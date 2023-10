Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của 12 con giáp: Thìn – Hợi rủng rỉnh tài lộc, Dần thoát được tai ương

Có thể trong thứ Sáu ngày 2/7/2021 này Sửu sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối trong công việc và cả cuộc sống. Tuy nhiên, không có gì đáng lo lắng bởi con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua, nhờ bản mệnh mạnh mẽ và sự hậu thuẫn của người thân. Tử vi học có nói, Sửu nên dành thêm thời gian để trau dồi kỹ năng trong công việc của mình, thời gian tới sẽ là lúc con giáp này phải liên tục vượt qua thử thách để chứng minh năng lực của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Dần

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày mới nhất, người tuổi Dần có khả năng bị ảnh hưởng bởi hung tinh trong thời gian tới, nhất là vào thứ Sáu tuần này. Dần có thể tránh được mọi rắc rối nếu như bình tĩnh, sáng suốt giải quyết vấn đề. Hơn nữa, con giáp này cũng có quý nhân ở bên nên phần nào thoát được mọi tai ương phiền não bất ngờ ập tới.

Thứ Sáu tuần này, rất may mắn cho Dần khi mọi tai ương đều tan biến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Mão

Chuyên gia tử vi dự đoán trong thứ Sáu tuần này, con đường sự nghiệp của Mão sẽ có những bước phát triển thần tốc. Mão chứng minh được năng lực thực sự của bản thân, nhờ đó ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Đi đôi với công việc thăng tiến, tình hình tài chính của Mão cũng rục rịch được tăng lên. Chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ, Mão sẽ sớm thành đại gia.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Thìn

Rất nhiều tin vui về tài chính đang chờ đợi người tuổi Thìn ở phía trước. Con giáp này đang chuẩn bị bước vào một thời kỳ “vàng son rực rỡ” của mình. Các nguồn thu nhập của Thìn không hẹn mà cùng ập về một lúc. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Thìn rất chăm chỉ làm việc, dù có khó khăn cũng không nản chí. Tử vi nói, trong thứ Sáu tuần này, Thìn sẽ gặt hái được thành công lớn trong sự nghiệp.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Tỵ

Theo dự đoán tử vi trong ngày thứ Sáu 2/7/2021, người tuổi Tỵ có khả năng bị hung vận cản trở, làm thì nhiều nhưng kết quả thu về không được bao nhiêu. Đã vậy, tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan, trong ngày cứ lên xuống liên tục, phần chi nhiều nhưng phần thu chẳng có bao nhiêu. Tỵ cần cố gắng chăm chỉ làm việc để chờ đợi thời cơ đến với mình trong thời gian sớm nhất.

Cơ hội đổi đời của Tỵ vẫn đang còn ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Ngọ

Trong thứ Sáu tuần này, người tuổi Ngọ cần tránh xa các cuộc cãi vã, mâu thuẫn càng xa càng tốt. Bởi tử vi đã nói, con giáp này có khả năng bị dính vào rất nhiều rắc rối không đáng có, tự dưng rước họa vào thân làm khổ mình. Về chuyện công việc, làm ăn, nhìn chung không tốt nhưng cũng không xấu. Ngọ cứ cố gắng tiếp tục công việc của mình bởi thành công đang đến rất gần.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Mùi

Mùi đích thị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn của ngày thứ Sáu tuần này. Dựa trên sổ sách các chuyên gia tử vi ghi chép, trong ngày này, Mùi có cơ may nhận được lộc “siêu to khổng lồ” do nhà trời ban tặng. Con giáp này đang ấp ủ nhiều dự định mở rộng làm ăn, kinh doanh, và đây chính là lúc Mùi có thể thực hiện ước mơ của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Thân

Đây sẽ là một ngày làm việc khá hiệu quả của Thân. Con giáp này đã bỏ rất nhiều công sức để đầu tư công việc chính lẫn công việc phụ. Mục tiêu tiến tới chính là kiếm được nguồn thu nhập cao để Thân có thể thoải mái sắm sửa nhà lầu xe hơi. Để đạt được mục tiêu sớm, Thân nên dành thêm thời gian để tìm cách đầu tư sinh lời cho bản thân mình.

Không lâu nữa, Thân sẽ sắm được cả nhà lầu, xe hơi cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Dậu

Tử vi khuyên Dậu nên sắp xếp lại các công việc, kế hoạch của mình. Bởi hiện tại, con giáp này đang rơi vào tình trạng rối bời, làm việc không có hiệu quả. Tài chính của Dậu vì thế cũng không mấy khả quan. Trong thứ Sáu ngày 2/7/2021 này, Dậu có thể gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Bình tĩnh để giải quyết vấn đề là cách duy nhất Dậu có thể làm để duy trì mà không đánh mất mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Tuất

Cơ hội kiếm tiền, thăng tiến trong sự nghiệp của Tuất đang ngày càng rộng mở. Tử vi có nói, trong ngày thứ Sáu tuần này, Tuất sẽ nhận được những tin vui đầu tiên trong chuyện làm ăn của mình. Người tuổi Tuất bản tính hiền lành, thẳng thắn, nên làm gì cũng được người khác giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, Tuất cũng nên nhớ đừng quá tin tưởng người khác, kẻo có ngày mất trắng mọi thứ.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/7/2021 của Hợi

Hợi chính là con giáp cuối cùng chốt sổ vàng may mắn của Thần Tài trong thứ Sáu ngày 2/7/2021 này. Theo dự đoán của tử vi hàng ngày mới nhất, Hợi có thể chỉ cần ngồi im cũng có thể hưởng lộc. Con giáp này vừa được quý nhân nâng đỡ bên cạnh, vừa có cát tinh chiếu rọi trên đầu. Nhờ đó, công việc, tài chính cứ thuận lợi, suôn sẻ ai cũng ghen tỵ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.