Lâu ngày không liên lạc có nên mời người yêu cũ đi đám cưới không?

Để trả lời được câu hỏi có nên mời người yêu cũ tới dự đám cưới không, hãy tự hỏi mình rằng liệu mời người yêu cũ dự đám cưới sẽ khiến buổi tiệc của bạn như thế nào? Dự trù trước mọi tình huống thật kỹ, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình.

Một mùa cưới nữa lại đang đến, trong danh sách khách mời của cô dâu, chú rể, chắc hẳn phải có một vài mục liên quan đến người yêu cũ. Có nên mời người yêu cũ đi dự đám cưới hay không, làm thế nào để thoái mái và hợp tình hợp lý nhất? Tất cả phải dựa vào sự sáng suốt và thông minh của bạn.

Nhìn nhận lại mối quan hệ giữa mình và người yêu cũ

Những cặp đôi chia tay nhau nếu không vì một người phản bội thì vẫn có thể tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm mà giữ lại mối quan hệ bạn bè với người kia. Hết yêu rồi nhưng đâu phải cạn tình cạn luôn cả nghĩa.

Đôi khi chia tay vì không hợp nhau, nhưng ta vẫn tôn trọng nhau và hi vọng người kia được hạnh phúc. Vậy nên khi nghĩ về người ấy, bạn mới nhớ đến mối quan hệ với họ, không muốn làm họ tổn thương vì dù gì cũng từng kề vai sát cánh bên nhau, từng là người yêu tại sao đến ngày vui lại không thể cùng đến chung vui?

Chia tay trong hòa bình và trân trọng nhau thì vẫn nên mời người cũ tham dự đám cưới

Nhưng ở một khía cạnh khác, nếu như mối quan hệ của hai bạn không còn được tốt như vậy mà chỉ đơn thuần muốn mời người yêu cũ đến để “khoe” về bạn đời tương lai của bạn thì đừng nên mời họ. Như vậy chẳng những khiến người kia tổn thương mà còn có thể nhận lại sự từ chối tham dự của đối phương.

Đặt mình vào vị trí của họ

Trước khi đưa ra lời mời cưới, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, liệu với tâm trạng, địa vị và cảm xúc sau khi chia tay với bạn, họ liệu có sẵn lòng đến chung vui trong ngày cưới của bạn hay họ sẽ đến với một tâm trạng và ý đồ khác?

Đôi khi mối quan hệ giữa bạn và người yêu cũ không tốt như bạn nghĩ

Hãy lường trước rằng có thể người yêu cũ đến dự đám cưới không phải để chúc phúc mà người ấy đến để “phá” bầu không khí trong đám cưới của bạn. Rượu say là cái cớ để đổ lỗi cho những hành vi thái quá. Hay đôi khi, bạn vẫn chưa thực sự dứt được tình cảm với người cũ, để cho những cảm xúc vấn vương ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và bạn đời của mình.

Đặt mình vào vị trí của người yêu cũ, chính bạn sẽ hiểu mối quan hệ giữa bạn và người đó ở mức nào và họ có sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ để đến dự đám cưới của bạn với tư cách là một khách mời bình thường hay muốn làm chủ bữa tiệc. Đừng để bản thân phải lật lại những ký ức buồn về người cũ, và khiến họ cũng buồn tủi khi trở về từ đám cưới của bạn. Hãy buông tha cho nhau và đừng gặp lại nếu thực sự vẫn còn tình cảm.

Nghĩ đến cảm xúc của những người khác

Người đầu tiên mà bạn cần phải quan tâm đến cảm xúc chính là bạn đời của mình. Liệu việc bạn mời người yêu cũ đi dự đám cưới có khiến đối phương cảm thấy thoải mái? Hãy hỏi ý kiến và dùng trái tim mình để cảm nhận, đừng vì hiếu thắng mà nóng vội quyết định, đôi khi sẽ khiến bạn đời của mình buồn trong ngày trọng đại.

Hãy hỏi ý kiến bạn đời của mình trước khi quyết định nên mời người yêu cũ hay không

Đi dự đám cưới của người yêu cũ, chắc hẳn ai cũng trong tâm thế phải thật đẹp và nổi bật để khiến bạn đời của đối phương lép vế. Hãy chắc rằng những người thân của bạn thực sự coi trọng bạn đời của bạn để tránh những so sánh gây tổn thương cho chồng hoặc vợ của bạn.

Chuẩn bị sẵn tâm lý và đề phòng mọi tình huống là chưa đủ, hãy thật tinh tế và ngẫm xem liệu người yêu cũ có nên có mặt trong đám cưới của bạn hay không nhé!