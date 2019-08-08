Cách làm bánh Donut đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Hiện nay, bánh Donut cũng được cách trang trí vô cùng sáng tạo, mang đến cho thực khách sự thú vị đến ngạc nhiên. Vì vậy, loại bánh này được yêu thích ở khắp nơi. Chỉ riêng ở nước Mỹ có hơn 10 nghìn chiếc donut được làm ra mỗi năm.

Bánh Donut còn được gọi là Doughnut, đây là một loại bánh nướng được làm từ bột mì. Loại bánh này thường dùng vào bữa sáng họăc để ăn chơi. Bánh thường có hình chiếc nhẫn hoặc hình tròn mỏng dẹt, to bằng bàn tay, có nhiều hương vị hấp dẫn do được chế biến từ các nguyên liệu khác nhau như kem, bơ, đậu phộng, trái cây, hạnh nhân, socola...

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm bánh Donut đơn giản.

Cũng như nhiều loại bánh khác, Donut gây ra không ít tranh cãi về xuất xứ của nó. Vì vậy mà không ít những nhà khảo cổ học luôn tìm kiếm những hóa thạch trông giống như chiếc Donut tại các khu định cư thời tiền sử của người Mỹ bản địa. Để giải thích cho sự ra đời của bánh Donut, một số người người cho rằng, thời xa xưa, các thợ bánh thường gặp khó khăn trong vấn đề làm sao để chiếc bánh chín đều từ trong ra ngoài. Vì thế, họ đã nảy ra ý tưởng khoét một lỗ nhỏ ở chính giữa để bánh có thể chín đều hơn. Như vậy là chiếc bánh Donut ra đời. Ngoài ra, sự ra đời của bánh Donut còn được giải thích bằng nhiều câu chuyện khác và đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Vì thế mà cách làm bánh Donut đơn giản được lưu truyền đến ngày nay.

Nguyên liệu và cách làm bánh Donut đơn giản

Để làm bánh Donut, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Bánh Donut có nhiều cách trang trí đẹp mắt

Nguyên Liệu

Bột mì, sữa tươi, trứng gà, bơ… là những nguyên liệu cơ bản để làm bánh Donut. Muốn làm được khoảng 25 – 30 chiếc bánh Donut thì bạn cần chuẩn bị số lượng nguyên liệu và một số dụng cụ cần thiết như sau:

+ 125 gram bột mì đa dụng.

+ 80 gram đường cát trắng

+ 80ml sữa tươi không đường

+ 3 thìa cà phê bơ lạt

+ 1 thìa cà phê Baking Power

+ 1 thìa cà phê vani

+ 1 quả trứng gà – ¼ thìa cà phê muối

+ Khuôn làm bánh Donut 12 lỗ

+ Rây bột

+ Tô trộn bột

+ Phới

Cách làm bánh donut nướng

Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ thì bạn hãy bắt tay ngay vào làm bánh theo hướng dẫn sau đây:

Bánh Donut nướng thì cần cho vào lò để nướng trong nhiệt độ 200 độ C

Bước 1: Bạn cần phải làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trước 30 phút.

Bước 2: Trộn bột mì, bột nở, muối, đường vào chung một tô, rồi dùng phới lồng trộn đều các nguyện liệu lại với nhau, tiếp theo dùng rây mịn hỗn hợp từ 2 – 3 lần.

Bước 3: Cho bơ chảy, sữa, vani và trứng vào chung một tô khác và cũng dùng phới lồng trộn đều chúng lại với nhau.

Bước 4: Bạn hãy đổ hỗn hợp ở bước 3 vào hỗn ở bước 2, trộn cho các nguyên liệu quyện đều vào nhau. Tuy nhiên, bạn không nên khuấy đảo nhiều quá vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bột và bánh sau khi ra lò.

Bước 5: Cho hỗn hợp vừa thu được vào túi bắt kem và nặn đều vào từng khuôn bánh.

Bước 6: Cho khuôn bánh vào lò nướng vẫn giữ mức nhiệt 200 độ C trong khoảng 10 – 15 phút. Sau khi bánh chín vàng thì lấy khuôn ra.

Bước 7: Đợi bánh nguội, bạn hãy làm sốt chocolate hoặc dâu rồi rắc cốm hoặc đậu phộng lên trang trí tùy thích. Lúc này bạn sẽ có chiếc bánh Donut thơm ngon theo đúng hương vị mà mình thích.

Cách làm bánh donut chiên

Bánh Donut chiên

Cách làm bánh Donut chiên chỉ khác cách làm bánh Donut nướng ở công đoạn cuối cùng. Đó là thay vì mang đi nướng trong lò thì bạn dùng chảo chống dính để chiên. Bạn đun nóng chảo chống dính với dầu ăn, sau đó cho bánh vào chiên. Trong quá trình chiên thì cần vặn nhỏ lửa để bánh chín vàng đều.

Sau khi bánh chín bạn gắp bánh ra dĩa có lót tờ báo để thấm hút bớt dầu. Sau đó lăn đường trắng để tăng thêm mùi vị.

Cách làm kem phủ bánh donut

Hiện nay, có nhiều loại kem phủ cho bánh Donut như là Socola, dâu, trà xanh... tuy nhiên socola vẫn là một hương vị được nhiều người ưa chuộng nhất. Khi phủ thêm lớp Socola, bạn sẽ thấy bánh Donut thơm ngon, mang theo một cảm giác sang trọng, cuốn hút khó tả.

