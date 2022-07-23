Qúy Mão này con giáp nào rũ bỏ vận xui, một khắc chuyển mình để đón chào may mắn?

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023 sắp tới chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tuổi Mão

Năm Nhâm Dần này, những người tuổi Mão có 1 khoảng thời gian khá khó khăn, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, bước sang năm Quý Mão 2023 người tuổi Mão đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn.

Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan.

Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.