt kem. Lần lượt nặn bột bánh vào khuôn.

- Bước 6: Cho vào lò nướng khoảng 15 phút rồi lấy bánh ra để nguội hoàn toàn.

- Bước 7: Trong thời gian chờ bánh nguội thì làm chocolate phủ bên ngoài bằng cách: trộn đều đường bột, bột cacao, sữa, muối và vani.

Bước 8: Nhúng bánh vào hỗn hợp chocolate và thưởng thức.

Bánh donut chocolate được rất nhiều người ưa thích

4. Cách làm bánh donut dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột mì: 200gr

- Bột dừa (hoặc vụn dừa): 50gr

- Baking powder: 1 thìa cà phê

- Vani: 1 thìa cà phê

- Trứng gà: 2 quả

- Sữa tươi không đường: 300ml

- Đường: 200gr

- Muối: 2gr

- Dừa bào sợi: 10gr

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Để thực hiện cách làm bánh donut nướng hương vị dừa thơm ngon khó cưỡng, đầu tiên cần làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C.

- Bước 2: Lần lượt cho tất cả các nguyên liệu vào một tô lớn. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi hòa quyện sánh mịn, đồng nhất.

- Bước 3: Cho hỗn hợp vào túi bắt kem. Phết một lớp bơ mỏng vào khuôn làm bánh donut rồi nặn bột bánh vào khuôn.

Bước 4: Cho vào lò nướng khoảng 15 phút rồi lấy bánh ra để nguội hoàn toàn.

Cho vào lò nướng khoảng 15 phút rồi lấy bánh ra để nguội hoàn toàn

- Bước 5: Rắc dừa bào sợi lên mặt trên của bánh và thưởng thức.

5. Cách làm bánh donut táo

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột mì: 200gr

- Nước ép táo: 150ml

- Baking powder: 1 thìa cà phê

- Trứng gà: 2 quả

- Sữa tươi không đường: 150ml

- Đường: 200gr

- Bơ: 80gr

- Quế: 1 thanh nhỏ

Các bước thực hiện:

Bánh donut táo

- Bước 1: Đầu tiên cần làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C.

- Bước 2: Thực hiện cách làm bánh donut đơn giản bằng cách đun sôi nước ép táo với thanh quế rồi chắt lọc lấy nước để nguội.

- Bước 3: Trộn đều bột mì và baking powder.

- Bước 4: Đánh nhuyễn các nguyên liệu: bơ, đường, trứng, sữa, nước táo với nhau. Sau đó trộn đều hỗn hợp bột với hỗn hợp bơ trứng.

- Bước 5: Cho hỗn hợp vào túi bắt kem rồi nặn vào khuôn bánh.

- Bước 6: Cho khuôn bánh vào lò nướng trong khoảng 15 phút. Nếu bánh chín vàng là có thể lấy ra khỏi khuôn.

- Bước 7: Đợi bánh nguội, trang trí thêm tùy thích và thưởng thức.

6. Một số lưu ý để làm bánh donut thơm ngon đúng điệu tại nhà:

Bánh donut nướng bằng lò nướng sẽ ít dầu mỡ, ít ngấy hơn so với bánh donut chiên vàng.

Tùy vào khẩu vị, sở thích của mỗi người mà có thể gia giảm các nguyên liệu phù hợp.

Bánh donut có thể được làm thành nhiều hình dạng, kiểu dáng khác cho lạ mắt. Nếu thích thì có thể nhồi thêm các loại nhân khác cho bánh đậm vị, hấp dẫn hơn.

Bánh donut có thể được làm thành nhiều hình dạng, kiểu dáng khác cho lạ mắt

- Món gì ăn nhiều quá cũng không tốt nên chỉ ăn một lượng vừa phải bánh donut để đảm bảo sức khỏe, không gây tăng cân, béo phì.

- Bánh làm xong nên ăn trong ngày, nhất là bánh donut chiên thì không để qua đêm.

Như vậy, bánh donut không chỉ dành cho các tín đồ hảo ngọt. Tùy vào tay nghề mỗi người mà sẽ cho ra những chiếc bánh donut ngọt nhưng không gắt, béo nhưng không ngấy phù hợp với khẩu vị.

Đừng ngần ngại dắt túi cách làm bánh donut nướng đơn giản tại nhà để vào bếp trổ tài chiêu đãi người thân, bạn bè trong những dịp gặp mặt hay hẹn nhau cuối tuần.