Để làm kem phủ Socola bánh Donut bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

+ 240ml heavy cream

+ 225g chocolate đen

+ 1 tsp (5ml) tinh dầu vani

+ 1 tsp siro ngô (không bắt buộc)

Kem phủ bánh Donut

Cách làm:

Bước 1: Thái nhỏ thanh Socola

Bạn hãy dùng dao thái nhỏ thành Socola thành những miếng vụn, thái càng mịn thì càng tốt.

Bước 2: Làm nóng cream

Cho 240 ml heavy cream vào lò vi sóng, để ở nhiệt độ cao trong 1-2 phút cho tới khi hỗn hợp nóng. Nếu không có lò vi sóng, bạn có thể cho vào nồi đun, để lửa vừa tới khi hỗn hợp gần sôi là được.

Bước 3: Đổ heavy cream vào chocolate

Bạn hãy cho Socola vào một chiếc bát riêng. Khi heavy cream nóng, tắt bếp thì hãy đổ vào bát đựng chocolate. Tiếp theo, thêm tinh dầu vani và siro ngô vào, để nguyên bát trong 10 phút, không khuấy nên để chocolate tan chảy dần. Làm như vậy Socola sẽ nóng lâu và sẽ mịn hơn.

Bước 4: Trộn đều hỗn hợp

Sau 10 phút, bạn hãy dùng phới lồng hoặc thìa đảo đều hỗn hợp cho tới khi Socola tan chảy hoàn toàn, tạo thành hỗn hợp mịn, đều màu. Như vậy là bạn đã có kem phủ cho bánh Donut rồi đó.

Cách làm bánh donut táo

Những chiếc bánh Donut táo tròn tròn xinh xinh sẽ khiến cho tất cả mọi người phải siêu lòng trước nó. Vì thế, bạn hãy làm ngay để cho cả gia đình thưởng thức.

Nguyên liệu làm Bánh donut vị táo:

Donut táo

+ 385g Bột mì

+ 6g Bột nở

+ 3g Muối nở

+ 2 trái Táo

+ 120ml Nước ép táo

+ 2 miếng Thanh quế

+ 220g Đường trắng

+ 2 quả Trứng gà

+ 80g Bơ

+ 120ml Sữa tươi

+ 500ml Dầu ăn

Cách làm bánh Donut vị táo:

Bước 1: Táo cắt nhỏ, đun sôi với thanh quế và nước lọc, nước ép táo. Sau đó, chắt lấy nước và để nguội.

Bước 2: Đánh nhuyễn bơ với đường, trứng, rồi thêm sữa vào đánh cùng, sau cùng là nước táo vừa thu được ở trên.

Bước 3: Trộn đều bột mì và bột nở, sau đó trộn bột với hỗn hợp bơ trứng.

Bước 4: Cho bột đã trộn vào ngăn mát tủ lạnh, sau 20 phút thì lấy ra cán mỏng và cắt thành bánh.

Bước 5: Đun sôi dầu ăn và cho bánh vào chiên chín phồng vàng đều vớt ra để ráo dầu.

Khi ăn có thể lăn thêm đường bột, bột quế để tăng thêm hương vị của món bánh.

Cách làm bánh Donut trà xanh

Để làm bánh Donut trà xanh, bạn cần một số nguyên liệu như:

+ 95g bột mì đa dụng

+ 25g đường

+ 2 gram baking powder

+ Một ít muối

+ 6g bột trà xanh matcha

+ 1 quả trứng lớn, đã đánh tan đều.

+ 80ml sữa

+ 35g bơ

+ 15ml mật ong

+ 100g kem phỉ Socola

+ Một chút cốm trang trí cho đẹp mắt

Bánh Donut trà xanh

Cách làm:

Bước 1: Nhào bột làm bánh

Để có được một chiếc bánh thơm ngon bạn cần phải nhào trộn hỗn hợp thật đều. Cho tất cả các nguyên liệu khô gồm bột mì, đường, bột nở, muối và bột trà xanh matcha vào bát lớn, trộn đều đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó, đánh đều trứng, sữa, bơ, mật ong trong một chiếc bát khác, rồi trộn từ từ hai hỗn hợp vào với nhau. Trộn đều tay cho đến khi bột sánh mịn và không bị vón cục thì có thể dừng lại.

Bước 2: Đổ khuôn bánh

Đổ hỗn hợp vào túi bắt kem và bắt bột vào khuôn. Chỉ bắt ¾ khuôn là được vì bánh còn nở phồng xốp lên sau khi nướng.

Bước 3: Nướng bánh

Cho bánh vào lò nướng khoảng 8 đến 10 phút. Sau khi bánh chín đều thì lấy ra, đợi nguội khoảng 1 phút. Bánh Donut trà xanh đạt chất lượng là bánh có màu xanh đều, vỏ mềm và nở đều sau khi ra lò.

Cách làm bánh Donut đơn giản nhân phô mai cũng tương tự như trên, rất đơn giản và dễ thực hiện. Vì thế, ngay khi có thời gian, bạn hãy vào bếp làm, để chiêu đãi cả nhà nhé. Vừa thưởng thức một tách trà, vừa nhâm nhi bánh Donut thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa.