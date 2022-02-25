Tuổi Giáp Thân 2004 hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân?

Mệnh: Thủy - Tuyền Trung Thủy - Nước trong suối

+ Tương sinh:Mộc, Kim

+ Tương khắc: Hỏa, Thổ

- Thiên can: Giáp

+ Tương hợp: Kỷ

+ Tương hình: Mậu, Canh

- Địa chi: Thân

+ Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

+ Tứ hành xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi

Người sinh năm 2004 là người tuổi thân, tức con khỉ và thuộc mệnh Thủy, đây là con giáp có tính cách thông minh, nhanh nhẹn và lém lỉnh

II. Sơ lược tính cách người sinh năm 2004

Người sinh năm 2004 thường khá thông minh, nhanh nhảu và hoạt bát. Họ có cách suy nghĩ rất nghiêm túc, cẩn thận và rất biết cách tùy cơ ứng biến. Nhờ có cách giao thiệp và nói chuyện thu hút nên họ có nhiều mối quan hệ xã hội rất tốt.

Người tuổi Thân luôn đặt gia đình trên hết và rất quan trọng với họ. Họ hiếu kính với cha mẹ, trân trọng, chăm sóc người nhà hết lòng.

Kể cả những người xung quanh như bạn bè, hàng xóm, họ hàng cũng được họ đối xử tốt. Sống chan hòa, yêu thương gia đình và con cái khi kết hôn và có con.

Người sinh năm 2004 thường hoàn thành tốt công việc được giao. Vốn là những con người cuồng công việc, đam mê công việc, một khi họ đã làm việc thì có thể quên ăn quên ngủ.

Với tinh thần hết mình cống hiến vì công việc, họ có con đường thăng tiến rất nhanh. Nhờ hiểu biết nhiều, bản mệnh cũng tham công tiếc việc nên ngoài nghề chính còn kiêm thêm nghề phụ, nghề nào cũng giành được thành công. Do đó cuộc sống của họ thường phải chịu nhiều áp lực, trí óc ít khi được thanh thản.

Người sinh năm 2004 có cách suy nghĩ rất nghiêm túc, cẩn thận và rất biết cách tùy cơ ứng biến, giao thiệp tốt và nói chuyện thu hút nên họ có nhiều mối quan hệ xã hội

Nhưng nhược điểm của họ là thiếu kiên nhẫn và kiên trì. Họ có tật xấu ít khi làm việc gì đến nơi đến chốn, dễ từ bỏ, hay tùy hứng nên thường bỏ lỡ giữa chừng và dễ đánh mất nhiều cơ hội lớn. Bù lại khi điều đó họ đã thích thì sẽ dốc hết sức để làm, không dễ dàng từ bỏ. Đường công danh của họ rộng mở do biết phấn đấu, có cơ hội để phát triển về tài lộc.

Về vận trình tình duyên, tuổi Giáp Thân có nhân duyên rất tốt, nhận được nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ từ người khác phái. Vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc, đặc biệt nữ mệnh được chồng yêu chiều hết mực.

Họ có sự chín chắn điềm đạm của riêng mình, song thể hiện tình cảm cũng có sự nhiệt tình nhất định. Hầu như giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Họ là mẫu người khá bảo thủ và truyền thống. Trong cuộc sống, tuy khó tránh khỏi cãi cọ nhưng dễ làm lành, tình cảm luôn tươi mới như thủa ban đầu.

III. Tuổi Giáp Thân hợp với tuổi nào?

- Nam mạng:

+ Trong làm ăn: Giáp Thân đồng tuổi, Mậu Tý, Canh Dần, Bính Tuất, Đinh Sửu

+ Lựa chọn vợ chồng: Kết hôn với người tuổi Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Khi kết hôn với tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn, cuộc sống cũng tạm được nhưng chỉ ở mức trung bình.

+ Tuổi kỵ: Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mão, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Kỷ Mão.

- Nữ mạng:

+ Trong làm ăn: Giáp Thân đồng tuổi, Mậu Tý, Canh Dần.

+ Lựa chọn vợ chồng: Những tuổi Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ rất phù hợp để kết hôn. Không những tốt cho sự nghiệp, tài lộc mà còn thúc đẩy tình cảm vô cùng tốt đẹp. Cuộc sống của bạn chỉ dừng lại ở mức bình thường, đủ ăn, đủ mặc khi kết hôn với Bính Tuất, Nhâm Thìn.

+ Tuổi kỵ: Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mão, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Kỷ Mão.

Những tuổi Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ rất phù hợp để kết hôn, không những tốt cho sự nghiệp, tài lộc mà còn thúc đẩy tình cảm vô cùng tốt đẹp

IV. Tuổi Kết Hôn Cho Nữ Tuổi Giáp Thân

Nam tuổi Giáp thân kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Kết hôn ở 2 tuổi này rất tốt, vợ chồng được gặp số Nhất Phú Quý. Trải qua vài lần thành bại, vợ chồng sẽ dễ làm ăn hơn. Nếu có thêm chút chức phận thì càng tốt. Vợ chồng tính tình hòa hợp, sẽ hưởng cuộc sống no ấm khi chung sống. Nếu vợ chồng làm ăn cố định thì càng tốt.

Nam tuổi Quý mùi kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn nữ 1 tuổi)

Đây là hai tuổi không gặp nhiều tốt đẹp khi kết hôn, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian. Chỉ được tận hưởng cuộc sống no ấm sau khi trải qua một vài lần vất vả.

Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, cuộc sống chung nên kiên nhẫn làm ăn mới được ấm no.

Nam tuổi Nhâm ngọ kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân (Nam hơn Nữ 2 tuổi):

Nếu kết hôn ở hai độ tuổi này với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có danh giá và quyền chức. Hai vợ chồng sống hòa hợp, chung sống với nhau cố định làm ăn mới ấm no.

Nam tuổi Tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn Nữ 3 tuổi):

Kết hôn với hai tuổi này sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm nhiều việc được thuận lợi. Vợ chồng chung sống hòa hợp, cùng nhau làm ăn tạo nên sự nghiệp tốt.

Nam tuổi Tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn Nữ 3 tuổi) sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo, là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm nhiều việc được thuận lợi

Nam tuổi kỷ mão kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn Nữ 5 tuổi);

Kết hôn ở hai tuổi này với nhau rất tốt, gặp số nhất phú quý. Vợ chồng có phước hưởng giàu sang, thiếu may mắn thì cũng khá giả.

Tuy nhiên, chỉ phát triển sau vài lần thành bại khi còn trẻ. Vợ chồng có tính tình hòa hợp, nên chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Nam tuổi Mậu dần kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn Nữ 6 tuổi):

Đây là hai tuổi nếu kết hôn sẽ không được gặp nhiều may mắn, thuận lợi, gặp số Nhì Bần Tiện.

Vợ chồng không gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, gặp khó khăn trong một thời gian, làm ăn có tiền cũng tiêu tốn. Bởi xung khắc trong tính cách nên trong cuộc sống gia đình nên kiên nhẫn thì về sau mới được ấm no.

Nam tuổi Đinh Sửu kết hôn với nữ tuổi tuổi Giáp Thân (Nam hơn nữ 7 tuổi):

Nam tuổi Đinh sửu khi kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có số danh giá hoặc có chức tước. Việc trong việc ngoài đều thuận theo ý, ít con cái, có số nuôi con nuôi, tính tình vợ chồng cùng hòa hợp nên, nên chịu khó làm ăn sẽ có lên.

Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn nữ 8 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này gặp số Tứ Đạt Đạo, được quý nhân phù trợ, gặp thuận lợi trong làm ăn, ra đường ăn nói hay cầu lo nhiều việc đều thông suốt. Hai vợ chồng cũng khá hòa hợp về tính cách, tận hưởng cuộc sống ấm no khi sống chung với nhau.

V. Tuổi Giáp Thân hợp với màu gì?

- Nam mệnh thuộc cung Ly, hành Hỏa màu tương hợp thuộc hành Hỏa là đỏ, hồng, tím, cam; màu chế ngự được thuộc hành Kim là trắng, xám, ghi. Hợp với các màu tương sinh Xanh lá cây, xanh lục thuộc hành Mộc (vì Mộc sinh Hỏa);

Không nên dùng màu vàng, nâu thuộc hành Thổ (vì Hỏa sinh Thổ) dễ bị sinh xuất, giảm đi năng lượng. Kỵ với các màu thuộc hành Thủy (vì Thủy khắc Hỏa) là đen, xanh nước biển.

- Nữ mệnh thuộc cung Càn, hành Kim màu tương hợp thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi; màu chế ngự được thuộc hành Mộc là Xanh lá cây. Hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thổ là màu nâu, màu vàng;

Không nên dùng màu thuộc hành Thủy là đen, xanh nước biển vì Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi. Kỵ với các màu đỏ, hồng, tím, cam vì đây là màu hành Hỏa và Hỏa khắc Kim;

Nam mệnh thuộc cung Ly, hành Hỏa màu tương hợp thuộc hành Hỏa là đỏ, hồng, tím, cam

VI. Nam sinh năm 2004 nên kết hôn với tuổi nào?

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân: Kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Nhất Phú Quý, khá tốt, vợ chồng giàu có, tính cách hòa hợp.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Bính Tuất: Đây là hai tuổi khi kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng làm ăn dễ dàng, cuộc sống hạnh phúc yên vui.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý: Kết hôn ở 2 tuổi này khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có địa vị trong xã hội, nhờ đó mà cuộc sống ổn định.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu: Kết hôn ở hai tuổi này không được tốt, dễ gặp số Nhì Bần Tiện. Nghèo khổ trong thời gian đầu nhưng vợ chồng cùng chịu khó làm ăn về sau khá giả.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân: Kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Nhất Phú Quý, khá tốt, vợ chồng giàu có, tính cách hòa hợp

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Canh Dần: Kết hôn ở 2 tuổi này với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Tuy vợ chồng có phúc giàu sang nhưng tình tình không hợp nhau, đối xử với nhau hơi hà khắc. Do đó, cần nhường nhịn và lựa nhau để sống.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Canh Dần: Kết hôn ở hai tuổi này với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng có số làm ăn dễ dàng, tính cách khá hòa hợp nên chung sống hạnh phúc.

Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Quý Tỵ: Đây là hai tuổi gặp số tam vinh hiển, được quý nhân phù trợ, có địa vị nên được nhiều người yêu mến.

VII. Tuổi Giáp Thân hợp với số nào?

- Nam mệnh tuổi Giáp Thân vì là mệnh cung Hỏa (Ly), nên hợp với số: 3, 4, 9

- Nữ mệnh tuổi Giáp Thân vì là mệnh cung Kim (Càn), nên hợp với số: 4, 7, 8, 9

VIII. Tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, 1944

Nên tránh kết hôn hay cùng làm ăn với các tuổi: Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Ngọ. Nên tránh hợp tác với những tuổi trên vì sẽ có nhiều tai biến trong đời, hôn nhân thì lâm vào cảnh biệt ly hoặc tuyệt mạng, làm ăn thì thất bại, thua lỗ.

IX. Tử vi nam mạng sinh 2004

Cuộc sống:

Vốn mang nhiều tham vọng, nam mạng sinh năm 2004 có cuộc sống thăng trầm, gặp nhiều ngang trái và đối mặt với không ít những thách thức, gian nan. Mặc dù vậy, họ sẽ được hiện thực hóa ước mơ của bản thân kể từ tuổi 27 trở đi. Sự nghiệp đi vào ổn định, vững chắc khi đến tuổi 34. Càng về sau đó, cuộc sống sẽ càng được phú quý, giàu sang.

Tình duyên:

Người sinh năm 2004 có tình duyên thường không gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, họ sẽ tìm được tình yêu đích thực, hạnh phúc trọn vẹn sau nhiều trắc trở.

Dưa vào tháng sinh có thể chia thành các trường hợp sau:

Sinh vào tháng 8 và 12 âm lịch: lận đận, trắc trở đường tình duyên. Đến lần thứ 3 thì mới tìm được hạnh phúc thật sự.

Sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch: Tìm được người phù hợp khi trải qua 2 lần thay đổi.

Sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch: cuộc sống hôn nhân viên mãn, tràn đầy hạnh phúc. Vợ chồng ở với nhau suốt đời suốt kiếp, không có sự thay đổi.

Nên tránh kết hôn hay cùng làm ăn với các tuổi: Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Ngọ

Sự nghiệp và gia đạo:

Tuổi Giáp Thân gặp nhiều vất vả khó khăn trong những năm tháng bước chân vào đời. Cho đến những năm 30 tuổi thì sự nghiệp sẽ bắt đầu thăng tiến vượt bậc. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc hơn khi bước đến năm 34 tuổi. Tuy nhiên dòng chảy tiền bạc bất thường, ra vào liên tục nên cuộc sống ít dư dả.

Gia đạo lúc đầu không được yên vui, hay gặp sóng gió và xích mích. Mọi chuyện được hóa giải khi bước đến năm 27 tuổi.

Trên đây đã tổng hợp tất cả về 2004 hợp tuổi gì, cung gì, mệnh gì. Tuổi Giáp Thân nếu gặp tuổi đại kỵ thì phải xem và cúng sao giải hạn đối với việc trong gia đình, với những người thân xung quanh.

Trong việc làm ăn, cần tránh hợp tác, tốt hơn hết là nên né đi. Không nên thực hiện việc cưới hỏi, hay ra mắt bà con họ hàng, gia đình thân tộc một cách linh đình khi hai người yêu thương nhau mà vướng phải tuổi đại kỵ. Tốt nhất, chỉ nên âm thầm dọn về ăn ở với nhau thì mới mong tránh được những tai họa về sau.