Bật mí cách làm tôm rang trứng muối cực thơm ngon, hấp dẫn

Vào bếp 19/10/2020 15:11

Hãy cùng làm mới thực đơn bữa cơm gia đình mình với những cách làm tôm rang trứng muối cực kỳ thơm ngon, siêu hấp dẫn và dễ thực hiện trong bài viết dưới đây! 

Nội dung bài viết

Tôm rang trứng muối là một món ăn vô cùng hấp dẫn, bổ dưỡng, giúp bạn thay đổi khẩu vị cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thịt tôm ngọt mềm cộng thêm lớp trứng muối đậm đà bùi bùi bao phủ xung quanh, kết hợp với hương vị thơm ngon, béo ngậy của gia vị, tạo nên sức hút khó cưỡng của món ăn. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu một số cách làm tôm rang trứng muối siêu ngon ngay dưới đây!

cach lam tom rang trung muoi 1
Cách làm tôm rang trứng muối cực thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tôm rang trứng muối siêu ngon

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Tôm sú.
  • Trứng vịt muối.
  • Gia vị, dầu ăn, bơ.

Cách làm tôm rang trứng muối ngon

Mời các bạn học cách làm tôm rang muối theo các bước lần lượt như sau:

  • Đối với tôm:
  • Tôm sú cắt râu, yếm, chân tôm rồi rút chỉ lưng. Sau đó, rửa sạch tôm rồi vớt ra rổ cho ráo.
  • Chiên tôm trên chảo dầu nóng cho chín và giòn.
cach lam tom rang trung muoi 2
Chiên tôm cho chín giòn trong chảo dầu - Ảnh minh họa: Internet
  • Đối với trứng muối:
  • Rửa sạch trứng muối rồi tách trứng lấy lòng đỏ rồi đem đi hấp chín.
  • Thêm một chút bơ, hạt nêm vào lòng đỏ rồi đánh tan cho thật mịn.
  • Chế biến:
  • Bước 1: Cho 1 muỗng dầu ăn nhỏ vào chảo, sau đó cho trứng muối đã đánh tan cùng với gia vị vào chảo rồi đun trên lửa nhỏ.
  • Bước 2: Đun cho đến khi trứng muối trong chảo nổi bọt, mùi thơm lừng thì cho tôm sú vào.
  • Bước 3: Xóc chảo lên cho đều tay để trứng muối phủ đều vào từng con tôm. Sau đó, tắt bếp.
cach lam tom rang trung muoi 3
Xóc chảo cho trứng muối phủ đều tôm - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chúng ta đã vừa hoàn thành món tôm rang trứng muối thơm ngon và siêu đơn giản! 

Để giúp bạn có thể thực hiện công thức trên một cách hoàn hảo nhất, JAMJA’s BLOG sẽ mách thêm cho bạn cách muối lòng đỏ trứng – một trong những nguyên liệu không thể thiếu khi thực hiện món tôm rang trứng muối!

Cách muối lòng đỏ trứng chuẩn vị

Trứng muối là một trong những nguyên liệu không thể thiếu của món ăn tôm rang trứng muối. Vì vậy, để giúp bạn có một món ăn hoàn hảo nhất, Phunuvagiadinh sẽ chỉ bạn thêm cách muối lòng đỏ trứng ngay dưới đây!

cach lam tom rang trung muoi 4
Cách muối lòng đỏ trứng chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Trứng gà.
  • Rượu Vodka hoặc rượu trắng.
  • Muối tinh luyện.
  • Đường.

Cách thực hiện

  • Bước 1: Cho muối tinh luyện vào 1 chiếc hộp nhựa rồi thêm đường vào, trộn đều lên. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phù hợp tùy theo khẩu vị gia đình mình.
  • Bước 2: Tách lòng đỏ trứng gà ra rồi cho vào hỗn hợp muối đường để ướp. Lưu ý khi mua trứng nên chọn loại gà tươi, sạch và đã qua kiểm dịch.
  • Bước 3: Thêm vài giọt rượu Vodka vào lòng đỏ giúp khử mùi tanh đồng thời lòng đỏ trứng muối sẽ thêm đỏ, đẹp và bóng bẩy.
  • Bước 4: Đậy nắp hộp thật chặt rồi bọc kín lại, giữ nguyên trong vòng 7-10 ngày. Sau thời gian này, lòng đỏ trứng gà sẽ cứng lại, hãy dùng cọ quét bỏ bớt muối trên bề mặt trứng. Vậy là bạn đã bắt đầu có thể sử dụng trứng muối.

