3 cách làm sữa chua nha đam dẻo ngon, ngọt thơm và sánh mịn đơn giản tại nhà

Sữa chua nha đam được kết hợp giữa 2 nguyên liệu có tác dụng thanh mát, cực tốt cho sức khỏe . Chắc hẳn món ngon này sẽ khiến chị em “mê mẩn” bởi những tác dụng làm đẹp mang đến.

Chỉ với một vài nguyên liệu và thao tác thực hiện đơn giản là bạn có thể hoàn thành cách làm sữa chua nha đam . Công thức làm món tráng miệng này chi tiết như sau:

Nha đam: 1 nhánh

Nước sôi: 1 hộp

Sữa chua cái Vinamilk: 250 gram

Sữa tươi không đường Vinamilk: 2 hộp

+ Hướng dẫn cách làm sữa chua nha đam Vinamilk:

Bước 1: Sơ chế nha đam

Gọt vỏ nha đam, lấy phần ruột trắng bên trong. Rửa phần ruột này với nước lạnh nhiều lần. Sau đó, chuẩn bị sẵn 1 chậu nước lạnh có pha sẵn 1 thìa canh nước cốt chanh và 1 ít muối.

Ngầm phần ruột trắng khoảng 5 phút để chất nhờn trong nha đam tiết ra hết.

Gọt vỏ nha đam, lấy phần ruột trắng bên trong

Khi nha đam đã được ngâm xong, bạn vớt bỏ phần trắng và rửa lại nhiều lần với nước để sạch hết nhờn.

Đem nha đam thái thành những hạt lựu nhỏ và xả vài lần nữa với nước lạnh.

Bước 2: Luộc và ngâm nha đam

Đun sôi 1 nồi nước và nhanh chóng thả nha đam vào luộc sơ trong khoảng 1 phút. Tiếp đó, vớt nha đam ra nhanh và ngâm trong chậu nước đá có pha sẵn nước đường.

Sau khoảng 1-2 tiếng, nha đam đã được ngấm đường. Đổ nha đam ra rổ và để cho ráo nước.

Đun sôi 1 nồi nước và nhanh chóng thả nha đam vào luộc sơ trong khoảng 1 phút

Bước 3: Hòa sữa đặc với nước sôi

Cho sữa đặc vào tô sạch và đổ nước sôi vào, khuấy đều để tan hết sữa. Tiếp đó, đổ sữa tươi vào và trộn đều các nguyên liệu.

Dùng rây để lọc hỗn hợp này và qua 1 lần và trộn nah đam vào cùng. Đổ hỗn hợp này vào từng hũ thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, bạn xếp những hũ này vào nồi lớn có nắp đậy.

Đổ hỗn hợp vào từng hũ thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn

Bước 4: Ủ sữa chua nha đam

Đổ nước sôi để nguội vào trong nồi có xếp sẵn các hũ sữa chua nha đam.

Phải đổ nước sao cho ngập khoảng 1/3 hũ để thu được sữa chua nha đam dẻo ngon đúng chuẩn.

Bật lò vi sóng ở 70 độ C trước 5 phút, sau đó tắtđi và cho nồi đựng sữa chua nha đam vào để trong vòng 7 tiếng.

Cuối cùng, lấy các hũ sữa chua ra ngoài và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh.

Ủ sữa chua nha đam

2. Cách làm sữa chua nha đam uống thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 nhánh nha đam

1 lon sữa đặc có đường

2 thìa canh đường

2 hộp sữa chua có đường

1 lít sữa tươi có đường

2 lít nước lọc

Hướng dẫn cách làm sữa chua uống nha đam ngon

Sữa chua uống nha đam rất được yêu thích bởi những lợi ích cho đường ruột, hơn nữa còn giúp làm đẹp da và giữ được vóc dáng lý tưởng.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Ngâm và thái nhỏ nha đam

Cắt nha đam thành từng khúc và gọt bỏ phần vỏ màu xanh. Lớp vỏ này khi giữ lại sẽ khiến nha đam đắng. Để loại bỏ vết chất nhờn nha đam, bạn đem ngâm thịt nha đam vào chậu nước đã có pha sẵn 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa muối.

Cắt nha đam thành từng khúc và gọt bỏ phần vỏ màu xanh

Sau khi ngâm, vớt nha đam để rửa lại nhiều lần với nước. Đổ nha đam ra rổ để cho ráo nước và thái thành hạt lựu. Xả lại thêm vài lần với nước lạnh.

Bước 2: Luộc nha đam làm yaourt

Đặt một nồi nước lên bếp và đun sôi. Sau đó, cho tất cả nha đam vào luộc. Sau khoảng 1 phút, cho phần nha đam đã luộc này vào ngâm trong thau nước đá lạnh có pha 2 thìa canh đường. Sau tầm 1 – 2 tiếng, nha đam đã được ngấm vị ngọt, bạn đổ ra rổ để ráo.

Đặt một nồi nước lên bếp và đun sôi và cho tất cả nha đam vào luộc

Đổ sữa đặc vào tô và cho nước sôi vào khuấy tan. Tiếp tục thêm sữa tươi không đường vào khuấy nhẹ. Khi hỗn hợp này đã bớt nóng, cho sữa chua cái và khuấy đều cho tan. Dùng rây lọc hỗn hợp sữa chua cho mịn.

Cho hỗn hợp vào từng hũ thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn

Bước 3: Ủ sữa chua nha đam

Thực hiện bước này tương tự cách ủ làm sữa chua nha đam ở công thức trên. Sau khoảng 3 – 6 giờ, lấy sữa chua bảo quản trong tủ lạnh để phát huy được hết vị ngon và hương thơm của món sữa chua.

3. Cách làm sữa chua nha đam bằng nồi cơm điện hoặc lò vi sóng

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

1,5 lít sữa tươi không đường

200 gram sữa đặc Ông Thọ

Sữa chua cái: 1,5 hũ

Nha đam tươi (đã sơ chế như các cách hướng dẫn trên): 300 gram

Hũ nhỏ

Nồi cơm điện/ lò vi sóng loại đang dùng ở nhà

+ Các bước tiến hành

- Pha hỗn hợp sữa chua

Cho sữa tươi vào nồi và đun nóng (khoảng 80 độ C) chứ không sôi.

Tắt bếp và cho sữa đặc hòa tan vào nồi sữa tươi.

Khi hỗn hợp nguội hơn (khoảng 60 độ C) thì đổ hũ sữa chua cái vào. Khuấy đều cho tan.

Cho nha đam đã cắt nhỏ vào và quấy đều.

Pha hỗn hợp sữa chua

- Cách ủ làm sữa chua nha đam bằng nồi cơm điện

Cho hỗn hợp sữa vào vào các hũ. Tiếp đó, đặt những hũ này vào nồi cơm điện và đậy nắp kín. Đem ủ trong khoảng 3-6 tiếng. Khi ủ sữa chua, cần lưu ý tránh mở nắp nhiều lần.

Khi đã ủ xong, cho các hũ sữa chua nha đam bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Có thể ủ sữa chua nha đam qua đêm để không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Đặt những hũ sữa chua vào nồi cơm điện và đậy nắp kín

+ Cách làm sữa chua nha đam bằng lò vi sóng

Thay vì dùng nồi cơm điện, bạn có thể dùng lò vi sóng để ủ sữa chua. Chỉ cần bật lò trước 5 phút ở nhiệt độ 70 – 80 độ C rồi cho sữa chua vào ủ là xong.

4. Tác dụng của sữa chua nha đam

Từ lâu, sữa chua đã được biết đến là nguồn thực phẩm có khả năng hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả. Đây là một món tráng miệng, tăng cường dưỡng chất cho da cực hấp dẫn đối với cả người lớn lẫn trẻ em.

Sữa chua nha đam mang đến nhiều lợi ích làm đẹp, giúp giảm cân, giữ vóc dáng hoàn hảo

Sữa chua nha đam mang đến nhiều lợi ích làm đẹp, giúp giảm cân, giữ vóc dáng hoàn hảo được nhiều chị em yêu thích. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, sữa chua mang có chứa hệ sinh vật có lợi cho đường ruột.

Mang đến hiệu quả:

- Ngăn ngừa và giảm các triệu chứng tiêu chảy

- Giảm cholesterol trong máu

- Ngăn ngừa ung thu ruột kết

- Chống thừa cân, béo phì

5. Lưu ý để làm sữa chua nha đam ngon, không bị đông hay vữa

Ủ sữa chua nha đam ở mức nhiệt độ 40 – 50 độ C. Nhiệt độ ở mức này sẽ giúp men sữa chua hoạt động tốt nhất. Tránh di chuyển khi đang ủ sữa chua.

Ngâm nha đam với nước có pha sẵn muối và nước cốt chanh là bước quan trọng tuyệt đối không được bỏ qua. Nó sẽ giúp sữa chua nha đam không bị đắng, loại bỏ hết chất nhờn và vị đắng trong nha đam.

Trên đây là chi tiết hướng dẫn cách làm sữa chua nha đam thơm ngon ngay tại nhà. Thật đơn giản, chỉ với vài phút thực hiện và vài tiếng chờ đợi là bạn sẽ sở hữu những hũ sữa chua nha đam sánh mịn ngọt mát. Hãy áp dụng ngay để giúp cả nhà giải nhiệt.