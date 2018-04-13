Ăn củ đậu có tác dụng gì?

Vào bếp 13/04/2018 14:01

Củ đậu được biết đến là loại thực phẩm thông dụng, rẻ tiền rất được yêu thích. Củ đậu được rất nhiều bà nội trợ dùng để chế biến thành những món vừa ngon, đơn giản như như củ đậu xào, nấu canh, sa-lát... Không chỉ thế, củ đậu còn có nhiều lợi ích về sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới. Vậy, ăn củ đậu có tác dụng gì? Cùng khám phá ngay nhé!

1. Hàm lượng dinh dưỡng trong củ đậu

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 1

Củ đậu là loại thực phẩm thông dụng, rẻ tiền, rất an toàn vì không có chất bảo quản

-Ảnh: Internet

Củ đậu hay còn gọi là củ sắn nước có vị ngọt nhẹ và thanh mát, ngoài ăn sống còn có thế dùng để chế biến các món ăn khác.

Củ đậu có thành phần chứa 80-90% là nước, 4,51% đường glucoza, 2,4% tinh bột và các khoáng chất khác như: sắt, canxi, phốt pho, vitamin C.

2. Ăn củ đậu có tác dụng gì?

- Hỗ trợ tim mạch

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 2
Ăn củ đậu thường xuyên rất tốt cho tim mạch - Ảnh: Internet

Trong củ đậu chứa lượng chất xơ dồi dào và vitamin C nên giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu đáng kể. Bên cạnh đó, nồng độ natri trong củ đậu rất thấp nên cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 3
Củ đậu chứa nhiều thành phần giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh: Internet

Củ đậu có chứa thành phần chất chống oxy hóa và kháng viêm cao giúp chữa bệnh hen suyễn và khó thở.

Hàm lượng vitamin C trong củ đậu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, vitamin B6 trong củ đậu giúp hỗ trợ chức năng thần kinh, hỗ trợ não bộ khỏe mạnh, tạo các kháng thể chống lại virus, vi khuẩn.

- Cải thiện hệ tiêu hóa

Củ đậu chứa nhiều chất xơ nên chúng giúp cho dạ dày co bóp tốt, ngăn ngừa táo bón, lợi tiểu. Đây là loại củ có vị ngọt, tính mát giúp nhuận tràng. Ngoài ra còn giúp giải độc nhất là giải độc rượu. Ăn củ đậu với người tiểu đường mỗi ngày sẽ rất tốt và an toàn.

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 4

Bổ sung củ đậu vào thực đơn dinh dưỡng  thường xuyên sẽ giúp hệ tiêu hóa có cảm giác nhẹ nhàng, mát tránh nguy cơ mắc bệnh.

- Ảnh: Internet

- Làm đẹp da một cách hữu hiệu

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 5

Củ đậu tươi còn giúp phái đẹp chăm sóc da đẹp - Ảnh: Internet

Chị em có thể đắp mặt nạ với những lát củ đậu tươi hoặc ép lấy nước để làm mặt nạ bôi mặt. Đây là cách khắc phục làn da bị mất nước, khô nứt trong mùa đông. Đồng thời, giúp làn da thêm mịn màng, căng mướt, giảm vết nhăn, và loại bỏ các chất độc trong lỗ chân lông.

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 6
Chị em có thể ép củ đậu lấy nước để làm mặt nạ bôi mặt - Ảnh: Internet

- Tốt cho sức khỏe của bà bầu

Trong thành phần củ đậu có chứa nhiều nước, đường glucoza, tinh bột nên rất có lợi cho các bà bầu ốm nghén. Độ giòn ngọt tự nhiên của củ đậu sẽ kích thích bà bầu ăn ngon miệng và dễ ăn hơn.

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 7
Củ đậu là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe bà bầu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, củ đậu còn có tác dụng nhuận tràng do nhiều chất xơ, giúp cho dạ dày co bóp tốt, ngăn ngừa bệnh táo bón, trĩ ở mẹ bầu.

- Giảm cân

Ăn củ đậu giúp giảm cân hiệu quả vì trong 100g củ đậu có chứa đến 29 calo mà không chứa chất béo.

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 8

Củ đậu là thực phẩm vô cùng lý tưởng đối với phụ nữ muốn giảm cân

- Ảnh: Internet

Ăn củ đậu buổi tối có béo không?

Đừng lo lắng nhé, củ đậu không chứa chất béo và cũng giàu chất xơ nên giúp việc trao đổi chất nhanh và rất tốt cho hệ tiêu hóa, không gây tăng cân.

Tuy nhiên, bạn cần ăn củ đậu giảm cân đúng cách. Không nên đói là ăn củ đậu, ăn không có điểm dừng khiến dạ dày ngày một dãn ra. Bởi vì trong củ đậu chứa nhiều nước nên dạ dày của bạn sẽ tiết nhiều dịch hơn làm cho bạn vẫn cảm thấy đói mặc dù đã ăn nhiều. Sau thời gian dài, cân nặng của bạn sẽ không thể giảm xuống mà có thể tăng mất kiểm soát.

Lưu ý:

Trong lá và hạt củ đậu có chứa thành phần độc Rotenon và tephrosin dùng trừ sâu bọ, rệp.  Khi ăn phải phải hạt củ đậu có thể gây ngộ độc, biểu hiện đi ngoài, chóng mặt, nôn ói…

Ăn củ đậu có tác dụng gì? - Ảnh 9

Hãy biết cách dùng củ đậu đúng để mang lại lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Vậy là bạn đã có thể nắm được Ăn củ đậu có tác dụng gì. Đừng bỏ qua loại củ chứa nhiều lợi ích tốt này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé!

Bà bầu ăn củ đậu có tốt không?

Bà bầu ăn củ đậu có tốt không?

Lựa chọn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và ngon miệng, mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu trong thời gian thai nghén là điều được chị em rất quan tâm tìm hiểu. Bà bầu ăn củ đậu có tốt không? Củ đậu có tác dụng gì với bà bầu? Bà bầu ăn củ đậu được không? là những câu hỏi khiến nhiều người rất băn khoăn. Sau đây, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ cùng bạn giải đáp những thắc mắc này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   củ đậu củ đậu giảm cân Ăn củ đậu có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày