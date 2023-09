Hướng dẫn các bước chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo

Chuẩn bị cho đám cưới trước bao lâu là đủ? Câu trả lời phụ thuộc vào bạn. Tốt nhất bạn nên dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới ít nhất trước một năm, để không quá gấp rút và có thể chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết.

Việc quan trọng trước tiên bạn cần tiến hành đó là tự lập ra kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới -Ảnh: Internet

Lập kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới phải thật rõ ràng, cụ thể:

Đám cưới diễn ra ở đâu?

Tổ chức lịch sự, thông thường, đơn giản hay cầu kì?

Dự kiến bao nhiêu khách mời?

Chọn trang phục trong ngày cưới như thế nào?

Mâm cỗ đám cưới gồm những gì?

Tự trang trí đám cưới hay thuê dịch vụ trang trí đám cưới?

Cuối cùng, hãy xác định ngân sách cho đám cưới. Nhiều cặp đôi khá đắn đo không biết chuẩn bị cho đám cưới cần bao nhiêu tiền. Bạn cần cân nhắc kĩ lưỡng giữa mong muốn và thực tế các khoản cần chi. Để chuẩn bị cho đám cưới tiết kiệm, bạn nên chia ngân sách thành 2 phần gồm: những khoản cố định phải chi và những khoản dự trù (chi phí phát sinh).

Thông thường, chi phí chuẩn bị cho đám cưới được chia nhỏ với 60% ngân sách để đãi tiệc, 30% để chuẩn bị cho đám cưới và 10% còn lại dành cho các chi phí phát sinh.

Cần biết cách chuẩn bị cho đám cưới tiết kiệm để phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính sau khi cưới -Ảnh: Internet

Nhiều cặp đôi có suy nghĩ rằng vì ngày cưới “cả đời chỉ có một lần” nên chi tiêu cho xứng đáng thành ra phung phí. Hệ quả là sau đám cưới sẽ có nhiều vấn đề phát sinh phải giải quyết. Cần biết cách chuẩn bị cho đám cưới tiết kiệm. Nếu không thì bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính.

Bước 2: Chọn ngày

Trong văn hóa Á Đông, việc chọn ngày tốt, phù hợp với tuổi rất quan trọng và được quyết định bởi bố mẹ từ 2 phía gia đình. Do đó, bạn cần hỏi ý kiến sớm để bố mẹ có nhiều thời gian chuẩn bị.

Chọn ngày cưới sớm là cách giúp bạn dự trù được khoản thời gian để chuẩn bị cho việc cử hành hôn lễ -Ảnh: Internet

Đồng thời, khi chọn ngày, hai bạn cũng nên tính đến phù hợp với thời gian rảnh rỗi của đa số khách mời (thường là thứ 7, chủ nhật).

Chọn ngày cưới sớm là cách giúp bạn dự trù được khoản thời gian để chuẩn bị cho việc cử hành hôn lễ còn bao lâu và lên kế hoạch những việc cần làm thật tốt và kịp thời.

Bước 3: Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Trong lịch trình chuẩn bị cho đám cưới, các cặp đôi không thể bỏ qua bước khám sức khỏe trước hôn nhân.Vì chủ quan và tin tưởng vào người bạn đời của mình, nhiều cặp đôi đã mắc phải sai lầm là bỏ qua bước này.

Theo các chuyên gia tâm lý, dù bận rộn đến đâu hai bạn cũng cần đến bệnh viện uy tín để kiểm tra sức khỏe tổng quát và nắm rõ và cả sức khỏe sinh sản. Tránh những vấn đề phát sinh về sức khỏe sinh sản hay việc mắc các bệnh truyền nhiễm.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân -Ảnh: Internet

Việc xác định rõ tình trạng sức khỏe của nhau sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào đời sống hôn nhân và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Bước 4: Chọn nhẫn và trang sức cưới.

Chọn nhẫn cưới và đồ trang sức là việc cần thiết các cặp đôi nên tiến hành thật sớm. Nhẫn cưới có ý nghĩa thiêng liêng được xem là biểu tượng minh chứng cho tình yêu phải có trong một cuộc hôn nhân.

