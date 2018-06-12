Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn

Vào bếp 12/06/2018 14:11

Chè hạt sen bột sắn dây đậu xanh là món ăn thơm ngon, bổ mát rất tốt cho sức khỏe được nhiều người yêu thích, cùng trổ tài ngay nào!

1. Công dụng của chè hạt sen

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 1
Hạt sen là một loại thực phẩm bổ dưỡng -Ảnh: Internet

Hạt sen là một loại thực phẩm bổ dưỡng chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào: giàu protein, magiê, kali, phốt pho … trong khi đó làm lượng natri, cholesterol, mỡ bão hòa rất thấp.

Cụ thể công dụng của hạt sen có thể kể đến như:

  • Chữa mất ngủ, chữa đau đầu, giúp an thần, ngon giấc
  • Chữa đau đầu
  • Giúp an thai, tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé
  • Tốt cho trí não, giúp trẻ thông minh hơn
  • Giúp đẹp da, chống lão hóa, tóc đen mượt, cải thiện vòng 1…

Có nhiều món chè khác nhau với nguyên liệu hạt sen gồm: Chè hạt sen nấu nấm tuyết, chè hạt sen đậu đỏ, chè cốm hạt sen, chè vải hạt sen, chè hạt sen nấu đường phèn, chè hạt sen nhãn nhục, …

Chè hạt sen với các nguyên liệu bổ dưỡng từ thiên nhiên rất thanh mát, an toàn và tốt cho sức khỏe.

2. Cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây

  • Nguyên liệu cần chuẩn bị
  • Hạt sen khô: 100 gam
Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 2
Hạt sen khô -Ảnh: Internet
  • Đậu xanh loại đã xát vỏ: 200-500 gam
Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 3
Đậu xanh tách vỏ -Ảnh: Internet
  • Bột sắn dây
Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 4
Bột sắn dây -Ảnh: Internet
  • Gạo nếp: 500 gam
  • Đường kính: 200-400 gam (tùy)

Bước 1: Ngâm đậu xanh

Rửa sạch và ngâm đậu xanh cùng với nước ấm trong chậu khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ.

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 5
Ngâm đậu xanh -Ảnh: Internet

Đây là cách để giúp hạt đậu xanh dễ nở bung ra, mềm nhanh hơn khi nấu đậu xanh lên và rất dễ ăn.

Bước 2: Ngâm hạt sen khô

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 6
Ngâm hạt sen khô -Ảnh: Internet

Hạt sen khô rửa sạch. Nếu dùng sen tươi thì bỏ tâm sen cho thật sạch.

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 7
Tách tâm sen -Ảnh: Internet

Ngâm trong chậu nước lọc sạch khoảng 1 tiếng. Lưu ý chọn hạt sen khô các bạn to mẩy.

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 8
Ngâm gạo nếp -Ảnh: Internet

Với phần gạo nếp, bạn cũng ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Bước 3: Nấu hỗn hợp hạt sen, đậu xanh, gạo nếp

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 9
Cho phần hạt sen khô vào nồi nấu trong khoảng 30 phút -Ảnh: Internet

Đun nồi nước sôi, thả sen vào nồi, đun lửa nhỏ. Lưu ý cho lượng nước vừa phải để cho mau sôi. Nấu trong khoảng 30 phút cho sôi rồi vặn lửa nhỏ lại.

Hoặc bạn có thể ninh chung hạt sen khô bên trong nồi áp suất cùng với gạo nếp trong 1 tiếng đồng hồ.

Sau đó, bạn cho đậu xanh vào và ninh thêm khoảng chừng 15 phút cho hạt sen nở ra rồi tắt.

Bước 4: Nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 10
Thêm đường vào để nấu chung với hạt sen và đậu xanh -Ảnh: Internet

Đổ chè từ nồi áp suất này sang một cái nồi thường. Khi hạt sen và đậu xanh đã chín nhừ thì bạn thêm đường vào khuấy đều tay, kế tiếp hạ lửa vừa phải và nấu thêm khoảng cỡ 5 phút.

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 11
Pha bột sắn dây -Ảnh: Internet

Pha bột sắn dây với 1 ít đường và 1 chút nước vào bát, khuấy đều. Nên pha đậm hơn chút so với khi uống. Hòa bột sắn vào xoong sen. Kết hợp vừa đổ vừa quấy cho đến khi nước đặc lại.

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn - Ảnh 12
Chè đậu xanh hạt sen bột sắn dây -Ảnh: Internet

Cuối cùng tắt bếp, để nguội rồi thưởng thức hoặc cho vào tủ lạnh.

Vậy là bạn đã hoàn thành món chè hạt sen bột sắn dây đậu xanh thơm ngon bổ dưỡng. Món chè hạt sen bột sắn dây đậu xanh không cầu kỳ, những nguyên liệu chuẩn bị và cách làm không phải quá khó.

Chúc các bạn thực hiện thành công cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây giải nhiệt trong mùa hè này!

Bật mí cách nấu chè hạt sen nha đam mát lạnh, 'đập tan' nắng nóng ngày hè

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Vào những ngày nắng nóng, chè hạt sen nha đam là món tráng miệng không chỉ giúp giải nhiệt mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Chị em nội trợ còn chần chừ gì mà không học ngay cách nấu món chè này?

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