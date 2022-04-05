10 công thức chế biến salad ức gà ngon hết nấc cho người eat clean

Muối hoa hồng (nếu không có các bạn dùng muối thường cũng được nhé)

Ức gà là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dồi dào, giúp bạn phát triển cơ bắp chắc khỏe. Đối với những gymer thì ức gà là một nguyên liệu đã quá quen thuộc và không thể thiếu mỗi ngày. Hay thậm chí với một số người, ức gà được xem là cái tên “nhàm chán”. Hãy cùng chúng tôi biến tấu ức gà thành những món salad lạ miệng, siêu hấp dẫn ngay dưới bài viết nhé!

Bước 3: Ướp đều miếng ức gà cùng với các loại gia vị: muối hoa hồng, hạt dổi và ớt bột.

Bước 2: Hạt dổi quay trong lò vi sóng từ 1-1.5 phút cho đến khi nóng lên thì mang đi giã nhỏ.

Salad ức gà nướng

Bước 4: Cho phần gà đã được tẩm ướp vào nồi chiên không dầu. Tiến hành điều chỉnh nhiệt độ 200 độ, nướng trong vòng 15 phút (nếu không có NCKD các bạn có thể dùng lò nướng hoặc áp chảo)

Bước 5: Gà chín, các bạn mang ra thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 6: Xà lách, cà chua bi mang đi rửa sạch.

Bước 7: Trộn đều cà chua bi, xà lách cùng với nước sốt (tùy ý chọn sốt theo sở thích)

Bước 8: Xếp phần ức gà lên rau đã được trộn rồi rắc thêm một chút phô mai parmesan là hoàn thành.

Salad gà nướng là món ăn có thể nói là cầu kỳ nhất mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay. Tuy nhiên, với những anh em gymer hay những bạn thường xuyên phải ăn ức gà, thì đây thực sự là món ăn siêu ngon mà mọi người không nên bỏ qua đâu nhé!

Salad ức gà đảo

Nguyên liệu

Ức gà: 150g

Xà lách xoăn: 2 bó

Trứng gà: 1 quả

Ngô ngọt: 1/2 bắp

Cà chua bi: 5 quả

Dưa chuột: 1 quả

Sốt mè rang Kewpie

Cách làm salad ức gà đảo

Bước 1: Ức gà mang đi rửa sạch, để ráo và cắt thành từng miếng nhỏ và mỏng vừa ăn.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, phết thêm một lớp mỏng dầu oliu hoặc có thể dùng dầu dừa. Chảo nóng, cho gà vào và tiến hành đảo đều.

Bước 3: Khi gà vừa săn lại, bạn cho thêm một chút bột canh hoặc hạt nêm và hạt tiêu vào. Tiếp tục đảo đều đến khi gà chín thì tắt bếp.

Salad ức gà đảo

Bước 4: Luộc trứng chín rồi cắt trứng thành hình tùy thích.

Bước 5: Ngô ngọt các bạn luộc vừa chín tới.

Bước 6: Cà chua bi, dưa chuột, xà lách mang đi rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 7: Cuối cùng, các bạn đặt tất cả những phần đã chuẩn bị vào tô hoặc dĩa, rưới sốt mè rang Kewpie vừa đủ.

Trình bày ra dĩa và thưởng thức thôi nào. Đây là công thức chế biến salad ức gà đảo siêu đơn giản mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được.

Salad ức gà sốt cam

Với những bạn kén ăn, không ăn được sốt mayonnaise hay sốt kewpie, thì công thức salad ức gà sốt cam chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho menu của bạn. Vị chua chua ngọt ngọt đến từ hương vị đặc biệt cho từng miếng thịt gà, kích thích tối đa vị giác của những ai đang chán ăn đó nha!

Nguyên liệu

Ức gà: 100g

Cà rốt: ⅓ củ

Dưa leo : ½ quả

Ngô ngọt: ½ quả

Bắp cải tím: ⅓quả

Ớt chuông: ⅓ quả

Cam: ½ quả

Cách làm salad ức gà sốt cam

Bước 1: Làm sạch ức gà, cắt gà thành từng lát mỏng vừa ăn. Cho ăn vào bát rồi cho thêm chút gia vị (khoảng 30 phút).

Bước 2: Bắc chảo lên bếp và phết thêm một lớp dầu oliu vào. Đợi dầu nóng thì các bạn cho gà vào áp chảo để gà vàng xém 2 mặt đến khi chín.

Salad ức gà sốt cam

Bước 3: Cà rốt và bắp cải tím bào thành từng sợi, dưa leo cắt lát mỏng, ớt chuông cắt hạt lựu. Sau đó, các bạn cho vào chung 1 tô trộn đều.

Bước 4: Trái cam vắt lấy nước ép và tách tép cam ra. Sau đó, bạn cho lên chảo nóng đun đến khi phần sốt cam sệt lại, cho thêm một ít đường để giảm vị chua tùy theo khẩu vị.

Bước 5: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát to. Rưới thêm phần sốt cam lên và trộn đều để nguyên liệu thấm gia vị và thưởng thức.

Salad ức gà sốt dầu giấm

Nguyên liệu

Ức gà: 300g

Xà lách: 1 cây

Cà chua bi: 5 quả

Hành tím: 1 củ

Dầu oliu: 2 muỗng

Gia vị: Muối, tiêu, dầu olive, nước tương, dấm, đường, dầu mè

Tỏi, rau mùi

Cách làm salad ức gà sốt dầu giấm

Bước 1: Ức gà mang đi rửa sạch. Sau đó ướp ức gà cùng với gia vị gồm có: tỏi, muối, tiêu xay, 1 chút mù tạt xay nhuyễn và ướp trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Rửa sạch rau xà lách, cà chua bi rồi dùng dao cắt thành miếng vừa ăn.

Bước 3: Hành tím thái thành lát mỏng rồi cho vào bát nước đá ngâm cho bớt hanh.

Salad ức gà sốt dầu giấm

Bước 4: Đặt chảo lên bếp rồi cho vào chảo một ít dầu ăn vào chảo và làm nóng. Áp chảo ức gà vàng đều 2 mặt đến khi ức gà chín.

Bước 5: Ức gà chín để nguội, các bạn xé hoặc thái thành miếng nhỏ. Sau đó, bạn cho tất cả các nguyên liệu rau vào một cái bát lớn

Bước 6: Pha nước sốt với các gia vị gồm: 3 thìa cà phê dầu olive, 2 thìa nước tương, 2 thìa dấm và hành tím cắt nhỏ. Nêm thêm một ít đường, muối, dầu mè cho vừa miệng (hoặc bạn có thể mua dầu giấm để trộn salad bán sẵn ở ngoài)

Bước 7: Trộn đều và thưởng thức món salad ức

Salad bơ ức gà

Bổ sung chất béo lành mạnh và tăng hương vị béo ngậy cho món ăn salad từ vị quả bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho người ăn eat clean đó nha. Hòa quyện thêm một chút chua ngọt của dứa và vị đậm đà của ức gà sẽ khiến cho các bạn mê từ miếng đầu tiên.

Nguyên liệu

Bơ: ½ quả

Ức gà: 200g

Dứa: 50g

Xà lách: 100g

Sốt dầu giấm (bạn có thể mua sẵn hoặc tham khảo công thức pha nước sốt ở trên)

Cách làm salad bơ ức gà

Bước 1: Rửa sạch ức gà và luộc chín (lưu ý nước sôi mới các bạn mới thả gà vào để giữ được độ ngọt)

Salad bơ ức gà

Bước 2: Rửa sạch bơ, cà chua bi, dứa và xà lách với nước sạch. Sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Cho tất cả các nguyên liệu vào một cái bát to. Rưới nước sốt dầu giấm lên và trộn đều

Bước 4: Trình bày ra dĩa và cùng cả nhà thưởng thức thôi nào.

Salad ức gà và bacon

Nguyên liệu

Sốt ướp thịt nướng: 3 muỗng canh

Rau xà lách

Cà chua bi: 6 quả

Bắp hạt: 50g

Thịt xông khói: 2 miếng

Ức gà: 150g

Nước xốt mè rang

Cách làm salad ức gà và bacon

Bước 1: Rửa sạch ức gà, sau đó ướp cùng với sốt ướp thịt nướng trong vòng 30 phút cho thấm gia vị.

Bước 2: Bacon áp chảo cho đến khi vàng và chảy bớt một phần mỡ thì dùng dao cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn.

Salad ức gà và bacon

Bước 3: Luộc chín bắp, sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

Bước 4: Rửa sạch cà chua bi, rau xà lách và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 5: Áp chảo ức gà cho đến khi 2 mặt vàng óng và chín ở bên trong. Sau đó cắt thành từng lát mỏng vừa ăn.

Bước 6: Cho tất cả các nguyên liệu vào một cái tô. Rưới thêm nước sốt lên, trộn đều và thưởng thức.

Salad ức gà sốt chanh dây

Nguyên liệu

Ức gà: 200g

Chanh dây: 4 trái

Tỏi: 2 tép

Ớt: 1 trái

Xà lách

Hành tây: ½ củ

Cà chua bi: 5 trái

Đường trắng: 1.5 muỗng canh

Dầu olive: 1 muỗng canh

Ngô ngọt: ½ bắp

Muối: 1 muỗng cà phê

Tiêu: ½ muỗng cà phê

Cách làm Salad ức gà sốt chanh dây

Bước 1: Ức gà mang đi rửa sạch, ướp cùng với gia vị gồm: ½ muỗng cafe muối, ½ muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu olive. Ướp trong vòng 15 -20 phút cho gà thấm gia vị.

Bước 2: Chanh dây cắt làm đôi, lọc lấy phần nước cốt chanh dây. Cho tỏi, ớt bỏ hạt, nước cốt chanh dây vào cối xay nhuyễn.

Salad ức gà sốt chanh dây

Bước 3: Sau đó, các bạn hỗn hợp vào nồi, cho thêm gia vị gồm: 1 muỗng cafe muối, 1.5 muỗng canh đường. Đun sôi lên đến khi sốt sệt lại.

Bước 4: Làm nóng chảo, phết thêm 1 lớp dầu olive lên, áp chảo vàng đều cả hai mặt. Sau đó, bạn thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 5: Rửa sạch xà lách và cà chua. Sau đó thái thành miếng vừa ăn. Bắp rửa sạch, tách hạt, luộc chín, vớt ra tô nước đá.

Bước 6: Hành tây bóc bỏ vỏ thái lát thật mỏng. Sau đó, ngâm hành cùng với nước đá giảm độ hăng.

Bước 7: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị ra tô, xếp gà lên trên. Rưới nước sốt chanh dây lên nữa là hoàn thành món salad ngon tuyệt.

Salad ức gà sốt mè rang

Nguyên liệu làm Salad ức gà sốt mè rang

Thịt ức gà: 300gr

Rau xà lách: 2 cây

Cà chua: 2 quả (hoăc cà chua bi 6 - 7 quả)

Dưa leo: 1 quả (dưa chuột)

Trứng cút: 10 quả

Nước sốt mè rang: 4 muỗng canh

Cách chế biến Salad ức gà sốt mè rang

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rau xà lách rửa sạch nhiều lần với nước. Tiếp đó vớt ra để ráo rồi bày ra rau ra dĩa. Cà chua rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, nếu là cà chua bi thì bạn rửa sạch, sau đó bổ đôi.

Salad ức gà sốt mè rang

Dưa chuột bào vỏ, cắt thành từng miếng mỏng. Trứng cút mang đi luộc với nước, sau đó bóc bỏ vỏ, bổ đôi, xếp lên dĩa rau xà lách.

Mẹo: Cách lột vỏ trứng cút dễ dàng và nhanh chóng hơn

Cách 1: Cho vào nồi nước luộc một ít muối trắng

Cách 2: Sau khi luộc, ngâm trứng vào thau nước lạnh hoặc nước đá để giúp trứng mau nguội và dễ lột vỏ hơn.

Bước 2: Luộc thịt gà

Thịt ức gà mang đi sơ chế sạch rồi cho vào luộc rồi vớt ra, để ráo nước. Chờ đến khi thịt nguội bớt rồi các bạn dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó xếp lên dĩa rau xà lách đã bày sẵn.

Mẹo: Cách sơ chế thịt gà không hôi

Cách 1: Sử dụng hỗn hợp giấm hòa quyện cùng muối rồi thoa lên gà hoặc ngâm gà vào hỗn hợp trong khoảng 3 – 5 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Cách 2: Sử dụng nước cốt chanh pha với muối rồi thoa lên mình gà hoặc ngâm gà từ 3 – 5 phút, sau đỏ rửa lại với nước sạch

Bước 3: Trộn salad

Trước khi thưởng thức, các bạn rưới thêm vào khoảng 4 muỗng canh sốt mè rang lên dĩa salad nhé.

Mẹo: Để salad ngon hơn, các bạn có thể trộn đều dĩa salad rồi chờ thêm khoảng 5 phút để các nguyên liệu được thấm vị sốt.

Bước 4: Thành phẩm

Salad ức gà sốt mè rang có vị chua chua ngọt ngọt màu sắc bắt mắt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại rau xanh, cà chua, trứng luộc và hương vị sốt mè rang thơm lừng đặc trưng rất dễ ăn. Món ăn tuy đơn giản nhưng chắc chắn sẽ làm thực đơn bữa cơm thêm phần ngon miệng.

Cách làm salad ức gà sốt kem bơ

Salad ức gà luôn là món salad được yêu thích, không chỉ ngon mà lại còn healthy, rất thích hợp cho những người “sợ béo”. Salad ức gà sốt kem bơ với vị thơm lừng của ức gà nướng kết hợp vị ngọt mát của rau củ, ngô ngọt, cà chua bi,… cùng phần sốt bơ béo ngậy tạo nên món ăn hấp dẫn vô cùng.

Nguyên liệu chuẩn bị

Ức gà: 300g (ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phần má đùi)

Xà lách: 1 cây

Ngô ngọt: ½ bắp

Đậu đen: ½ bát

Cà chua bi: 10 quả

Hành tây tím: 1 củ nhỏ

Bơ: 1 quả

Dầu oliu: 4 thìa

Nước cốt chanh: 3 thìa

Tỏi: 4 tép

Rau ngò, húng quế, mùi tây

Muối tinh

Tiêu đen

Sữa

Các bước làm salad ức gà sốt kem bơ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ức gà mang đi rửa sạch cùng với nước muối loãng để loại bỏ mùi hôi. Tiếp đó, bạn rửa sạch rồi để ráo nước

Xà lách rửa sạch, để ra rổ cho ráo nước rồi cắt nhỏ. Ngô ngọt tách lấy hạt, cho vào luộc chín

Cách làm salad ức gà sốt kem bơ

Đậu đen rửa sạch, luộc chín. Bạn cũng có thể sử dụng ngô hộp và đậu hộp đã được chế biến sẵn tại các siêu thị

Cà chua bi rửa sạch, cắt làm đôi hoặc có thể để nguyên quả. Hành tây lột vỏ, thái nhỏ rồi ngâm vào bát nước đá cho bớt mùi hăng

Bơ lột vỏ, thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Rau thơm các loại mang đi rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Ướp và áp chảo gà

Chuẩn bị phần sốt để ướp gà với các gia vị: 2 thìa dầu oliu, 2 thìa cốt chanh, 1 thìa muối tinh, 1 thìa tiêu đen, ½ tỏi băm vào một cái bát rồi trộn đều lên.

Cho gà vào bát, cho phần sốt ướp vào rồi trộn đều. Bọc kín bát gà rồi cho toàn bộ vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ướp 30 phút

Cho gà vào áp chảo, mỗi mặt tầm khoảng 4-5 phút đến khi chín vàng thơm là được. Bạn cũng có thể sử dụng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng.

Đợi đến khi gà nguội thì mang đi thái lát.

