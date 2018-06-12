Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây thơm mát cực hấp dẫn

Cụ thể công dụng của hạt sen có thể kể đến như:

Hạt sen là một loại thực phẩm bổ dưỡng chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào: giàu protein, magiê, kali, phốt pho … trong khi đó làm lượng natri, cholesterol, mỡ bão hòa rất thấp.

Chè hạt sen với các nguyên liệu bổ dưỡng từ thiên nhiên rất thanh mát, an toàn và tốt cho sức khỏe.

Có nhiều món chè khác nhau với nguyên liệu hạt sen gồm: Chè hạt sen nấu nấm tuyết, chè hạt sen đậu đỏ, chè cốm hạt sen, chè vải hạt sen, chè hạt sen nấu đường phèn, chè hạt sen nhãn nhục, …

2. Cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hạt sen khô: 100 gam

Hạt sen khô -Ảnh: Internet

Đậu xanh loại đã xát vỏ: 200-500 gam

Đậu xanh tách vỏ -Ảnh: Internet

Bột sắn dây

Bột sắn dây -Ảnh: Internet

Gạo nếp: 500 gam

Đường kính: 200-400 gam (tùy)

Cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây

Bước 1: Ngâm đậu xanh

Rửa sạch và ngâm đậu xanh cùng với nước ấm trong chậu khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ.

Ngâm đậu xanh -Ảnh: Internet

Đây là cách để giúp hạt đậu xanh dễ nở bung ra, mềm nhanh hơn khi nấu đậu xanh lên và rất dễ ăn.

Bước 2: Ngâm hạt sen khô

Ngâm hạt sen khô -Ảnh: Internet

Hạt sen khô rửa sạch. Nếu dùng sen tươi thì bỏ tâm sen cho thật sạch.

Tách tâm sen -Ảnh: Internet

Ngâm trong chậu nước lọc sạch khoảng 1 tiếng. Lưu ý chọn hạt sen khô các bạn to mẩy.

Ngâm gạo nếp -Ảnh: Internet

Với phần gạo nếp, bạn cũng ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Bước 3: Nấu hỗn hợp hạt sen, đậu xanh, gạo nếp

Cho phần hạt sen khô vào nồi nấu trong khoảng 30 phút -Ảnh: Internet

Đun nồi nước sôi, thả sen vào nồi, đun lửa nhỏ. Lưu ý cho lượng nước vừa phải để cho mau sôi. Nấu trong khoảng 30 phút cho sôi rồi vặn lửa nhỏ lại.

Hoặc bạn có thể ninh chung hạt sen khô bên trong nồi áp suất cùng với gạo nếp trong 1 tiếng đồng hồ.

Sau đó, bạn cho đậu xanh vào và ninh thêm khoảng chừng 15 phút cho hạt sen nở ra rồi tắt.

Bước 4: Nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây

Thêm đường vào để nấu chung với hạt sen và đậu xanh -Ảnh: Internet

Đổ chè từ nồi áp suất này sang một cái nồi thường. Khi hạt sen và đậu xanh đã chín nhừ thì bạn thêm đường vào khuấy đều tay, kế tiếp hạ lửa vừa phải và nấu thêm khoảng cỡ 5 phút.

Pha bột sắn dây -Ảnh: Internet

Pha bột sắn dây với 1 ít đường và 1 chút nước vào bát, khuấy đều. Nên pha đậm hơn chút so với khi uống. Hòa bột sắn vào xoong sen. Kết hợp vừa đổ vừa quấy cho đến khi nước đặc lại.

Chè đậu xanh hạt sen bột sắn dây -Ảnh: Internet

Cuối cùng tắt bếp, để nguội rồi thưởng thức hoặc cho vào tủ lạnh.

Vậy là bạn đã hoàn thành món chè hạt sen bột sắn dây đậu xanh thơm ngon bổ dưỡng. Món chè hạt sen bột sắn dây đậu xanh không cầu kỳ, những nguyên liệu chuẩn bị và cách làm không phải quá khó.

Chúc các bạn thực hiện thành công cách nấu chè hạt sen đậu xanh bột sắn dây giải nhiệt trong mùa hè này!