Với 2 nguyên liệu chính là tôm và trứng muối, bạn có thể biến hóa với nhiều món ăn thú vị, hấp dẫn chứ không riêng gì món tôm rang trứng muối. Cùng tìm hiểu một vài món ăn ngon khác ngay dưới đây!

Cách làm tôm chiên trứng muối

cach lam tom rang trung muoi 5
Món tôm chiên trứng muối bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Tôm to.
  • Lòng đỏ trứng muối.
  • Bột chiên giòn.
  • Hành khô: 1 củ.
  • Xiên tre.
  • Bột chiên giòn.
  • Đường, muối, bột nêm.
  • Dầu ăn.    

Cách thực hiện

  • Bước 1: Cho trứng muối vào nồi hấp chín, thêm chút muối vào rồi tán nhuyễn. Bóc vỏ hành khô rồi băm nhuyễn hành.
  • Bước 2: Cắt bớt râu tôm rồi rút chỉ đen ở lưng tôm (bạn có thể bóc vỏ hoặc không). Sau đó, đem tôm rửa sạch, thấm khô rồi dùng que tre xiên dọc mình con tôm.
  • Bước 3: Đổ bột chiên giòn ra 1 chiếc bát tô. Hoặc bạn có thể tự pha bột chiên giòn bằng cách trộn bột gạo với bột năng theo tỷ lệ 1:1. Tiếp theo, bắc chảo lên bếp, cho ít dầu nóng vào rồi đun nóng.
  • Bước 4: Lăn từng con tôm qua tô bột chiên giòn rồi cho vào chảo dầu, rán chín vàng, sau đó gắp ra đĩa cho ráo dầu. 
  • Bước 5: Vẫn dùng lại chảo vừa rán tôm, chắt dầu ra cho gần hết, chỉ để lại 1 thìa canh. Sau đó, cho hành khô vào phi thơm lên, đổ trứng vào xào khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, cho tôm đã chiên vào lăn đều trong chảo trứng để trứng bám vào tôm.

>>> Xem thêm:

- Cho thêm thứ này vào tôm rang, được món ngon không thể nào quên!

Cách làm tôm xóc bơ trứng muối

cach lam tom rang trung muoi 6
Tôm xóc bơ trứng muối thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Tôm sú.
  • Trứng muối.
  • Bơ lạt.
  • Đường, tiêu, muối, tỏi.

Cách thực hiện

  • Bước 1: Đem hấp lòng đỏ trứng muối cho chín rồi tán nhuyễn.
  • Bước 2: Tôm sú đem bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ đen ở lưng rồi rửa sạch, để ráo.
  • Bước 3: Sau khi tôm ráo nước, đem ướp với ½ thìa muối, ½ thìa tiêu và 1 thìa đường.
  • Bước 4: Phi tỏi lên cho thơm, cho trứng muối vào xào đến khi trứng nổi bọt thì đổ tôm vào xào thêm cho tới khi tôm chín đều, lớp trứng muối bám quanh con tôm thì tắt bếp.

Trên đây là cách làm tôm rang trứng muối siêu ngon cùng với một số món ăn đặc biệt chỉ từ 2 nguyên liệu chính là tôm và trứng muối. Chúc cả gia đình bạn sẽ ngon miệng!

5 sai lầm khi ăn tôm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe

5 sai lầm khi ăn tôm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe

Tôm là loại thực phẩm rất bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, có những lầm tưởng mà nhiều người đang mắc phải khiến việc ăn tôm không mang lại kết quả tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm tôm rang trứng muối ngon cách làm tôm rang trứng ngon cách làm tôm rang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy