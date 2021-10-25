Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 26/10/2021: Tý không được như ý, Mão mệt mỏi rõ rệt, Thân cần nghỉ ngơi

Trong ngày Thủy Hỏa xung khắc, sức khỏe của tuổi Tý cũng không được như ý, thậm chí cả những người chăm chỉ tập luyện. Con giáp này nên xem lại cách luyện tập của mình, khi bản mệnh làm sai cách thì sức khỏe sẽ không được đảm bảo.

Tốt nhất hôm nay, con giáp này nên dành thời gian để thư giãn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bản mệnh sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc. Ngoài ra, hôm nay tuổi Sửu được khuyên không nên trị bệnh ở thận.

Trong ngày Mộc Hỏa tương sinh, tuổi Dần khỏe mạnh, sung sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Mộc Hỏa tương sinh, tuổi Dần khỏe mạnh, sung sức khi đã duy trì được thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong thời gian dài. Hôm nay con giáp này cũng tìm được niềm vui trong việc khám phá một điều mới mẻ.

Tuổi Mão

Hỏa khí vượng ảnh hưởng tới khía cạnh sức khỏe của tuổi Mão khá rõ rệt, do vậy dù chỉ có 15-30 phút để nghỉ ngơi thì bản mệnh cũng nên tận dụng để giải tỏa sự mệt mỏi. Buổi tối cũng nên dành chút thời gian để tập thể dục bằng cách chạy bộ, hoặc đơn giản làđi dạo tại những nơi thoáng mát.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình. Phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh, vì vậy con giáp này chớ chủ quan mà bỏ qua những dấu hiệu xấu của cơ thể. Bên cạnh đó, hãy chú trọng kiểm soát việc ăn uống và chăm chỉ tập thể thao để tăng cường sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ cần chú ý đến đường hô hấp. Thời tiết và bụi khói có thể là nguyên nhân khiến bệnh trở nặng. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở trong miệng, khắp thân mình…

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ cần chú ý đến đường hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo quan niệm dân gian, hôm nay trực Phá là ngày tốt cho việc khám chữa bệnh hoặc phá dỡ nhà cửa. Vì vậy, nếu có ý định thực hiện những công việc liên quan, con giáp này có thể bắt tay vào làm ngay để gặp nhiều thuận lợi.

Tuổi Mùi

Trong ngày Thổ vượng, tuổi Mùi cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Chỉ khi có sức khỏe thì làm việc mới đạt hiệu quả cao. Bản mệnh hãy nghỉ ngơi điều độ.

Tuổi Thân

Trong ngày Hỏa khí vượng, tuổi Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện thể trạng. Bản mệnh hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn.

Tuổi Dậu

Trong thời gian này, sức khỏe của tuổi Dậu khá ổn. Tuy nhiên thời gian này, nếu nhà có người mang thai, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, để không làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Trong ngày Thổ khí vượng, tuổi Tuất cần lưu ý những bệnh liên quan đến vị trí lưng, ngực, phổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Thổ khí vượng, tuổi Tuất cần lưu ý những bệnh liên quan đến vị trí lưng, ngực, phổi. Có thể, những biểu hiện lúc này không đáng lo nhưng con giáp này nên quan tâm hơn đến sức khỏe, khi các vị trí trên có biểu hiện lạ nên đi khám và chữa ngay.

Tuổi Hợi

Trong ngày Thổ vượng, sức khỏe của tuổi Hợi có phần sa sút, nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày, người sinh hoạt thất thường, người lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ thì rất có thể con giáp này sẽ vô tình khiến bệnh tình trở nặng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.