Bước sang năm 2022, 4 con giáp được ‘NGỌC HOÀNG’ chỉ định ‘chọn mặt gửi vàng’, tiền tài của cải đầy ắp trong tay

Tử vi 12 con giáp nói rằng, bước sang năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp này đã được ‘Ngọc Hoàng’ chọn mặt gửi vàng, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, nhờ đó mà thành công mỹ mãn, tiền tài của cải đầy ắp trong tay.

Tuổi Dậu

Bạn đón năm 2022 với tận 4 vượng may mắn: Hôn nhân thuận lợi, có số đào hoa gặp được người thương, đường con cái cũng có tin vui, quan hệ đồng nghiệp này càng vượng. Tuy nhiên, cung tài lộc là thăng tiến hơn cả khi bạn dễ có người giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu.

Tuổi Ngọ

Năm 2022 trở đi, bạn có quý nhân phù trợ, giúp công việc thuận lợi, thực hiện được đúng mục tiêu đã đề ra. Bạn là một người có tính cách độc lập, tuy nhiên tài lộc sẽ vượng vận hơn khi bạn biết cách kết hợp làm việc cùng người khác để thu về thành công. Nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn nhận trong năm mới, có cơ hội đổi đời.

Năm 2022 trở đi, bạn có quý nhân phù trợ, giúp công việc thuận lợi, thực hiện được đúng mục tiêu đã đề ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bạn có tới hai quý nhân cùng hai người vượng phu ích tử trong năm 2022. Không chỉ tài lộc mà chuyện hôn nhân, tình cảm, sinh con cũng thuận đủ đường. Con giáp dễ gặp quý nhân, gặp bạn bè khác giới làm công chức, nên duyên vợ chồng. Công việc cũng thuận lợi thăng quan tiến chức.

Tuổi Tỵ

Tài lộc từ năm 2022 sẽ vượng vận do bạn đã qua ba năm “Tam tai”. Từ bây giờ, sự nỗ lực thời gian qua của bạn sẽ được đền đáp. Công việc sẽ có nhiều bứt phá hơn nữa, hãy nắm bắt cơ hội đón tài lộc của mình kể từ năm Nhâm Dần, túi tiền sẽ có phần rủng rỉnh hơn. Người độc thân còn có vượng đào hoa, dễ gặp người thương thật lòng. Hãy mở lòng hơn để đón nhận tin vui năm mới.

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3 con giáp vướng ‘tai bay vạ gió’ những ngày cuối năm, dễ bị tiểu nhân chơi xấu, tiền mất tật mang Trong những ngày cuối năm tử vi 12 con giáp có đưa ra lời cảnh báo rằng, thời điểm này có 3 con giáp vướng ‘tai bay vạ gió’, làm gì cũng nên cẩn thận kẻo bị tiểu nhân chơi xấu, tiền mất tật mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-sang-nam-2022-4-con-giap-duoc-ngoc-hoang-chi-dinh-chon-mat-gui-vang-tien-tai-cua-cai-day-ap-trong-tay-442141.html