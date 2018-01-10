Bật mí cách nấu thịt đông chân giò ngon không thể cưỡng nổi

Trong bữa cơm ngày Tết cuối năm mà có một bát thịt đông ăn kèm dưa chua và cơm nóng thì quả thật không còn gì có thể hấp dẫn hơn phải không các bạn? Sẵn niềm yêu thích với món thịt đông thì đừng bỏ qua cách nấu thịt đông chân giò cực ngon, mềm thơm được giới thiệu dưới đây nhé các chị em.

Thịt lợn chân giò: Bạn cạo sạch lông còn bám dính bên ngoài da, rửa sạch, rồi thái miếng độ dày vừa phải, cỡ một hộp diêm là vừa đẹp. Thái xong bạn có thể chần qua nước sôi pha muối và gừng để khử mùi hôi cũng như là thải bớt bẩn trong thịt ra ngoài. Chần xong để thịt ở nơi khô ráo.



Thịt thái miếng vừa, có cả da, mỡ và gân đúng với cách nấu thịt đông chân giò ngon. Ảnh: Internet

Nấm hương: Ngâm trong nước muối ấm, rửa sạch, bỏ chân và cắt dọc.

Mộc nhĩ: Ngâm trong nước muối ấm cho mộc nhĩ nở ra, bỏ tai, rồi băm dọc, chú ý không nên băm nhỏ quá sẽ vụn mộc nhĩ.



Chuẩn bị đầy đủ nấm hương và gia vị để món thịt chân giò nấu đông đủ hương vị. Ảnh: Internet

Bước 2: Ướp gia vị thịt nấu đông

Thịt lợn lúc này sẽ được ướp với nước mắm, muối, bột nêm và một ít hạt tiêu, đảo đều và để khoảng 20-30 phút cho thịt ngấm kỹ gia vị.



Ướp gia vị đầy đủ để thịt nấu đông chân giò đậm đà nhất. Ảnh: Internet

Về phần nấm hương và mộc nhĩ, trong thời gian chờ thịt ngấm gia vị, các chị em bắc chảo, phi chung với hành tỏi, thêm chút gia vị vào nêm nếm vừa miệng thì tắt bếp nhé.

Bước 3: Cách nấu thịt đông từ chân giò

Bật bếp, đặt nồi lên, phi hành tỏi thơm mùi thì các bạn cho thịt chân giò lợn vào xào qua đến khi thịt săn lại thì tắt bếp. Tranh thủ thử qua xem thịt chân giò đã đậm đà chưa thì gia giảm gia vị ở thời điểm này.

Khi thịt đã săn lại đạt yêu cầu rồi thì đổ nước vào ngập mặt thịt, rồi bật bếp đun lửa vừa, trong quá trình đun nếu bọt thịt hay cặn bẩn trong thịt thoát ra thì phải nhanh tay vớt sạch, để sau nước thịt không bị đục nhé. Vớt hết bọt trong nồi xong thì đậy vung lại đun tiếp trong khoảng 30 phút, chú ý kiểm tra sao cho giữ nước luôn ở xâm xấp mặt thịt nhé. Nếu nước cạn thì phải tiếp thêm.

Khi ninh thịt gần chín thì mới mở vung và cho nấm hương, mộc nhĩ đã xào qua ở phía trên, đảo đều với thịt, đun tiếp trong 10-15 phút thì tắt bếp.

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Cho nấm hương, mộc nhĩ khi thịt nấu đông chân giò gần được. Ảnh: Internet

Bước 4: Cho cả nồi thịt chân giò kho đông vào hộp hay bát tô đã chuẩn bị từ trước, đậy lại rồi cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng 4 tiếng là đã có thể đem ra dùng trong bữa ăn được rồi. Nếu thời tiết lạnh thì không cần cất trong tủ lạnh mà cứ để ngoài thịt cũng tự đông nhé. Nhưng sau khi dùng thì nên bảo quản trong tủ lạnh để món thịt chân giò nấu đông không nhanh hỏng.



Sau mấy bước đơn giản là các chị em đã học được cách nấu thịt đông chân giò ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

Chỉ cần làm theo các bước đơn giản trên đây là các chị em đã chuẩn bị xong món thịt chân giò nấu đông ngon hấp dẫn cho cả gia đình cùng thưởng thức, quây quần bên nhau ấm cúng trong bữa cơm ngày Tết se se lạnh rồi đấy. Thịt mềm ngon mà không ngấy, đậm đà hương vị như tan nơi đầu lưỡi chắc chắn sẽ khiến cả nhà xuýt xoa vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu ăn của bạn rồi đấy.

Bên cạnh, bánh chưng, giò lụa, thì thịt nấu đông chân giò chắc chắn sẽ khiến ngày Tết của gia đình bạn thêm vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên nhau, cùng tận hưởng những món ngon ngày Tết đấy nhé. Phụ nữ và Gia đình chúc bạn và cả gia đình có một cái Tết Nguyên đán 2022 thật yên vui, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nhé.