Bí quyết làm món Gỏi xoài xanh tai heo chua cay đơn giải tại gia !

Gỏi xoài xanh tai heo chua cay, giòn dai sần sật là một trong những “best choice” cho món khai vị trên bàn nhậu hoặc trong các bữa ăn gia đình. Một món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại đủ mạnh để làm “bùng nổ” vị giác của người thưởng thức, chẳng lạ gì khi món ăn này lại “đốn tim” hàng ngàn thực khách, ăn mãi không ngán.
- Tổng hợp 22 món ăn khuya cực ngon khiến các tín đồ ăn đêm mê mệt
- Mách bạn cách làm ức gà áp chảo ngon bá cháy tại nhà
Nội dung bài viết
- Cách làm món Gỏi xoài xanh tai heo chuẩn ngon tại nhà
Nhằm giúp các “thực thần” có thể dễ dàng làm được món gỏi xoài xanh tai heo chuẩn vị ngay tại nhà, chúng tôi xin được chia sẻ công thức đặc biệt ở ngay bài viết dưới đây nhé!
Cách làm món Gỏi xoài xanh tai heo chuẩn ngon tại nhà
Chuẩn bị nguyên liệu làm món gỏi xoài xanh tai heo
- 500gr tai heo
- 300gr xoài xanh chua ngọt
- 200gr cà rốt
- 50gr hành tím
- 30gr gừng
- 10gr ớt
- 10gr tỏi
- 3 cây sả
- ½ quả chanh
- Húng quế, hành phi, đậu phộng rang
- ½ muỗng canh muối
- 1 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh giấm ăn
- 3 muỗng canh nước mắm 40°
Sơ chế nguyên liệu là một trong những bước quyết định thành công của món Gỏi xoài xanh tai heo
Các bước chế biến món gỏi xoài xanh tai heo chua cay
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Xoài xanh, cà rốt nạo bỏ vỏ, nạo sợi, ngâm nước đá.
- Chanh vắt bỏ hạt lấy nước cốt
- Húng quế, rau mùi, rau răm thái nhỏ
- Tỏi ớt đem băm nhuyễn
- Xắt lát gừng, đập dập hành tím, xả
- Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm và luộc chín trong nước có thả gừng và hành khô trong vòng 15-20 phút. Sau khi tai heo chín, gắp ra ngâm nước đá từ 10-15 phút rồi vớt ra và thái mỏng thành từng lát vừa ăn.
Bước 2: Làm nước trộn gỏi xoài
- Cho đường và nước mắm 40° đong theo thìa với tỉ lệ 1:1 để có được nước trộn đúng vị. Lấy 3 thìa đường và 3 thìa nước mắm 40° trộn đều và cho lên bếp đun đến khi hỗn hợp hòa quyện và sệt lại rồi tắt bếp và để nguội.
- Sau đó cho thêm tỏi, ớt đã băm và nước cốt chanh vào.
Bước 3: Trộn gỏi xoài xanh tai heo
- Cho tai heo đã xắt mỏng thành miếng, xoài, rau răm, húng quế, rau mùi vào tô đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước mắm trộn đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm.
- Đợi trong vòng 5-10 phút để gỏi xoài ngấm gia vị và thưởng thức
Thành phẩm
Món gỏi xoài xanh tai heo tươi mát, thơm phức và tràn đầy hương vị khi nhai chắc chắn sẽ là món khoải khẩu sau những bữa thịt thà “dư đầy” mỗi ngày nha.
Các lưu ý khi làm món Gỏi xoài xanh tai heo
- Chọn lựa xoài xanh : Xoài xanh là một trong 2 nguyên liệu chính làm nên thương hiệu của món ăn gỏi xoài xanh tai heo đầy hương vị này, nên bạn cần chọn mua những trái xoài xanh “ngon” thì mới ăn mới “đủ ngon” được nhé.
- Khi chọn xoài xanh các bạn lựa những quả cứng, vỏ đều màu, xanh đậm, và có lớp phấn trắng bên ngoài sẽ ngon hơn. Có những quả xoài vỏ rất xanh nhưng sờ vào thì mềm nhũn , đó là những trái xoài đã được hái non, nên hầu như không có vị, không có độ giòn và mùi thơm.
- Bạn cũng nên tránh mua những quả xoài có những vết thâm đen trên vỏ, hay cuống xoài bị héo, lớp vỏ không đều màu nhé! Bởi đó thường là những quả xoài được ép chín bằng hóa chất, không có vị tự nhiên.
- Chọn mua tai heo ngon : Một món tai heo ngon cần đảm bảo về độ giòn, vị béo nhưng lại không có mỡ.
- Để chọn được phần tai heo ngon, bạn nên chọn tai mà khi cầm lên tay có cảm giác chắc thịt, màu sắc trắng sáng. Bạn nên ấn thử vào phần tai heo, nếu thấy đàn hồi trở lại thì đó là tai heo tươi đấy.
- Ngoài ra bạn phải chú ý xem phần tai heo có mùi gì lạ không, nếu thấy mùi hôi lạ bạn không nên chọn bởi phần tai heo đó thường là phần thịt không còn tươi ngon.
Trên đây là những chia sẻ về công thức đặc biệt và các lưu ý để hoàn thành món Gỏi xoài xanh tai heo chua cay chuẩn vị, vô cùng đơn giản cho mọi nhà. Hy vọng các chị em sẽ “đút túi” thêm cho mình một món ăn “siêu ngon lại dễ làm” nữa nhé !!!