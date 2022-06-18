Bí quyết làm món Gỏi xoài xanh tai heo chua cay đơn giải tại gia !

Nhằm giúp các “thực thần” có thể dễ dàng làm được món gỏi xoài xanh tai heo chuẩn vị ngay tại nhà, chúng tôi xin được chia sẻ công thức đặc biệt ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sơ chế nguyên liệu là một trong những bước quyết định thành công của món Gỏi xoài xanh tai heo

Cho tai heo đã xắt mỏng thành miếng, xoài, rau răm, húng quế, rau mùi vào tô đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước mắm trộn đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm.

Đợi trong vòng 5-10 phút để gỏi xoài ngấm gia vị và thưởng thức

Thành phẩm

Món gỏi xoài xanh tai heo chua cay ăn mãi không ngán

Món gỏi xoài xanh tai heo tươi mát, thơm phức và tràn đầy hương vị khi nhai chắc chắn sẽ là món khoải khẩu sau những bữa thịt thà “dư đầy” mỗi ngày nha.

Các lưu ý khi làm món Gỏi xoài xanh tai heo

- Chọn lựa xoài xanh : Xoài xanh là một trong 2 nguyên liệu chính làm nên thương hiệu của món ăn gỏi xoài xanh tai heo đầy hương vị này, nên bạn cần chọn mua những trái xoài xanh “ngon” thì mới ăn mới “đủ ngon” được nhé.

Khi chọn xoài xanh các bạn lựa những quả cứng, vỏ đều màu, xanh đậm, và có lớp phấn trắng bên ngoài sẽ ngon hơn. Có những quả xoài vỏ rất xanh nhưng sờ vào thì mềm nhũn , đó là những trái xoài đã được hái non, nên hầu như không có vị, không có độ giòn và mùi thơm.

Bạn cũng nên tránh mua những quả xoài có những vết thâm đen trên vỏ, hay cuống xoài bị héo, lớp vỏ không đều màu nhé! Bởi đó thường là những quả xoài được ép chín bằng hóa chất, không có vị tự nhiên.

- Chọn mua tai heo ngon : Một món tai heo ngon cần đảm bảo về độ giòn, vị béo nhưng lại không có mỡ.

Để chọn được phần tai heo ngon, bạn nên chọn tai mà khi cầm lên tay có cảm giác chắc thịt, màu sắc trắng sáng. Bạn nên ấn thử vào phần tai heo, nếu thấy đàn hồi trở lại thì đó là tai heo tươi đấy.

Ngoài ra bạn phải chú ý xem phần tai heo có mùi gì lạ không, nếu thấy mùi hôi lạ bạn không nên chọn bởi phần tai heo đó thường là phần thịt không còn tươi ngon.

Trên đây là những chia sẻ về công thức đặc biệt và các lưu ý để hoàn thành món Gỏi xoài xanh tai heo chua cay chuẩn vị, vô cùng đơn giản cho mọi nhà. Hy vọng các chị em sẽ “đút túi” thêm cho mình một món ăn “siêu ngon lại dễ làm” nữa nhé !!!