Tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể

Tử vi hàng ngày 19/12/2021 21:51

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp trong ngày thứ Hai 20/12/2021 cho thấy, hôm nay tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, công việc của Tý không được suôn sẻ, tài lộc không như ý, có khả năng bị hao hụt tiền bạc nên bạn không được tùy ý vay mượn, đầu tư. Vận trình tình cảm rất tốt, người độc thân dễ gặp phải người tâm đầu ý hợp, tình cảm của các cặp đang yêu được nhân lên gấp bội.

Tuổi Sửu

Sửu tràn đầy năng lượng và sự tự tin, bạn biết vận dụng những lợi thế của mình vào công việc nên dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, Sửu còn gặp được nhiều may mắn nên làm gì cũng suôn sẻ, không gặp bất cứ phiền phức gì. Nếu có tâm trạng thoải mái như vậy, Sửu có thể rủ thêm vài người bạn để nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn cơ thể và tinh thần.

Tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể - Ảnh 1
Sửu tràn đầy năng lượng và sự tự tin, bạn biết vận dụng những lợi thế của mình vào công việc nên dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần hôm nay có tâm trạng bất an, thiếu tập trung nên có thể bị người khác xúi giục, dắt mũi khiến công việc suy giảm, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu tới đồng nghiệp. Ngoài ra, sẽ có một số tin đồn không hay về Dần, bạn đừng quá để ý hay tranh cãi phân trắng đen, bỏ qua là cách giải quyết tốt nhất.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp nhiều xui xẻo, bạn khó tập trung nên công việc bị trì trệ. Không chỉ vậy, Mão còn thiếu chí khí nên bạn làm việc gì cũng vội vàng, cẩn thận bị lãnh đạo trách phạt đấy. Nếu tâm trạng không được thoải mái, bạn có thể gặp gỡ bạn bè sau khi tan sở, và trút bỏ mọi muộn phiền trong tiếng cười sảng khoái.

Tuổi Thìn

Vận trình tổng thể của những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay vô cùng tốt, bạn được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận vượng phát. Thìn còn có đầu óc sáng suốt, logic rõ ràng, lòng tự tin tràn đầy nên làm việc gì cũng thuận lợi. Đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được người yêu ưng ý, ai đã có người yêu thì hòa thuận, chuyện tình cảm càng thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chú ý tiểu tiết nên bạn có thể phát hiện được nhiều vấn đề nhỏ, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Bạn làm việc rất tốt và được cấp trên ghi nhận, coi trọng. Tâm trạng của Tỵ cũng rất tốt, tinh thần phấn chấn.

Tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể - Ảnh 2
Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chú ý tiểu tiết nên bạn có thể phát hiện được nhiều vấn đề nhỏ, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày nhàn nhã nhưng bạn đừng để bản thân quá lười biếng hay quá tham lam cuộc sống dễ dàng này. Các mối quan hệ tốt đẹp, người độc thân dễ gặp người khác phái khi đi dự tiệc, những người đang yêu hay đã kết hôn lại bận công việc mà giao tiếp với nửa kia ít hơn, hôn nhân dễ gặp khủng hoảng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 20/12/2021, mặc dù Mùi không có quý nhân giúp đỡ, nhưng may mắn là chỉ cần bạn bình tĩnh và kiên định với mục tiêu của bản thân thì ngày hôm nay sẽ không khó khăn như bạn nghĩ, hy vọng rằng bạn sẽ vượt qua nó một cách suôn sẻ. Hôm nay cũng thích hợp để Mùi sắp xếp các hoạt động tiệc tùng, cho dù bạn đi với gia đình hay bạn bè, bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong một ngày có nhiều hoạt động. Tuy nhiên, Thân nên nói năng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Vận may tình duyên rất kém, có nhiều cám dỗ từ thế giới bên ngoài, nếu đã có bạn đời thì đừng dấn thân với một mối quan hệ ngoài luồng với người khác phái nữa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu cần cẩn thận hơn khi giao tiếp với người khác, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và luôn tươi cười, chỉ có như vậy thì bạn mới có thể duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân và làm tốt mọi việc. Ngoài ra, Dậu dễ xảy ra tranh chấp với người lạ, đừng biến chuyện nhỏ thành mâu thuẫn lớn, hãy nhớ rằng nóng nảy chính là “ma quỷ”.

Tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể - Ảnh 3
Theo tử vi hôm nay, Dậu cần cẩn thận hơn khi giao tiếp với người khác, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và luôn tươi cười. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay Tuất có rất nhiều thay đổi trong công việc, vui chơi,… do bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài và buộc phải dừng lại. Ngoài ra, tài vận kém, không thích hợp với việc đầu tư và quản lý tài chính, bạn cần tiết chế ham muốn tiêu xài, cẩn thận kẻo thâm hụt ngân sách.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi gặp nhiều may mắn, bạn sẽ có tài lộc đáng ghen tị ập đến. Đặc biệt, nếu kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng, kiếm được khoản lợi nhuận không nhỏ. Về sự nghiệp, Hợi có ý chí quật cường, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, được mọi người khen ngợi.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 20/12 đến 27/12/2021: Tuổi Hợi có chuyển biến tích cực trong chuyện làm ăn, Tuổi Tý cẩn thận bị tiểu nhân phá hoại

Tử vi tuần mới từ ngày 20/12 đến 27/12/2021: Tuổi Hợi có chuyển biến tích cực trong chuyện làm ăn, Tuổi Tý cẩn thận bị tiểu nhân phá hoại

Thông tin chi tiết tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/12 đến 27/12/2021 cho thấy, trong tuần mới này tuổi Hợi có chuyển biến tích cực trong chuyện làm ăn, tuổi Tý cẩn thận bị tiểu nhân phá hoại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy