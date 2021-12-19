Tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021: tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong tài lộc, tuổi Sửu dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, công việc của Tý không được suôn sẻ, tài lộc không như ý, có khả năng bị hao hụt tiền bạc nên bạn không được tùy ý vay mượn, đầu tư. Vận trình tình cảm rất tốt, người độc thân dễ gặp phải người tâm đầu ý hợp, tình cảm của các cặp đang yêu được nhân lên gấp bội.

Sửu tràn đầy năng lượng và sự tự tin, bạn biết vận dụng những lợi thế của mình vào công việc nên dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, Sửu còn gặp được nhiều may mắn nên làm gì cũng suôn sẻ, không gặp bất cứ phiền phức gì. Nếu có tâm trạng thoải mái như vậy, Sửu có thể rủ thêm vài người bạn để nghỉ ngơi, giải trí , thư giãn cơ thể và tinh thần.

Sửu tràn đầy năng lượng và sự tự tin, bạn biết vận dụng những lợi thế của mình vào công việc nên dễ dàng thu được lợi nhuận đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần hôm nay có tâm trạng bất an, thiếu tập trung nên có thể bị người khác xúi giục, dắt mũi khiến công việc suy giảm, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu tới đồng nghiệp. Ngoài ra, sẽ có một số tin đồn không hay về Dần, bạn đừng quá để ý hay tranh cãi phân trắng đen, bỏ qua là cách giải quyết tốt nhất.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp nhiều xui xẻo, bạn khó tập trung nên công việc bị trì trệ. Không chỉ vậy, Mão còn thiếu chí khí nên bạn làm việc gì cũng vội vàng, cẩn thận bị lãnh đạo trách phạt đấy. Nếu tâm trạng không được thoải mái, bạn có thể gặp gỡ bạn bè sau khi tan sở, và trút bỏ mọi muộn phiền trong tiếng cười sảng khoái.

Tuổi Thìn

Vận trình tổng thể của những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay vô cùng tốt, bạn được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận vượng phát. Thìn còn có đầu óc sáng suốt, logic rõ ràng, lòng tự tin tràn đầy nên làm việc gì cũng thuận lợi. Đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được người yêu ưng ý, ai đã có người yêu thì hòa thuận, chuyện tình cảm càng thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chú ý tiểu tiết nên bạn có thể phát hiện được nhiều vấn đề nhỏ, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Bạn làm việc rất tốt và được cấp trên ghi nhận, coi trọng. Tâm trạng của Tỵ cũng rất tốt, tinh thần phấn chấn.

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chú ý tiểu tiết nên bạn có thể phát hiện được nhiều vấn đề nhỏ, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày nhàn nhã nhưng bạn đừng để bản thân quá lười biếng hay quá tham lam cuộc sống dễ dàng này. Các mối quan hệ tốt đẹp, người độc thân dễ gặp người khác phái khi đi dự tiệc, những người đang yêu hay đã kết hôn lại bận công việc mà giao tiếp với nửa kia ít hơn, hôn nhân dễ gặp khủng hoảng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 20/12/2021, mặc dù Mùi không có quý nhân giúp đỡ, nhưng may mắn là chỉ cần bạn bình tĩnh và kiên định với mục tiêu của bản thân thì ngày hôm nay sẽ không khó khăn như bạn nghĩ, hy vọng rằng bạn sẽ vượt qua nó một cách suôn sẻ. Hôm nay cũng thích hợp để Mùi sắp xếp các hoạt động tiệc tùng, cho dù bạn đi với gia đình hay bạn bè, bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong một ngày có nhiều hoạt động. Tuy nhiên, Thân nên nói năng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Vận may tình duyên rất kém, có nhiều cám dỗ từ thế giới bên ngoài, nếu đã có bạn đời thì đừng dấn thân với một mối quan hệ ngoài luồng với người khác phái nữa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu cần cẩn thận hơn khi giao tiếp với người khác, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và luôn tươi cười, chỉ có như vậy thì bạn mới có thể duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân và làm tốt mọi việc. Ngoài ra, Dậu dễ xảy ra tranh chấp với người lạ, đừng biến chuyện nhỏ thành mâu thuẫn lớn, hãy nhớ rằng nóng nảy chính là “ma quỷ”.

Theo tử vi hôm nay, Dậu cần cẩn thận hơn khi giao tiếp với người khác, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và luôn tươi cười. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay Tuất có rất nhiều thay đổi trong công việc, vui chơi,… do bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài và buộc phải dừng lại. Ngoài ra, tài vận kém, không thích hợp với việc đầu tư và quản lý tài chính, bạn cần tiết chế ham muốn tiêu xài, cẩn thận kẻo thâm hụt ngân sách.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 20/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi gặp nhiều may mắn, bạn sẽ có tài lộc đáng ghen tị ập đến. Đặc biệt, nếu kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng, kiếm được khoản lợi nhuận không nhỏ. Về sự nghiệp, Hợi có ý chí quật cường, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, được mọi người khen ngợi.

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