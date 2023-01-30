Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn

Trang điểm 30/01/2023 07:15

Làm đẹp với các sản phẩm mỹ phẩm đã trở thành thói quen của nhiều chị em, nhưng có một số loại lại không lý tưởng như chúng ta vẫn nghĩ.

Mặt nạ than

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 1

 

Sản phẩm phổ biến này có rất nhiều "đối thủ" trong số loại bị lưu ý từ các bác sĩ da liễu. Các chuyên gia khẳng định, những loại mặt nạ này không chỉ gây đau rát mà còn gây tổn thương cấu trúc da. Các thành phần của mặt nạ này rất tích cực, chúng loại bỏ các tế bào da, sợi lông mỏng và dầu trên da.

Xịt chống nắng

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 2

 

Các chuyên gia đồng ý rằng xịt chống nắng rất thân thiện với người dùng. Nhưng họ thích các loại kem để sử dụng cá nhân hơn. Không phải cứ phun một lớp dày lên da là sẽ hiệu quả. Bên cạnh đó, khi xịt, sản phẩm này sẽ mất đi một phần hoạt chất trước khi tiếp cận với da. Các bác sĩ da liễu cũng tin rằng các sản phẩm chống nắng có chứa oxit kẽm nhẹ nhàng hơn cho da và hiệu quả hơn. Những sản phẩm này phản xạ tia cực tím và không hấp thụ chúng.

Dầu dưỡng lỏng bôi da

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 3

 

Dầu dưỡng bôi da cũng không được các bác sĩ da liễu khen ngợi. Chúng có khả năng bảo vệ thấp khỏi tia cực tím và chúng cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến tình trạng da trở nên tồi tệ hơn.

Kem hydrocortison

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 4

 

Kem này là một sản phẩm steroid mạnh. Nó được cho là được sử dụng khi một người mắc các bệnh ngoài da nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số người thích sử dụng nó trên mụn mà không có chỉ định của bác sĩ, điều này khá tệ vì nó có thể gây phát ban, mỏng da, viêm da và mụn steroid sau khi sử dụng kéo dài.

Mặt nạ chân

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 5

 

Các bác sĩ da liễu không khuyên bạn nên sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm hoặc nuôi dưỡng chân. Kem có thể dễ dàng có tác dụng tương tự. Vì vậy, mặt nạ chân khá vô dụng và không tiện lợi lắm.

Dầu dừa

Những loại sản phẩm dưỡng da vào 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu, hạn chế dùng da còn đẹp hơn - Ảnh 6

 

Dầu dừa rất phổ biến, đặc biệt là để sử dụng tại nhà. Nhưng nó không phải là lựa chọn tốt nhất để chăm sóc da mặt. Dầu dừa làm da nhờn, bít lỗ chân lông và hậu quả là dẫn đến mụn trứng cá và nám.

Theo Brightside

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