Bước 3: Chuẩn bị sốt salad

Cho ½ quả bỏ, 3 thìa dầu oliu, 2 thìa nước cốt chanh, ½ tỏi băm, ngò tây, húng quế, ½ thìa muối, ½ thìa tiêu đen, 2 thìa nước lọc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 4: Hoàn thành salad ức gà sốt kem bơ

Cho xà lách, ngô ngọt, đậu đen, bơ cắt nhỏ, hành tây vào bát. Xếp ức gà áp chảo lên trên. Rưới thêm sốt kem bơ lên trên. Khi ăn, các bạn trộn tất cả đều lên và thưởng thức.

Cách làm salad ức gà xé giảm cân

Món salad gà xé với đủ màu sắc cực kỳ bắt mắt, màu xanh của rau bina, màu cam của quýt đường, màu trắng tinh của ức gà cùng với phần nước sốt chanh thơm thơm. Cùng tham khảo khám phá công thức chế biến các bạn nhé!

Nguyên liệu chuẩn bị

Ức gà: 300g

Rau bina (cải bó xôi): 200g

Bơ: 1 quả

Dưa chuột: 1 quả

Quýt ngọt: 2 quả

Hạnh nhân: nửa bát con

Hành tây: 1 củ nhỏ

Mè rang: 2 thìa

Phần sốt chanh: 3 thìa dầu oliu, 3 thìa nước cốt chanh, 1 thìa tỏi băm, 2 thìa mật ong, 1 thìa mù tạt Dijon, 1 thìa muối tinh, 1/2 thìa tiêu đen

Các bước làm salad ức gà xé giảm cân

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà sơ chế sạch, cho vào nồi để luộc chín. Đợi gà nguội thì mang ra xé sợi.

Rau bina nhặt rồi rửa sạch. Hành tây lột bỏ vỏ, bào mỏng rồi ngâm với nước đá. Quýt đường bóc vỏ, tách múi. Bạn nên sử dụng loại quýt đường không hạt nhé. Dưa chuột rửa sạch, thái thành từng lát mỏng.

Cách làm salad ức gà xé giảm cân

Hạnh nhân nếu sử dụng loại lát đã được sấy thì để nguyên. Còn nếu dùng loại nguyên hạt, bạn đem rang qua cho thơm rồi cắt nhỏ

Bước 2: Pha sốt chanh

Dầu giấm chanh chính là công thức nước sốt thể sử dụng cho bất kỳ món salad hoặc đĩa rau nào.

Các bạn chỉ được làm từ một số ít nguyên liệu gồm có: chanh tươi, dầu ô liu, mù tạt Dijon, mật ong và tỏi, nó cực kỳ dễ làm và có vị ngon hơn nhiều so với mua ở cửa hàng! Bạn có thể pha sẵn một lọ sốt chanh này và sử dụng trong vòng 3-5 ngày cho các bữa ăn.

Chỉ có 5 thành phần chính trong lọ sốt chanh tự chế dễ dàng này, bao gồm:

Chanh: Chắc chắn bạn cần sử dụng nước chanh mới vắt chứ không phải nước chanh từ bình.

Dầu ô liu: Nên chọn mua loại dầu ô liu nguyên chất để đảm bảo chất lượng tốt.

Mù tạt Dijon: Điều này giúp cho nhũ hóa nước sốt và thêm một chút gia vị.

Mật ong: Chỉ cần thêm một chút vị ngọt giúp cân bằng độ chua của chanh.

Tỏi: Chỉ cần một vài tép tỏi băm nhỏ cũng có thể tạo nên hương vị cho món nước sốt.

Muối và hạt tiêu: Nêm nếm theo ý thích của bạn.

Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, các bạn chỉ cần cho tất cả vào bát rồi trộn đều toàn bộ lên là được

Chỉ với vài bước cực kỳ đơn giản, các bạn đã bỏ túi cho mình 10 công thức chế biến salad ức gà siêu ngon thay đổi bữa ăn đơn giản hàng ngày. Bằng cách này, các bạn có thể thoát khỏi nỗi sợ mang tên ức gà rồi đấy. Còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp thử áp dụng ngay thôi nào!