Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của 12 con giáp: Hợi, Dần được Thần Tài ghé thăm, Thân bị tiểu nhân chơi xấu

Vận trình tài lộc của người tuổi Tí trong ngày thứ Sáu 30/7/2021 này không thể chê vào đâu được. Tử vi đã dự đoán được, trong ngày này, Tí đón nhận rất nhiều tin vui tài chính, mở mắt ra đã thấy tiền về tài khoản. Công việc của Tí trong ngày hôm nay cũng thuận lợi vô cùng, mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn và tự vận hành một cách rất trơn tru. Tí không cần phải vất vả cũng có thể hoàn thành tốt công việc.

Những chuyện làm ăn của Sửu trong ngày thứ Sáu tuần này cần phải xem xét lại. Con giáp này quá tin người nên đã bị dụ dỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp. Đường tài lộc cũng theo đó mà không thể phất lên được, Sửu cần chú ý các mối quan hệ của mình, không phải ai đối đãi tốt trước mặt cũng là người toàn tâm toàn ý với mình. Vì sự nghiệp của Sửu đang trên đà thăng tiến nên có rất nhiều người muốn giành giật, hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Dần

Tử vi học cho biết, trong ngày thứ Sáu ngày 30/7/2021 này, người tuổi Dần gặp ngay tam hợp, mọi chuyện đều suôn sẻ ít gặp rắc rối. Công việc hiệu quả, tài lộc vượng phát. Trong một ngày, Dần có thể thu về tay một khoản tiền không hề nhỏ. Đây chính là thành quả cho Dần sau những ngày cố gắng không ngừng nghỉ. Nên nhớ, trong hôm nay, Dần sẽ có đối mặt với một cơ hội lớn để hái lộc, nhưng phải thật tinh ý Dần mới phát hiện ra và nắm bắt được.

Lộc lá tự động tìm đến Dần trong thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Mão

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày thì thứ Sáu tuần này là một ngày làm việc tương đối hiệu quả đối với Mão. Con giáp này được giao cho nhiều trọng trách mới, nhờ đó có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Trên phương diện tài lộc, Mão có khá nhiều nguồn thu, nhưng đây không phải là thời điểm con giáp này có thể gom lộc về túi. Cần cố gắng thêm nhiều, tài lộc rồi cũng sẽ về tay Mão.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Thìn

Trong hôm nay, vận may tràn ngập đến với Thìn, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong một ngày mà Thìn có thể thu về túi một số tiền lớn bằng cả mấy ngày làm việc. Thìn vốn là con giáp rất giỏi kiếm tiền, lại biết cách chi tiêu hợp lý, nên chẳng mấy chốc mà sẽ tích góp được tài sản khổng lồ.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Tỵ

Trong ngày hôm nay, người tuổi Tỵ có cơ may về tiền bạc, được Thần Tài ưu ái chỉ điểm cho những cơ hội làm ăn trúng mánh. Tỵ cũng nhận được nhiều lời mời chào về các cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, tử vi cho biết, Tỵ tốt nhất là nên cân nhắc cẩn thận, đừng chỉ nhìn vào lợi trước mắt, kẻo rước họa vào thân, bị kẻ gian lấy hết.

Nhiều cơ hội dành cho Tỵ nhưng con giáp này cần cẩn trọng khi lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Ngọ

Theo dự đoán của tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021, công việc của Ngọ có chiều hướng đi xuống, bởi con giáp này gần đây đang gặp khá nhiều chuyện rắc rối nên không thể tập trung cho công việc. Tử vi khuyên rằng, tốt hơn hết, Ngọ nên tập trung giải quyết cho xong mọi chuyện riêng để công việc đạt hiệu quả. Nếu không con giáp này sẽ liên tiếp gặp phải sai lầm, mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Mùi

Một vài rắc rối có thể phát sinh trong ngày hôm nay bắt buộc Mùi cần phải giải quyết. Tuy rắc rối không lớn, nhưng nhiều thứ đến cùng một lúc khiến Mùi ít nhiều bị bối rối, khó lòng thu xếp ổn thỏa mọi việc. Sự giúp đỡ từ các bạn bè, người thân chính là lựa chọn tốt nhất của Mùi lúc này. Quan trọng hơn hết, Mùi nên giữ bình tĩnh, lên một kế hoạch kỹ càng để không bị lúng túng trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Thân

Thời gian vừa qua, người tuổi Thân đã đón nhận rất nhiều tài lộc do bề trên ban tặng. Con giáp này liên tục nhận các khoản lương thưởng, lại còn hái lộc bất ngờ từ các công việc tay trái bên ngoài. Nhờ đó mà cuộc sống bỗng chốc “lên hương”, tiền của dư dả tiêu hoài không hết. Chính điều này lại là điều khiến Thân gặp rắc rối khi có nhiều người ghen tỵ. Tử vi cho biết, trong thứ Sáu tuần này, Thân có thể đối diện với một số cạm bẫy do những kẻ tiểu nhân bày trò nhằm hãm hại con giáp này.

Thân cần hết sức bình tĩnh, cảnh giác trước mọi thủ đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Dậu

Tử vi phương Đông cho biết, trong ngày thứ Sáu tuần này, người tuổi Dậu sẽ nhận nhiều niềm vui trong công việc. Không những được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao nhờ hoàn thành xuất sắc công việc, Thân còn có thể nhận được thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân cũng đón nhận rất nhiều niềm vui, tình cảm cứ thăng hoa phơi phới.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Tuất

Tử vi cho biết, trong thứ Sáu ngày 30/7/2021 này, tuổi Tuất cần lưu ý các vấn đề trong công việc của mình, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, tiền bạc. Bởi trong hôm nay, Tuất có thể gặp cục diện xấu, quý nhân cũng không còn ở bên tương trợ, do đó, con giáp này cần tự thân vận động, tìm cách giải quyết mọi việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/7/2021 của Hợi

Cát khí đã chờ sẵn để chào đón người tuổi Hợi trong ngày thứ Sáu tuần này. Mọi sự có vẻ sẽ diễn ra trôi chảy hơn, những thứ mà Hợi cảm thấy đau đầu trước đó, nay đều được tháo gỡ mọi rắc rối. Ngoài ra, trong hôm nay, tử vi cũng dự đoán được vận trình tài lộc của Hợi không phải dạng vừa. Chỉ trong một ngày, Hợi được hưởng rất nhiều lộc lá, giúp con giáp này bỗng chốc trở thành đại gia.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.