Bỏ túi cách nấu chè hạt sen đậu xanh thanh mát ngon khó cưỡng

Trưa hè oi bức có một cốc chè hạt sen đậu xanh giải nhiệt thì thật tuyệt vời. Công thức và cách nấu chè hạt sen đậu xanh dưới đây cực kỳ đơn giản, nhanh gọn, tối giản với chỉ vài bước sẽ giúp cho ngay cả những người lần đầu tiên nấu chè cũng đều thành công ngoài mong đợi.

Hạt sen chứa nhiều protein, magie, kali, photpho có tác dụng làm giảm lượng mỡ bão hòa, cholesterol, natri. Vì vậy, hạt sen được đánh giá là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích.

Chữa mất ngủ

Hạt sen được ví như thần dược bởi khả năng điều trị hiệu quả bệnh mất ngủ, thần kinh suy nhược, giúp an thần, tinh thần sảng khoái và giảm căng thẳng.

Làm đẹp và chống lão hóa

Theo nghiên cứu của Y học cổ truyền Ấn Độ, hạt sen chứa nhiều chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào và ngăn ngừa lão hóa sớm. Không những thế, hạt sen còn chứa L-isoaspartyl methyltransferase có tác dụng hàn gắn và phục hồi những tế bào tổn thương, giúp da luôn tươi trẻ và khỏe đẹp.

Cải thiện vòng một sau sinh

Các chuyên gia thường khuyên chị em sau khi sinh nên bổ sung hạt sen vào bữa ăn hằng ngày để vòng một được cải thiện, săn chắc nhanh chóng.

Giúp thai nhi phát triển trí não

Hạt sen rất giàu canxi, photpho, đạm, vitamin A, B6, protein… nên thường được sử dụng để bồi bổ cho các bà bầu đang trong giai đoạn thai nghén. Món ăn từ hạt sen sẽ có tác dụng ích tâm, bổ thận, an thần… rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não của thai nhi. Mẹ bầu ăn hạt sen thường xuyên khi mang thai sẽ giúp em bé sinh ra vừa khỏe mạnh vừa thông minh.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu chè hạt sen đậu xanh

Để món chè đạt được hương vị thơm ngon nhất, bạn nên chọn hạt sen tươi để nấu chè. Với cách này, bạn đều có thể áp dụng hạt sen tươi hay hạt sen khô để nấu chè. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- Hạt sen tươi: 200g

- Đậu xanh: 300g

- Đường phèn: 500g

- ½ ống vani

- Vài hạt muối

- Dừa nạo sợi

Công thức này sẽ cho ra sản phẩm chè hạt sen đậu xanh có độ ngọt dịu vừa phải, nếu thích ăn ngọt hơn, bạn có thể tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của mình mà thêm lượng đường cho phù hợp.

Nguyên liệu chính vẫn là hạt sen và đậu xanh

Phần sơ chế nguyên liệu để nấu chè hạt sen đậu xanh

Hạt sen tươi sau khi mua về, bạn rửa sạch với nước lạnh rồi dùng dao nhọn để tách bỏ phần tim sen, nếu phần tách tim sen bạn không làm hoặc làm không kỹ để sót tim sen thì khi nấu, chè sẽ có vị đắng khó ăn.

Còn nếu như bạn mua hạt sen khô thì sau khi rửa sạch, bạn đổ vào bát nước ngâm ngập nước ít nhất 1 tiếng trước khi nấu để hạt sen khô dần mềm ra. Sau đó mới tiến hành loại bỏ tim sen rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

Hạt sen tươi khi nấu sẽ giúp chè có độ ngọt và bùi hơn hạt sen khô

Để tiện lợi và nhanh chóng nhất khi nấu, bạn nên mua đậu xanh loại đã đãi sạch vỏ. Đậu xanh cũng rửa sạch rồi đem ngâm ngập nước khoảng 1-2 tiếng để hạt đậu nở ra. Việc ngâm như vậy sẽ giúp đậu xanh khi nấu nhanh mềm và ngon hơn

Phần chế biến món chè hạt sen đậu xanh

- Chuẩn bị một nồi nước với lượng đủ để ngập trên mặt hạt sen khoảng 1 đốt ngón tay. Đun sôi sau đó đổ hạt sen vào, đậy vung, ninh nhừ khoảng 2 tiếng

- Sau khi hạt sen đã chín nhừ mà không quá nát, vẫn giữ được độ giòn vừa phải thì bạn vớt ra, xả với nước lạnh để lát nữa khi nấu cùng đậu xanh thì phần nước sẽ trong hơn.

- Với đậu xanh, cũng đun một nồi nước ngập mặt đậu xanh, sau đó hầm nhừ khoảng 2 tiếng, đến khi cảm thấy đậu đã nhừ nếm thấy mềm và không còn lợn cợn thì bạn cho hạt sen và đường vào, đun tiếp 10 phút nữa, cho thêm vài hạt muối để cân bằng vị ngọt

- Cuối cùng trước khi tắt bếp, bạn cho ½ ống vani vào nồi chè cho thơm, nhanh tay khuấy đều rồi tắt bếp là xong.

Chè hạt sen đậu xanh là món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình

Chè hạt sen đậu xanh có thể ăn khi nóng hoặc đợi nguội để ăn chung với đá cũng rất mát. Khi ăn, bạn rắc thêm một chút dừa nạo lên trên sẽ rất thơm ngon, hấp dẫn.

Cách nấu chè đậu xanh hạt sen phổ tai

Nguyên liệu

200g đậu xanh

100g hạt sen khô hoặc 200g hạt sen tươi

10g phổ tai

Đường

Muối

1 ống vani

Nước

Thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Bước 1: Sơ chế đậu xanh

Đậu xanh đã chuẩn bị đem ngâm với nước sạch, đồng thời loại bỏ hạt mốc, lép. Ngâm đậu trong vòng 2-3 tiếng, loại bỏ hết phần vỏ đậu. Vớt đậu đã làm sạch ra rổ để ráo.

Lưu ý: Bạn có thể thay thế đậu nguyên vỏ bằng đậu xanh đã tách vỏ để tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 2: Sơ chế hạt sen

Với hạt sen tươi chỉ cần rửa sạch, loại bỏ tâm sen dễ dàng ở đầu còn lại.

Với hạt sen khô, bạn cần phải ngâm hạt sen với nước sạch trong khoảng 2-3 tiếng để khi nấu hạt sen dễ nhừ hơn. Sau khi đã ngâm xong, chỉ cần tách tâm sen và rửa sạch để cho ráo nước.

Bước 3: Sơ chế phổ tai

Nên dùng nước ấm để ngâm phổ tai 2 tiếng nhằm giúp phổ tai nở hết và sạch hơn. Không nên ngâm bằng nước nóng, phổ tai dễ bị nát.

Phổ tai đã ngâm bóp với chút muối cho bớt nhớt và loại được mùi tanh đặc trưng. Như vậy, khi nấu chè mới không bị tanh và giúp món chè ngon, hấp dẫn hơn.

Đem phổ tai rửa lại với nước cho sạch và thái sợi vừa ăn.

Nguyên liệu chè đậu xanh hạt sen phổ tai. Ảnh minh họa internet

Nấu đậu xanh

Cho đậu xanh vào nồi nước vừa đủ và tiến hành đun với lửa lớn cho đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa.

Vừa đun bạn vừa nhanh tay khuấy đều để đậu xanh được chín đều và không bị khê dưới đáy nồi. Đồng thời, dùng muôi hớt phần bọt nổi trên bề mặt để món ăn đẹp mắt hơn.

Đun nhỏ lửa đến khi đậu chín nhừ thì cho thêm đường và ½ thìa cafe muối. Lượng đường bạn tự điều chỉnh sao cho món chè có độ ngọt phù hợp với khẩu vị gia đình.

Nấu hạt sen

Hạt sen cho vào nồi với lượng nước vừa đủ. Đun sôi thì hạ nhỏ lửa và khuấy đều tay đến khi hạt sen chín mềm thì tắt bếp.

Nấu đậu xanh hạt sen phổ tai

Cho phần hạt sen đã nấu chín vào nồi đậu xanh. Khuấy đều lên cho sôi trở lại thì cho phổ tai đã thái sợi vừa ăn vào chung.

Vừa đun vừa khuấy đều để các nguyên liệu chín mềm. Khi sôi chừng 5 phút thì tắt bếp và cho thêm 1 ống vani để mùi vị của món ăn thêm hấp dẫn hơn nhé.

Thành phẩm chè đậu xanh hạt sen phổ tai > Ảnh minh họa: internet

Cách nấu chè hạt sen đậu xanh đơn giản như vậy, tại sao bạn không thử thực hiện tại nhà cho gia đình mình cùng thưởng thức?