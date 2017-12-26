Hai chữ vàng giúp phụ nữ trói chân người đàn ông của mình

Khi xảy ra xung đột, tranh cãi, nói nhiều chỉ khiến mối quan hệ của bạn trở nên tệ hại hơn. Phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nói 2 chữ này để khiến đàn ông tâm phục, khẩu phục.

Phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp, điệu đà hay suốt ngày quần là áo lượt để quyến rũ đàn ông. Bạn chỉ cần đủ khôn ngoan để biết nói 2 chữ vàng “Em hiểu” khi cần thiết. Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng cố gắng giành phần thắng khi tranh cãi. Hai chữ vàng đó giúp cho mối quan hệ của bạn nhẹ nhàng hơn. Anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì nữa mà sẽ chín chắn suy nghĩ về những điều mình đã gây ra cho vợ con. Đàn bà khôn ngoan là người biết cách cư xử để đàn ông vừa nể vừa thương.

Có rất nhiều lý do để người đàn ông luôn tìm kiếm cho mình những mối quan hệ khác ngoài vợ. Như chán nản, mệt mỏi và những áp lực trong cuộc sống không thể san sẻ cùng ai, vợ thì suốt ngày càm ràm vì những chuyện nhỏ nhặt khiến anh ấy mất tinh thần, không muốn chia sẻ những điều khó khăn của mình. 2 chữ vàng phụ nữ nên nhớ để trói chân chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người nói đàn bà đáng thương lắm, hết chuyện xã hội rồi gánh luôn chuyện chồng con, trăm công ngàn việc đổ lên đầu không thể nào kham nổi. Nhưng đàn ông cũng khổ sở không kém. Họ là trụ cột của gia đình nên luôn phải suy nghĩ, có buồn, có khổ cũng chỉ một mình gánh chịu. Họ không bao giờ muốn để vợ con phải đói khổ hay thua thiệt bất kỳ ai.

Sự hạnh phúc trên gương mặt của người vợ được xem như thể diện của một người đàn ông. Vợ trẻ đẹp, vui tươi đều nhờ vào cách đối xử của người chồng bên cạnh. Đã là vợ thì hãy cố gắng hiểu và san sẻ những gánh nặng cho chồng, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mà đánh mất hạnh phúc. Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, thay vì làm ầm lên, khóc lóc và kể khổ mong sự thương hại từ người khác, bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh và nói hai chữ “Em hiểu”. Sau đó, hãy im lặng. Chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ phải suy nghĩ về những hành động của mình. Họ không ngu ngốc đến nỗi bản thân sai cũng không nhận ra và sửa lỗi. Điều quan trọng ở đây là bạn phải thật khôn khéo để anh ấy tự biết bản thân sai ở chỗ nào và đã làm bạn tổn thương ra sao. Đàn ông không phải người không hiểu lý lẽ. Bạn hãy nhẹ nhàng nói những điều anh ấy sai và kèm theo những lời khuyên bổ ích. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình hơn. Trong cuộc sống hôn nhân, đừng gay gắt, đừng bắt nhau phải làm như thế này, như thế kia cho đối phương, rồi càm ràm "Sao anh không tốt như những người đàn ông khác?". Hãy cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp nhất và hưởng thụ nó đi. Đừng than vãn, kêu ca rằng người bạn đời của mình không tốt nữa.

Sau tổn thương, đây là 5 điều giúp phụ nữ an yên giữa giông bão Sau những lần vấp ngã, tổn thương phụ nữ đừng nên buông xuôi cuộc sống. Bởi khi đi qua giông bão, bạn sẽ tìm thấy cầu vồng của mình. Muốn sống một cuộc đời an yên, chẳng buồn phiền, không khổ đau, bạn hãy làm 5 điều này sau khi bị tổn thương.

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