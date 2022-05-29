Tuần mới (30/5 - 5/6) : Thần Tài sủng ái, Tổ tiên ban lộc, top con giáp điềm dữ tự động quay đi, vận tài ập đến tới tấp, cuối năm tiền tài chất đống, bước sang năm 2023 thăng hoa ngoạn mục

Tử vi hàng ngày 29/05/2022 19:32

Tuần mới Phật phù hộ độ trì, tiền tài sung túc, nhà cửa giàu sang, gặp trúng người cao quý, của cải sẽ nghiêng thành về phía bạn!

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi muốn gì được nấy, tài vận dồi dào khi sang tuần mới (30/5 - 5/6). Vận may của con giáp này được tiếp tục được củng cố khi quý nhân xuất hiện. Họ sẽ trợ giúp bạn hết mình trong công việc và mang đến nhiều thành công vang dội. 

Vì thế, nếu bản mệnh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao đều nằm trong tầm tay. Thậm chí, bạn có thể mở một lối đi riêng và thu về một khoản bộn tiền khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Con giáp này hãy tranh thủ hoàn thành những kế hoạch mà mình đang ấp ủ bấy lâu để có được nhiều cơ hội thăng tiến. Chuyện tình cảm của Mùi có được những chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia biết quý trọng và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tuy bạn đã có một năm vừa qua rất vất vả nhưng những nỗ lực trước đây của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, tuần mới Phật phù hộ độ trì, tiền tài sung túc, nhà cửa giàu sang, gặp trúng người cao quý, của cải sẽ nghiêng thành về phía bạn! Bạn phải dành thời gian để điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình, bạn có không gian phát triển cao hơn, và tự nhiên tiền của sẽ đến và vào túi bạn.

Tuần mới (30/5 - 5/6) : Thần Tài sủng ái, Tổ tiên ban lộc, top con giáp điềm dữ tự động quay đi, vận tài ập đến tới tấp, cuối năm tiền tài chất đống, bước sang năm 2023 thăng hoa ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt, nếu không bạn rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn cởi mở nên tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, và chính những mối quan hệ ấy có thể chính là cầu nối giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn dự đoán.

 

Bạn có cơ hội bắt tay hợp tác với nhiều đối tác hoặc đối tượng khách hàng đáng tin cậy. Nhờ vậy mà dù nhiều người xung quanh gặp phải khó khăn thì bạn vẫn có thể làm giàu theo những cách rất riêng.

 

Người làm công ăn lương dù không được thưởng nóng thì nhờ có sự năng động, linh hoạt, bạn có thể kiếm thêm kha khá nhờ các khoản tiền làm thêm đem lại.

 

Tuần này, bạn sẽ sống khá dư dả không riêng trong khoảng thời gian nào cả mà kéo dài từ đầu tuần đến cuối tuần. Đây quả là dấu hiệu tích cực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sẽ có những thay đổi bất ngờ, may mắn dồn dập đến với những người sinh tháng 4 âm lịch

Sẽ có những thay đổi bất ngờ, may mắn dồn dập đến với những người sinh tháng 4 âm lịch

Nói về những người sinh vào tháng 4 âm, đây là những người vui vẻ, hòa đồng. Họ luôn có cái nhìn tích cực trong mọi việc nên vận may thường đến với họ trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói con giáp bói tử vi

TIN MỚI NHẤT

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 6 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN