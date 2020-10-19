Bật mí cách làm tôm rang trứng muối cực thơm ngon, hấp dẫn

Tôm rang trứng muối là một món ăn vô cùng hấp dẫn, bổ dưỡng, giúp bạn thay đổi khẩu vị cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thịt tôm ngọt mềm cộng thêm lớp trứng muối đậm đà bùi bùi bao phủ xung quanh, kết hợp với hương vị thơm ngon, béo ngậy của gia vị, tạo nên sức hút khó cưỡng của món ăn. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu một số cách làm tôm rang trứng muối siêu ngon ngay dưới đây!

Như vậy, chúng ta đã vừa hoàn thành món tôm rang trứng muối thơm ngon và siêu đơn giản!

Bước 3: Xóc chảo lên cho đều tay để trứng muối phủ đều vào từng con tôm. Sau đó, tắt bếp.

Bước 2: Đun cho đến khi trứng muối trong chảo nổi bọt, mùi thơm lừng thì cho tôm sú vào.

Bước 1: Cho 1 muỗng dầu ăn nhỏ vào chảo, sau đó cho trứng muối đã đánh tan cùng với gia vị vào chảo rồi đun trên lửa nhỏ.

Thêm một chút bơ, hạt nêm vào lòng đỏ rồi đánh tan cho thật mịn.

Tôm sú cắt râu, yếm, chân tôm rồi rút chỉ lưng. Sau đó, rửa sạch tôm rồi vớt ra rổ cho ráo.

Mời các bạn học cách làm tôm rang muối theo các bước lần lượt như sau:

Để giúp bạn có thể thực hiện công thức trên một cách hoàn hảo nhất, JAMJA’s BLOG sẽ mách thêm cho bạn cách muối lòng đỏ trứng – một trong những nguyên liệu không thể thiếu khi thực hiện món tôm rang trứng muối!

Cách muối lòng đỏ trứng chuẩn vị

Trứng muối là một trong những nguyên liệu không thể thiếu của món ăn tôm rang trứng muối. Vì vậy, để giúp bạn có một món ăn hoàn hảo nhất, Phunuvagiadinh sẽ chỉ bạn thêm cách muối lòng đỏ trứng ngay dưới đây!

Cách muối lòng đỏ trứng chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

Trứng gà.

Rượu Vodka hoặc rượu trắng.

Muối tinh luyện.

Đường.

Cách thực hiện

Bước 1: Cho muối tinh luyện vào 1 chiếc hộp nhựa rồi thêm đường vào, trộn đều lên. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phù hợp tùy theo khẩu vị gia đình mình.

Bước 2: Tách lòng đỏ trứng gà ra rồi cho vào hỗn hợp muối đường để ướp. Lưu ý khi mua trứng nên chọn loại gà tươi, sạch và đã qua kiểm dịch.

Bước 3: Thêm vài giọt rượu Vodka vào lòng đỏ giúp khử mùi tanh đồng thời lòng đỏ trứng muối sẽ thêm đỏ, đẹp và bóng bẩy.

Bước 4: Đậy nắp hộp thật chặt rồi bọc kín lại, giữ nguyên trong vòng 7-10 ngày. Sau thời gian này, lòng đỏ trứng gà sẽ cứng lại, hãy dùng cọ quét bỏ bớt muối trên bề mặt trứng. Vậy là bạn đã bắt đầu có thể sử dụng trứng muối.

Với 2 nguyên liệu chính là tôm và trứng muối, bạn có thể biến hóa với nhiều món ăn thú vị, hấp dẫn chứ không riêng gì món tôm rang trứng muối. Cùng tìm hiểu một vài món ăn ngon khác ngay dưới đây!

Cách làm tôm chiên trứng muối

Món tôm chiên trứng muối bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

Tôm to.

Lòng đỏ trứng muối.

Bột chiên giòn.

Hành khô: 1 củ.

Xiên tre.

Bột chiên giòn.

Đường, muối, bột nêm.

Dầu ăn.

Cách thực hiện

Bước 1: Cho trứng muối vào nồi hấp chín, thêm chút muối vào rồi tán nhuyễn. Bóc vỏ hành khô rồi băm nhuyễn hành.

Bước 2: Cắt bớt râu tôm rồi rút chỉ đen ở lưng tôm (bạn có thể bóc vỏ hoặc không). Sau đó, đem tôm rửa sạch, thấm khô rồi dùng que tre xiên dọc mình con tôm.

Bước 3: Đổ bột chiên giòn ra 1 chiếc bát tô. Hoặc bạn có thể tự pha bột chiên giòn bằng cách trộn bột gạo với bột năng theo tỷ lệ 1:1. Tiếp theo, bắc chảo lên bếp, cho ít dầu nóng vào rồi đun nóng.

Bước 4: Lăn từng con tôm qua tô bột chiên giòn rồi cho vào chảo dầu, rán chín vàng, sau đó gắp ra đĩa cho ráo dầu.

Bước 5: Vẫn dùng lại chảo vừa rán tôm, chắt dầu ra cho gần hết, chỉ để lại 1 thìa canh. Sau đó, cho hành khô vào phi thơm lên, đổ trứng vào xào khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, cho tôm đã chiên vào lăn đều trong chảo trứng để trứng bám vào tôm.

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Cách làm tôm xóc bơ trứng muối

Tôm xóc bơ trứng muối thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

Tôm sú.

Trứng muối.

Bơ lạt.

Đường, tiêu, muối, tỏi.

Cách thực hiện

Bước 1: Đem hấp lòng đỏ trứng muối cho chín rồi tán nhuyễn.

Bước 2: Tôm sú đem bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ đen ở lưng rồi rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Sau khi tôm ráo nước, đem ướp với ½ thìa muối, ½ thìa tiêu và 1 thìa đường.

Bước 4: Phi tỏi lên cho thơm, cho trứng muối vào xào đến khi trứng nổi bọt thì đổ tôm vào xào thêm cho tới khi tôm chín đều, lớp trứng muối bám quanh con tôm thì tắt bếp.

Trên đây là cách làm tôm rang trứng muối siêu ngon cùng với một số món ăn đặc biệt chỉ từ 2 nguyên liệu chính là tôm và trứng muối. Chúc cả gia đình bạn sẽ ngon miệng!