Tử vi thứ Sáu 10/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc và tài lộc, tuổi Mùi có điềm báo hao tài tốn của

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 10/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, nhờ Chính Tài che chở mà những người tuổi Tý gặt hái được thành quả tốt, tài lộc dồi dào, xứng đáng với sự nỗ lực trước đó của bạn. Chuyện tình cảm cũng nở rộ, người độc thân được nguyệt lão se duyên nên bạn có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò, kết giao với người khác phái.

Hôm nay Sửu có điềm báo bị tiểu nhân quấy phá khiến công việc của bạn không được như ý, bao công sức bỏ ra dễ đổ sông đổ bể, thậm chí bạn còn có nguy cơ mất tiền, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Vì vậy, Sửu đừng vội tin người khác, làm gì cũng nên phân tích kỹ càng chứ đừng chạy theo số đông kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay.

Hôm nay Sửu có điềm báo bị tiểu nhân quấy phá khiến công việc của bạn không được như ý, bao công sức bỏ ra dễ đổ sông đổ bể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, mối quan hệ giữa các cá nhân kém sắc, bạn dễ dính họa thị phi mà nguyên nhân đều là họa từ miệng mà ra. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ kẻo tới lúc họa ập đến mới tỉnh ra thì đã muộn.

Tuổi Mão

Tâm trạng của những người tuổi Mão hôm nay lên xuống thất thường, bạn dễ nóng giận vô cớ, cáu kỉnh khiến người xung quanh chẳng dám lại gần bạn, thậm chí còn dễ gây hiểu lầm, gây ra họa thị phi trong công việc. Chuyện tình cảm nhàm chán, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng có tiến triển gì, bạn nên tìm cách hâm nóng mối quan hệ giữa hai người.

Tuổi Thìn

Thìn có thể vấp phải không ít trục trặc trong công việc do bất đồng quan điểm liên quan tới lợi ích cá nhân. Lời khuyên dành cho bạn là nên suy nghĩ thật kỹ, nếu có tính khả thi thì hẵng tiến hành, không thì cứ chờ đợi thời cơ tốt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải đề phòng họa tiểu nhân, đôi lúc trước mặt họ nói lời ngon tiếng ngọt với bạn nhưng quay lưng đi lại cầm dao đâm bạn đấy.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 10/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có tâm trạng tốt, công việc khởi sắc, bạn được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng và bạn có thể gặt hái được thành công đáng nể. Tuy nhiên, có như vậy thì Tỵ vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn, không nên tự phụ vì khó khăn phía trước còn nhiều.

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 10/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có tâm trạng tốt, công việc khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ tràn đầy năng lượng và sự tự tin trong công việc, bạn không ngại thử thách bản thân với những nhiệm vụ khó nhằn và rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, học hỏi được nhiều điều bổ ích. Chuyện tình cảm cũng có tín hiệu khởi sắc, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được xử lý triệt để, cả hai lại ân ái, mặn nồng như xưa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 10/12/2021, Mùi có điềm báo hao tài tốn của trong ngày hôm nay, vì vậy bạn nên cẩn thận hơn trong các vấn đề về tiền bạc, đừng chỉ nghe lời người khác một cách mù quáng rồi đến khi phải hối hận. Tâm trạng của Mùi rất kém, bạn không có hứng thú để làm bất cứ việc gì, nếu vậy thì bạn hãy tâm sự với nửa kia cũng như gia đình xem có tháo gỡ được khúc mắc trong lòng không nhé.

Tuổi Thân

Hôm nay là một ngày may mắn với những người tuổi Thân, công việc diễn ra suôn sẻ, tài lộc dồi dào, bạn có thể được chia thưởng, hoa hồng từ các dự án đầu tư trước đó, nhờ vậy mà tiết kiệm được một khoản kha khá. Người độc thân tuổi Thân cũng dễ tìm thấy ý trung nhân thông qua sự mai mối của người quen, các cặp vợ chồng tuy có xảy ra cãi vã nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, công việc của Dậu diễn ra suôn sẻ, kế hoạch của bạn vẫn đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn khoản thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn còn rất dài, Dậu đừng vì đôi tín hiệu ban đầu mà lơ là, chủ quan nhé. Về tình cảm, Dậu tuy bận rộn với công việc nhưng bạn thật may mắn vì được nửa kia quan tâm và thông cảm cho bạn.

Theo tử vi hôm nay, công việc của Dậu diễn ra suôn sẻ, kế hoạch của bạn vẫn đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn khoản thu hoạch không nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay những người tuổi Tuất liên tục vướng phải những rắc rối không đâu vào đâu kể cả trong công việc lẫn cuộc sống, khiến bạn vô cùng mệt mỏi và áp lực, chán nản, không muốn làm bất cứ việc gì. Lời khuyên dành cho Tuất là bạn nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành động, đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ để hạn chế tối đa rắc rối có thể xảy ra.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 10/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc và tài lộc, việc kinh doanh của bạn ngày càng phát đạt, làm tới đâu thu lợi nhuận tới đó giúp bạn có của ăn của để. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại khá u ám, các cặp đôi dễ cãi vã vì bất đồng quan điểm, người độc thân dễ tủi thân, cô đơn vì mãi vẫn một mình lẻ bóng.

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