Nên đặt nhẫn riêng trong đám cưới và nên chọn những địa chỉ cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng tốt -Ảnh: Internet

Nên tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân trong gia đình để có được quyết định tốt nhất.

Lời khuyên hữu ích dành cho bạn đó là nên đặt nhẫn riêng trong đám cưới và nên chọn những địa chỉ cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có thể cập nhật được những mẫu trang sức thịnh hành thật như ý.

Lựa chọn trang sức, phụ kiện phù hợp giúp tô điểm thêm trang phục, khiến vẻ bề ngoài của cô dâu ấn tượng hơn -Ảnh : Internet

Bước 5: Đặt chỗ và gặp “chuyên gia”

Trong mùa cưới, các địa điểm đẹp thường hết chỗ rất sớm. Để tránh chậm chân không chọn những địa điểm này bạn nên tranh thủ chọn và đặt chỗ từ trước. Kinh nghiệm chuẩn bị cho đám cưới tốt nhất là đặt trước hơn 5 tháng.

Để tránh chậm chân không chọn những địa điểm đẹp bạn nên tranh thủ chọn và đặt chỗ từ trước -Ảnh: Internet

Để tìm được địa điểm tổ chức hợp lý và thuận tiện cho khách mời, bạn nên tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân và cân nhắc thật kỹ lưỡng. Tốt hơn hết bạn nên tìm gặp những người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về việc tiến hành các nghi lễ, những điều kiêng kị để chu toàn hơn cho đám cưới.

Bước 6: Lên danh sách khách mời

Số lượng khách mời sẽ giúp bạn lên tính toán thực đơn và số mâm cỗ chính xác nhất. Bạn có bản lên danh sách càng cụ thể, việc tính toán và dự đoán khách chắc chắn tới dự tiệc của bạn càng chính xác và rõ ràng.

Ngoài ra, bạn cũng nên dựa vào ngân sách chi cho đám cưới để mời số lượng khách hợp lý.

Chia nhóm khách mời cho đám cưới -Ảnh: Internet

Lập danh sách khách mời sẽ giúp bạn tính toán thực đơn và đặt bàn tiệc. Lượng khách đông đúc thì đám cưới sẽ lớn hơn so với khi bạn chỉ mời những người thân thiết. Việc bạn cần làm đó là lên danh sách cụ thể để tính toán và dự đoán lượng khách dự tiệc thật chính xác.

Lời khuyên dành cho bạn đó là nên liệt kê thật chi tiết, kĩ càng những mối quan hệ bạn muốn mời như: đồng nghiệp, bạn làm ăn,bạn cùng thời học sinh và nhóm các bạn quen biết khác, họ hàng, khách của bố mẹ để không bỏ sót ai gây mất lòng.

Cân đối lượng khách mời trong đám cưới -Ảnh: Internet

Khi lên kế hoạch chi tiết 2 bạn nên chú ý thật cẩn thận với những chi tiết nhỏ nhất như cách trang trí tiệc cưới, phục vụ trong đám cưới, thiệp cưới, tiệc cưới, nghi lễ trong ngày cưới, tuần trăng mật,…

Bước 7: Chọn váy cưới và may vest

Chọn váy cưới là điều mà cô dâu nào cũng rất háo hức -Ảnh: Internet

Bạn nên dành nhiều thời gian để hoàn thành và chăm chút tỉ mỉ cho trang phục. Các cô dâu chú rể thường khá đắn đo kỹ lưỡng phải mặc như thế nào để không bị chê quê, sến và trông đẹp nhất.

Dành nhiều thời gian để hoàn thành và chăm chút tỉ mỉ cho trang phục -Ảnh: Internet

Trang phục cưới cũng cần đáp ứng các tiêu chí gồm: Phù hợp với lễ cưới của bạn hay không? Áo cưới có phù hợp với trang sức hay không? Kiểu váy cưới nào phù hợp với vóc dáng và tính cách của 2 bạn? Nên mặc trang phục truyền thống hay hiện đại? Nên đặt may? Mua? Hay thuê? Tiệm nào uy tín? Xu hướng nào mới nhất?

Bước 8: Chọn nhà dịch vụ

Dịch vụ chụp ảnh cưới

Bạn sẽ mất 2 đến 3 ngày chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Chụp ảnh cưới trước lễ cưới khoảng 2 tháng để có thể chỉnh sửa và làm ảnh kịp với ngày cưới. Tùy vào tình hình tài chính, đôi uyên ương nên cân nhắc chọn hình thức chụp ảnh và gói chụp sao cho phù hợp.

Chụp ảnh cưới trước lễ cưới khoảng 2 tháng để có thể chỉnh sửa và làm ảnh kịp với ngày cưới -Ảnh: Internet

Đặt thiệp cưới

Bạn nên đặt in thiệp trước 2 tháng và in với số lượng dư hơn so với số lượng khách mời khoảng 30 – 50 chiếc để đề phòng viết sai hoặc khách phát sinh.

Thiết kế - trang trí trong đám cưới

Bạn có thể thuê dịch vụ trang trí nhà cửa ngày cưới để tới và trang trí đầy đủ, theo đúng ý.

Tiệc cưới vừa sang vừa thân mật là xu hướng mới của giới trẻ -Ảnh: Internet

Nếu bạn tổ chức tại nhà thì có thể nhờ và cùng người thân, bạn bè dọn dẹp lại gọn gàng, đẹp đẽ nhà cửa, trang trí cổng hoa…

Dịch vụ trang điểm cô dâu

Bạn nên sử dụng luôn dịch vụ trang điểm cô dâu tại sutido đã chọn để thuê, may váy cưới, chụp ảnh cưới . Hoặc bạn cũng có thể tự chọn người trang điểm phù hợp với phong cách và sở thích.

Chọn dịch vụ trang điểm cô dâu -Ảnh: Internet

Thuê xe hoa

Bạn nên đặt trước 2 tuần trước ngày cưới để đảm bảo thuê được xe hoa, xe đưa đón khách tốt cho ngày trọng đại của mình.

Đặt hoa cưới

Bạn có thể cùng đặt hoa cầm tay, hoa trang trí xe, hoa trang trí phòng tân hôn và hoa bàn tiệc tại một cửa hàng.

Khi chuẩn bị cho đám cưới tại nhàbạn nên sớm tìm người nấu cỗ và lên thực đơn với những món theo mùa, tươi ngon cũng như đảm bảo phù hợp ngân sách.

Chụp ảnh, quay phim

Bạn có thể thuê các hiệu quay phim, chụp ảnh hay studio hoặc nhờ bạn bè. Để có được những bức hình hiệu quả nhất, bạn cần hạn chế trước với họ khoảng số lượng ảnh hay thời lượng quay video.

Bước 9: Đăng ký kết hôn

Bạn cùng người bạn đời hãy tìm hiểu về các thủ tục kết hôn theo quy định pháp luật và bỏ ra thời gian để hoàn tất các thủ tục này sao cho hợp pháp

Bước 10: Rà soát lần cuối

Kiểm tra lại lần cuối để không bỏ sót những chi tiết nhỏ nhất -Ảnh: Internet

Kiểm tra lại lần cuối để không bỏ sót những chi tiết nhỏ nhất như gửi thiệp mời (nhờ người kiểm tra xem có mời sót khách hay không? Cách xưng hô trong thiệp đã chính xác chưa?), chọn quà cho khách mời, xác nhận lại sự tham gia của phụ dâu và phụ rể, người ngồi bàn nhận quà mừng. Những chi tiết này dù rất nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến ngày trọng đại của bạn.

Vậy là bạn đã có thể nắm được cần chuẩn bị gì cho đám cưới rồi. Hy vọng với những chia sẻ về các bước chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo trên, các bạn sẽ biết cách chuẩn bị thật chu đáo cho ngày trọng đại của cuộc đời mình và có một bước khởi đầu cho hôn nhân thật hoàn hảo.

Chúc bạn sẽ có một đám cưới trong mơ nhé!